Die Wikinger feiern einen gelungenen Beutezug: Andreas Kumaczinski, stilecht mit lila Horn und gehörntem Helm, nach der Regionalliga-Meisterschaft im Jahre 2006. (Udo Meissner)

Dieses Thema verursache bei ihm immer noch Gänsehaut, sagt Ralf Brümmer. Seine Zeit bei den Weyhe Vikings, dem ehemaligen American-Football-Team des SC Weyhe, hat er nicht vergessen. „Natürlich nicht“, bekräftigt er. Als gäbe es ohnehin keine Alternative. Dabei liegt das Aus des einstigen Zweitligisten nun schon zehn Jahre zurück. „Aber es war eine ganz besondere, eine intensive Zeit für mich“, betont der 50-Jährige. Wenn die Wikinger aus Weyhe auf Beutezug durch Football-Deutschland waren, war Brümmer mit viel Herzblut dabei, zunächst als Spieler, dann auch als Spartenleiter. Er erlebte die Jahre des Football-Rauschs in der Region hautnah mit.

Persönlich dabei war er im Februar 2010 schon nicht mehr. Aus der Ferne erfuhr Brümmer vom Aus der Weyhe Vikings. Die Sparte, so verkündete es der Vorstand des SC Weyhe damals, trage sich wirtschaftlich nicht mehr. Ein fünfstelliger Betrag fehle. Der Verein meldete nicht nur die Herrenmannschaft ab, sondern auch sämtliche Jugendteams. Weyhe, das Wikinger-Dorf, verschwand von der American-Football-Landkarte – und wird wohl auch nicht mehr auf sie zurückkehren. Ein näheres Urteil über die letzten Tage der Vikings erlaubt sich Brümmer nicht. In Interna sei er damals nicht mehr eingeweiht gewesen.

Er lebte Football als Spieler und als Spartenleiter: Ralf Brümmer (Nr. 47) war zunächst Defensive End und dann Linebacker. Er feierte mit den Weyhe Vikings viele Erfolge. (FR)

Dem Football hatte er zu dieser Zeit bereits den Rücken gekehrt. Brümmer war keiner der ersten, aber auch keiner der letzten Vikings, aber einer derjenigen, die viel investiert haben in die Sportart. Auch abseits des Feldes. Als Abteilungsleiter blickte er hinter die Kulissen des Teams, das 1993 gegründet wurde. Brümmer kannte mit Andre Finken einen der Football-Pioniere aus Weyhe, der gemeinsam mit Matthias Viohl und Nils Puvogel das erste Probetraining in Melchiorshausen anbot. Doch er hatte auch Kontakt zu den Bremen Buccaneers, die wenige Jahre vor den Vikings ins Leben gerufen worden waren. „Ich stand zwischen den Stühlen, weil ich mit beiden ziemlich gut klar kam“, blickt Brümmer zurück. Letztlich aber wurde er ein Wikinger. 1995 stieg er fest in das Training ein, ein Jahr später spielte er seine erste Saison. Mit 26 Jahren. „Ich war ein echter Späteinsteiger“, sagt er heute, fast zweieinhalb Jahrzehnte nach dem Beginn seiner Laufbahn.

Vom Defensive End zum Linebacker

In dieser Zeit begann der Siegeszug der Wikinger, mit Brümmer, einem schnellen und bissigen Spieler, zunächst als Defensive End und später dann als Linebacker. „Ich habe alles ausprobiert, aber ich konnte den Ball nicht gut fangen. Ich hatte zu kleine Hände“, sagt er und grinst. Eine passende Rolle fand er trotzdem. „Das ist das Schöne am Football: Im Team findet jeder seinen Platz“, weiß der selbstständige Versicherungsmakler.

