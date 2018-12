Auf dem Platz ist Nils Kaiser ein absolutes Vorbild beim TSV Melchiorshausen. Aber auch in der Jugendarbeit macht er sich seit Jahren um seinen Verein verdient. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Nils Kaiser ist ein Held. Genauer gesagt: ein Fußballheld. Nicht nur, weil er eine Identifikationsfigur beim Landesligisten TSV Melchiorshausen ist, sondern weil er ehrenamtlich besonders engagiert ist. Deshalb wird der 25-Jährige als einer von insgesamt drei Sportlern aus dem Bremer Fußballverband an diesem Sonnabend beim Heimspiel des TSV gegen den SV Grohn (Anpfiff: 14 Uhr) ausgezeichnet.

Für Kaiser ist die Ehrung eine Überraschung: „Ich wusste nichts davon, dass ich für den Preis vorgeschlagen war“, erzählt der Student. Die Auszeichnung wertet er zwar als eine „mehr als nette Aufmerksamkeit“, doch an die Zukunft seines Engagements ist sie nicht geknüpft. „Dadurch, dass ich mit Kindern trainiere, bekomme ich ja schon viel zurück“, spürt er allzu oft die Dankbarkeit, die ihm die Talente aus der E-Jugend des TSV, die er gemeinsam mit Leon Stünkel, Tom Weseloh und Ninja Sündermann betreut, entgegenbringen. „Das ist einfach ein schönes Gefühl“, sagt er. Dass einmal einer der Nachwuchskicker zu ihm sagte „Ich spiele nur noch hier, weil ich mal mit dir in der ersten Herren spielen will“, sei der schönste Moment gewesen. „Das zeigt, dass man nicht so viel falsch macht.“

Er wird als junger Fußballheld ausgezeichnet, doch eigentlich ist Nils Kaiser ein alter Hase im Ehrenamt. Seit 2007, dem Jahr seines 14. Geburtstags, engagiert er sich – überwiegend im Fußball, zeitweise aber auch in der Kirchengemeinde. Die ersten ehrenamtlichen Schritte im Sport machte er in der D-Jugend des TSV, in der damals auch sein Bruder Thorben spielte. „Der Trainer hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal mitzuhelfen. So bin ich da reingerutscht“, erinnert er sich an die Anfänge. Leicht war der Start nicht, schließlich war Kaiser kaum älter als die Jungs, die er trainieren sollte. „Das war eine merkwürdige Situation. Ich hatte aber das Glück, dass die Eltern mir sehr unter die Arme gegriffen haben“, konnte er auf Unterstützung zählen.

Das Spielerische steht im Vordergrund

Mittlerweile ist Kaiser, der sein Ehrenamt nur für knappe fünf Monate wegen eines studienbedingten Aufenthalts im dänischen Odense unterbrach, mit nur 25 Jahren ein gestandener Jugendtrainer. Er verfolgt dabei klare Ideale: „Für mich ist es grundsätzlich wichtig, dass das Spielerische im Vordergrund steht. Aber die Jungs sollen auch etwas mitnehmen. Das muss gar nicht immer mit dem Fußballerischen selbst zu tun haben. Da geht es zum Beispiel auch um Fairness.“ Wenn er das umgesetzt sehe, was er beizubringen versuche, freue er sich besonders. Grundsätzlich trainiere er das mit den Kindern, was ihm im selben Alter auch Spaß gemacht habe.

Für sein Ehrenamt betreibt Kaiser, der unweit des Melchiorshauser Sportplatzes aufgewachsen ist und bis auf drei Jahre beim SC Weyhe seine komplette Laufbahn beim TSV verbracht hat, einen hohen Aufwand. Würde er jede Trainingseinheit und jedes Spiel seiner E-Jugend und dazu der ersten Herrenmannschaft, der er ebenfalls angehört, mitmachen, stünde er fünf Mal pro Woche auf dem Sportplatz. Zeitlich ist das nicht immer machbar. „Deshalb ist es gut, dass wir zu viert sind“, erklärt Kaiser mit Blick auf seine drei Trainerkollegen, auf die er sich immer verlassen kann. „Wir sind ein richtig gutes Team“, freut er sich.

Besonders der Donnerstag ist sportlich durchgetaktet beim 25-Jährigen: Ab 16.30 Uhr steht er auf dem Platz. Zunächst trainiert er die Jugendfußballer, ehe er im Anschluss bei der ersten Herrenmannschaft selbst ins Schwitzen kommt. Wobei Kaiser seine eigene Laufbahn auf dem Platz zuletzt zurückstellen musste: Ein Knochenödem im Fuß bremste ihn aus. Seit Monaten hat er kein Spiel mehr gemacht. In der Rückrunde will er aber wieder auf dem Platz stehen und seinem Team, das bislang eine gute Saison spielt, wieder mit vollem Einsatz helfen. Sein Ehrenamt half Kaiser dabei, diese schwierige Zeit zu überstehen. „Das Trainersein ist ein guter Ausgleich, wenn man lange verletzt ist.“ An seine Tätigkeit an der Seitenlinie hat sich der Melchiorshauser mittlerweile gewöhnt. So gut, dass er sich auch vorstellen könnte, irgendwann selbst die erste Herrenmannschaft des TSV zu trainieren. Bis dahin dürfte es allerdings noch einige Jahre dauern. „Erstmal will ich wieder spielen“, blickt Kaiser in die nahe Zukunft, in der er sich wieder auf dem Platz sieht. Was nach dem Laufbahnende kommt, damit beschäftigt er sich noch nicht allzu sehr. Mit 25 Jahren liegt noch viel vor ihm. Im kommenden Jahr sogar noch ein richtiger Höhepunkt: Schließlich werden alle Fußballhelden zu einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise nach Spanien eingeladen.

Zur Sache

Ehrenamtspreis und Fußballhelden

Etwa 1,7 Millionen Menschen engagieren sich laut dem Deutschen Fußballbund (DFB) ehrenamtlich. Als Anerkennung verleiht der DFB mit seinen Landesverbänden den Ehrenamtspreis und für junge Ehrenamtliche die Auszeichnung Fußballhelden. Dieser Förderpreis richtet sich an explizit junge helfende Kräfte zwischen 18 und 30 Jahren aus den Jugendabteilungen der Amateurvereine. Dabei stehen besonders Kinder- und Jugendtrainer sowie Jugendleiter mit herausragendem ehrenamtlichen oder freiwilligem Vereinsengagement im Fokus. Jährlich werden mehr als 250 Ehrenamtliche zu Fußballhelden ausgewählt. Sie erhalten nicht nur ein Glückwunsschreiben des DFB, sondern gewinnen auch eine Fußball-Bildungsreise nach Santa Susanna in der Nähe von Barcelona.