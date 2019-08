Er stemmt das Rad in den Himmel: Oliver Sebrantke nach seinem Vizetitel. (FR)

Eigentlich war der Traum von der Deutschen Meisterschaft vor der Haustür für Oliver Sebrantke fast schon ausgeträumt. Am Donnerstagabend, als er mal wieder die Fußballer des TV Stuhr im Fitnesstraining unterstützte und wie gewohnt die Übungen vormachte, „hat es beim Sprint ziemlich stark gezwickt im Oberschenkel“. Wenige Tage vor dem Bremer City Triathlon war die Teilnahme über die Sprintdistanz gar nicht mehr so wahrscheinlich. Doch schnelle Hilfe war zur Stelle: Physiotherapeutin Aileen Liedtke lockerte die Muskulatur, knetete die Schmerzen weg – und war damit ein entscheidender Grund dafür, dass sich Sebrantke von den Tri-Wölfen des LC Hansa Stuhr die Vizemeisterschaft sicherte.

Nein, der Mann für die kurzen Strecken ist Oliver Sebrantke eigentlich nicht. „Aber wenn die Deutschen Meisterschaften schon mal in Bremen stattfinden, war für mich klar, dass ich das auch probieren will“, sagte der 43-Jährige, der im vergangenen Jahr noch über die Olympische Distanz gestartet war. Diese ist genau doppelt so lang wie die Sprint-Strecke, die sich aus 0,75 Kilometern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen zusammensetzt. Das bedeutete für diejenigen Sportler, die sich sonst eher auf längeren Distanzen daheim fühlen, eine ganz besondere Herausforderung. So auch für Sebrantke: „Das sind fast zwei verschiedene Sportarten. Ein guter 100-Meter-Läufer ist ja auch nicht automatisch ein guter 1500-Meter-Läufer. Man muss sich wirklich quälen, weil man natürlich schneller sein muss als auf der längeren Strecke. Man hat keine einzige Sekunde zu verschenken“, schilderte der Athlet seine Eindrücke von einem Triathlon, der nicht viel länger als eine Stunde dauert, aber dafür am Dauer-Limit stattfindet.

Einfach war das nicht für Sebrantke, der aber von der Unterstützung am Streckenrand profitierte. „Wenn man so viele bekannte Gesichter sieht, die einen auch noch anfeuern, dann pusht das einen ungemein. Dank meiner Freunde, Verwandten und Bekannten hatte ich sicherlich auch einen kleinen Heimvorteil.“ Und den nutzte der LCH-Athlet zu einer für ihn selbst überraschend guten Zeit: Nach 1:07:39 Stunden stoppte die Uhr für ihn und bescherte ihm die Vizemeisterschaft in seiner Altersklasse TM40. Dabei wurde vor allem das Laufen zur Zitterdisziplin. Denn trotz Liedtkes Einsatz war sich Sebrantke nicht ganz sicher, ob ihn die Oberschenkelprobleme nicht doch ausbremsen würden. Beim Schwimmen und Radfahren hatte er nichts gespürt, doch wie würde das auf den fünf Kilometern per pedes aussehen? „Ich hatte die Verletzung die gesamte Zeit im Hinterkopf, habe auch etwas gespürt, aber ich konnte damit leben. Aileen hat ganz großartige Arbeit geleistet. Als Läufer hat man ja sonst eigentlich nie einen Physiotherapeuten direkt bei der Hand. Das war dieses Mal ein Glücksfall für mich“, wusste er, bei wem er sich zu bedanken hatte.

Auch die Sprint-Distanz gefiel ihm letztlich sogar besser, als er erwartet hatte. „Ich habe tatsächlich Blut geleckt. Ich hatte am Tag danach außerdem weniger muskuläre Probleme als nach einer Olympischen Distanz.“ Das kam ebenso überraschend wie der Vizemeistertitel. „Von daher war es ein wirklich gelungener Wettkampf für mich“, freute sich Sebrantke, für den eine Pause noch nicht in Sicht ist. Am 24. August wird er in Helmstedt beim letzten Wettkampf der Triathlon-Landesliga mit seinen Vereinskameraden vom LC Hansa starten, am 8. September wird er zudem die Mitteldistanz beim Erkner-Triathlon in direkter Nähe zu Berlin in Angriff nehmen. Und dann ruft Anfang Oktober bekanntlich bereits der Bremen-Marathon.

Sebrantke war übrigens nicht der einzige Triathlet der Tri-Wölfe, der für die Deutschen Meisterschaften gemeldet hatte: Auch Uli Mix ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen. Er war im starken Feld der Altersklasse TM60 unterwegs und erreichte nach 1:19:52 Stunden das Ziel. Das bedeutete unter dem Strich den neunten Rang für ihn. Schnell war auch Andreas Jung über die Olympische Distanz. Der Stuhrer gewann seine Altersklasse TM60 in 2:45:34, und auch Daniel Lang (TM35) vom Tri Team Schwarme war in 2:14:25 Stunden nicht zu schlagen. Er lag in seiner Altersklasse ebenso vorn wie Vereinskamerad Björn Grommisch (TM45, 2:23:05 Stunden).

Weitere Informationen

Weitere Ergebnisse hiesiger Athleten

Olympische Distanz: TM40: 18. Björn Barjenbruch (TSV Heiligenrode), 2:54:49; TM50: 6. Thorsten Schwarz (Tri Team Schwarme) 2:36:29 Stunden; TM55: 9. Andreas Probst (SC Weyhe) 2:42:00, 16. Jan Greune (Tri-Team Schwarme) 2:52:02; 22. Jens Rohlfsen (SC Weyhe Triathlon) 2:57:33

Volkstriathlon: TM40: 2. Torsten Brotke (LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe) 1:07:28; 3. Vasco Sehn (LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe) 1:08:48; TM45: 4. Mike Reimers (SC Weyhe Triathlon) 1:13:44, 13. Michael Mittmann (LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe) 1:24:51; TM50: 29. Andreas Leder (TSV Süstedt) 1:36:34; TM60: 1. H. C. Blume (TSV Schwarme) 1:20:47 THR