Die Anfänge – seine, aber auch die der Vikings – seien bescheiden gewesen. „Da war das alles noch nicht so professionell“, erinnert er sich. Ganz unten, in der Aufbauliga, mussten die Vikings anfangen. Im Bremer Verband waren sie eines von nur vier Teams: Es gab die Firebirds, dazu die Buccaneers und die Wolverines, die später zu den Bravehearts fusionierten und in die 1. Bundesliga aufstiegen. Als dieses Team 1999 Insolvenz anmeldete, stieg Weyhe zur Nummer eins im Bremer Football auf. Zwei Jahre Aufbauliga, dann der Durchmarsch von der Landes- in die Oberliga: Kontinuierlich war der Weg bis dato nach oben gegangen. Im neuen Jahrtausend schaffte es Weyhe in die Regionalliga, 2003, zehn Jahre nach dem ersten Probetraining, dann sogar als Nachrücker in die 2. Bundesliga. „Das hatten wir am Anfang nie erwartet“, erinnert sich Brümmer, der 1999 zum Spartenleiter aufstieg. Damit blieb er seinem Credo treu: „Wenn ich meine, dass ich etwas besser kann, dann versuche ich es auch.“

Mit Brümmer an der Sparten-Spitze erreichte Weyhe seinen Zenit. „Das waren tolle Jahre, die ich nicht mehr so schnell vergessen werde“, sagt er. Als der Erfolg kam, spielte das Team nicht mehr auf Platz 4 der Zentralsportanlage, sondern auf dem Hauptplatz. Cheerleader feuerten die Mannschaft an. Auswärts eroberten die Wikinger nun Städte wie Kiel oder Frankfurt (Oder). „Plötzlich spielt ein Dorfverein wie wir im kleinen Holsteinstadion. Das ist doch unglaublich“, sagt Brümmer und schüttelt den Kopf.

Natürlich habe man von der Insolvenz der Bravehearts profitiert und die Möglichkeit genutzt, einige Spieler aufzufangen. Weyhe wuchs im Football aus seiner Dorfrolle hinaus. Die Wikinger muckten immer mutiger und immer lauter auf. Sie waren nicht mehr nur ein Anlaufpunkt für lokale Spieler, unvergessen die Gurka-Brüder Thomas, Sven, Lars und Sascha. Doch auch Akteure aus Hamburg, Braunschweig oder Cuxhaven fanden den Weg ins Bremer Umland. Das beschauliche Weyhe war in aller Munde. „Man konnte sich hier einen Namen machen“, sagt Brümmer. Die Wikinger waren ein Sprungbrett, sogar bis hoch in die GFL, die German Football League, die höchste deutsche Spielklasse.

Nächtliche Anrufe in die USA

Das nutzten auch US-Amerikaner, die der Spartenleiter nach Deutschland lotste. „Der erste Amerikaner in Weyhe. Das war ein Meilenstein“, erinnert er sich. Spieler wie Dennis Mims und Jonathan Hardy, Travis Cunningham und Mike Washington oder Edward Phillips und David Blount sorgten für einen Qualitätssprung. „Diese Jungs haben hier den Unterschied gemacht. Drüben sind die nichts, sportlich gesehen“, ordnet Brümmer die Kräfteverhältnisse ein. Deutschland hing den Amerikanern sportlich hinterher.

Ein US-Boy im beschaulichen Weyhe: Quarterback Jonathan Hardy half dabei, das Spiel der Vikings auf ein neues Level zu heben.

