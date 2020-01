Manchmal sagt das Ergebnis sehr viel aus – so auch beim Aufeinandertreffen der Handball-Landesklassisten TSV Altenwalde und HSG Bruchhausen-Vilsen. 44:20 (19:12) setzte sich der TSV durch. 22 Tore Unterschied lassen auf einen Klassenunterschied schließen – und der tat sich zwischen dem Tabellenführer und dem Rangsiebten auch auf. „Wir haben nie zu unserem Spiel gefunden“, musste Gerd Anton, der Vilser Trainer, erkennen, dass sein Team keine Chance hatte gegen den Cuxhavener Stadtteilklub.

Die personellen Vorzeichen waren nicht die besten gewesen. Zig Verletzte erschwerten das Unterfangen Punktgewinn beim Primus bereits im Vorfeld. Moris und Jorn Bolte quälten sich mehr schlecht als recht angeschlagen durch die Partie, genauso wie Hagen Sperling, der mit einer verletzten Hand sogar noch neun Treffer erzielte. Er war jedoch der einzige Lichtblick im Team der Gäste, die ansonsten komplett unterlegen waren. „Altenwalde war uns körperlich und von der Fitness haushoch überlegen. Sie haben es aus einer massiven Deckung sehr gut gespielt, das muss man auch zugeben“, tat der TSV der HSG laut Anton nicht den Gefallen, auch nur einen Gang zurückzuschalten. Frühzeitig fanden sich die Vilser dementsprechend auf der Verliererstraße wieder, nach sieben Minuten liefen sie bereits einem 1:5-Rückstand hinterher. Auf 4:5 arbeiteten sich die Handballer aus dem Luftkurort wieder heran, mussten dann aber wieder abreißen lassen. Beim 6:13 aus Gästesicht schwanden die Hoffnungen auf Zählbares und kehrten auch nicht mehr zurück. „Dafür haben wir zu viele Abspielfehler und technische Fehler gemacht. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Es ist unglaublich schwer, wenn man so früh sechs, sieben Toren Rückstand hinterherläuft“, sagte Anton. Seine Mannschaft hat nun bis in den Februar hinein Zeit, diese Niederlage zu verdauen und neue Kräfte zu sammeln – ungelegen scheint diese Pause nicht zu kommen.

Weitere Informationen

TSV Altenwalde - HSG Bruchhausen-V. 40:22 (19:12)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Brinkmann, Schütte – M. Bolte (6/5), Strohmeyer, J. Bolte (2), Sperling (9), Twietmeyer (2), Schmidt, Matheja (1), Heere (1), Asendorf (1), Wohlers, Heckmann

Siebenmeter: TSV Altenwalde 4/3, HSG Bruchhausen-Vilsen 5/5

Zeitstrafen: TSV Altenwalde 0, HSG Bruchhausen-Vilsen 3 THR