Für viele US-Boys sei das Engagement ein Abenteuer gewesen. Genauso war es aber auch bei der Verpflichtung für Brümmer: „Es gibt Portale und Agenturen, die sich darum kümmern. Da bewerben sich die Spieler für Europa. Das war schon sehr aufregend. Da telefonierst du mitten in der Nacht mit den USA. Und alle Spieler sagen dir: ‚Wenn ich komme, gewinnen wir die Meisterschaft.‘ Das ist einfach deren Mentalität. Aber am Ende weißt du nie, ob sie dann auch wirklich ins Flugzeug steigen. Und wenn sie dann hier waren, war es für sie ein Kulturschock.“ Ohne Gegenleistung spielten die Amerikaner freilich nicht. Im Wesentlichen seien drei Dinge wichtig gewesen: eine Krankenversicherung, Mobilität und ein bisschen Taschengeld. „Ich hatte zum Glück viele Kontakte“, sagt Brümmer. Ein Zimmer im Hotel, eine Anstellung als Koch im mittlerweile geschlossenen Lara’s Diner in Brinkum – irgendetwas fand er immer, weil er zahlreiche Sponsoren für Football in Weyhe begeisterte. Die Arbeit als Spartenleiter „war teilweise wie ein Halbtagsjob“, verdeutlicht er den immensen Aufwand. „Aber es hat richtig Spaß gemacht.“ Brümmer lebte ein Motto, das noch heute gilt: „Football is family“ – „Football ist Familie“ komme nicht von ungefähr. „Der Zusammenhalt zeichnet den Sport aus. Das ist einzigartig“, sagt er. Football war tatsächlich Familiensache in Weyhe, und zwar nicht nur bei den Gurkas. „Die Frauen und Kinder waren bei allen Heimspielen dabei. Viele sind auch auswärts mitgefahren. Da waren wir mit einem 50er-Bus unterwegs, und da war dann noch nicht einmal viel Platz für die Familien, weil allein rund 25 Spieler dabei waren. Dazu kamen in den besten Zeiten mindestens fünf Trainer und noch Physios. Du bist immer in einer riesigen Gruppe. Das schweißt zusammen.“ Es herrsche schon mal ein rauerer Ton, „aber das nimmt dir auch niemand übel“.

Brümmer schon gar nicht. „Ich bin sehr emotional beim Sport“, verrät er. Deshalb habe Football sehr gut zu ihm gepasst, und zwar in all seinen Facetten vom Huddle über den Motivationsgesang bis hin zum Vollkontakt während des Spiels. „Football wirkt wie eine Droge. Du bist dauerhaft auf 100 – im positiven Sinne.“ Gewinnen könne man ein Spiel nur gemeinsam. „Du machst niemals allein einen tollen Spielzug. Im Football kann sich niemand erlauben, ein Außenseiter zu sein. Deshalb ist man auch im Privatleben eng verbunden“, erklärt er. American Football höre nie auf. „Man lebt den Sport.“

Die zweite Liga als Grenze

Auf viele seiner Erfahrungen greift Brümmer heute noch zurück – als Trainer der B-Mädchen des TSV Weyhe-Lahausen. Fußball statt Football. „Sportlich ist die Luft beim Football irgendwann dünner für mich geworden. Zehn Jahre gehen nicht spurlos an dir vorbei“, kam das Ende für ihn im neuen Jahrtausend näher.

Legendär: Der Gurka-Clan mit (oben v. l.) Lars, Sascha, (unten v. l.) Thomas und Sven sowie in der Mitte Sabine prägte einen Teil der Vikings-Geschichte (rechtes Foto). Wichtig waren aber auch die US-Boys wie Quarterback Jonathan Hardy (linkes Foto). (Fotos: Meissner/FR)

Für seinen Klub war derweil die zweite Liga die Grenze. „Mehr war nicht drin“, sagt er und fügt auf Englisch hinzu: „No chance.“ Keine Chance. Eine Saison lang hielten die Wikinger den Kontrahenten stand, wurden starker Vierter. 2005 stiegen sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte ab, kehrten aber prompt zurück. Das Comeback war allerdings nur ein einjähriges Intermezzo. Und dieses Mal gab es kein Zurück mehr für die Vikings. Die Regionalliga war ihr neues Heim. 2009 folgte der Absturz in die Oberliga, begleitet von ständigen personellen Problemen. Der letzte Auftritt immerhin war ein erfolgreicher: 25:14 gegen die Hamburg Pioneers im September 2009. Schon da war klar, dass 2010 ein schwieriges Jahr werden würde. Es wurde dann sogar ein ganz kurzes. Einige Aktive schlossen sich nach dem Aus den Bremen Firebirds an, mit denen Fusionsgespräche im Vorjahr noch gescheitert waren. Nun also doch der Neuanfang als Team Bremen. All das lief fernab von Brümmer ab. „Ich war ausgebrannt“, sagt er.

Bis 2005 spielte er noch selbst, drei weitere Jahre war er Spartenleiter. Jahrelang habe er dann gar kein Spiel mehr live gesehen, ehe er vor einiger Zeit eine Partie der Oldenburg Knights im Marschwegstadion besuchte – mit den ehemaligen Vikings Marcus Meckes als Headcoach und Stefan Honscha als Mentaltrainer. „Das hat richtig Spaß gemacht. Es hat sich ein bisschen wie früher angefühlt“, sagt Brümmer. Football hat den Fan der Dallas Cowboys nie ganz losgelassen. Doch die Vikings fehlen – ihm, aber auch Weyhe.

Weitere Informationen

12. August 1993: Die Weyher Football-Pioniere Andre Finken, Matthias Viohl und Nils Puvogel laden zum Probetraining ein. Es kommen so viele Spieler, dass es am Ende reicht, die Weyhe Vikings zu gründen. Bereits ein Jahr später nimmt das Team am Punktspielbetrieb in der Aufbauliga teil.

1996 bis 1998: Zwei Jahren in der Aufbauliga folgt direkt in der ersten Saison die Meisterschaft in der Landesliga. Auch die Verbandsliga ist nur eine Durchgangsstation: Als Vizemeister schaffen die Vikings im Folgejahr den Sprung in die Oberliga.

30. September 2000: Die Weyhe Vikings sind drittklassig! Nachdem sie sich Rang eins in der Oberligagruppe A sicherten, sind sie auch in den Playoffs nicht zu stoppen. Zunächst bezwingen sie den Nachbarn Bremen Firebirds mit 20:14 nach Verlängerung und ziehen ins Finale ein. Auf der Zentralsportanlage feiert die Mannschaft von Trainer und Quarterback James Redmond nach einem 34:18 über die Cuxhaven Nord Stars gemeinsam mit 300 Zuschauer den Aufstieg in die Regionalliga.

18. Oktober 2003: Die Chance auf die 2. Bundesliga ist vertan: In der Relegation verlieren die Vikings, die den Titel in der Nord-Ost-Staffel erst in letzter Minute verspielen, nach der 7:49-Hinspielniederlage auch das Rückspiel gegen die Cologne Falcons mit 19:28. Im Dezember aber gibt es frohe Kunde vom American Football Verband Deutschland: Die Cologne Crodiles erhalten keine Lizenz für die erste Liga. Weil die Hannover Musketeers nachrücken, wird ein Platz in der zweithöchsten Spielkasse frei. Weyhe nimmt ihn ein und ist erstmals Zweitligist.

21. August 2004: Drei Spieltage vor Saisonende machen die Weyhe Vikings den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga perfekt. Bei den Bielefeld Bulldogs gewinnt das Team von Trainer und Ex-Nationalspieler Andreas Ratzke 38:0. Die Saison beendet Weyhe mit 14:14 Punkten auf Rang vier.

3. September 2005: Die Weyhe Vikings verlieren 16:18 gegen die Langenfeld Longhorns und müssen den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Nach vier Aufstiegen ist es der erste Abstieg in der jungen Vereinsgeschichte.

15. Oktober 2006: Weyhe Vikings oder Bochum Cadets: Diese Frage stellt sich im Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga. Weyhe muss eine 27:28-Niederlage aus dem Hinspiel umbiegen und schafft das auch: Nach dem 34:14 kehren die Wikinger in die zweite Liga zurück.

1. September 2007: 0:34 gegen die Lübeck Cougars – die Weyhe Vikings erleben einen ganz schwarzen Tag. Nach nur einem Jahr müssen sie zurück in die Regionalliga. Als letztes Zweitligaspiel geht das 0:47 bei den Hamburg Eagles in die Geschichte ein.

5. September 2009: Im Vorjahr schafften sie den Klassenerhalt ganz knapp, jetzt steht fest: Die Vikings steigen aus der Regionalliga ab. Es ist eine seltsame Saison: Zu Beginn heißt es, es gebe keinen Absteiger, im Juni dann, es würden mindestens vier. Weyhe ist am Ende darunter.

Februar 2010: Die Footballabteilung des SC Weyhe wird aufgelöst. Die Vikings sind heimatlos. Einige hören auf, andere schließen sich den Firebirds an und laufen als Team Bremen in der Oberliga auf. Weyhe jedoch verschwindet als Standort von der Football-Landkarte.