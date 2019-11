Fast hätten die Damen des FTSV Jahn Brinkum dem ungeschlagenen Spitzenreiter BC VSK Osterholz-Scharmbeck ein Beinchen gestellt. Aber nur fast. In der Basketball-Bezirksoberliga musste sich die Mannschaft von Trainer Mario Müller am Ende hauchzart mit 38:39 (18:19) beugen.

Eine Minute vor Abpfiff waren die Hausherrinnen sogar nah dran an der Sensation, lagen sie doch mit zwei Punkten vorne. Doch in Folge kassierte der FTSV ein Korb plus ein Foul. Den Freiwurf verwandelten die Gäste ebenfalls, lagen somit wieder in Front. Dennoch war die Chance zum Sieg vorhanden. Doch den letzten Wurf vergeigten die Brinkumerinnen. „Ich mache den Mädels keinen Vorwurf. Sie haben gekämpft und stets alles gegeben“, lobte Müller. Nach einer bis zum Ende spannenden Partie sah es zu Beginn gar nicht aus. Nach einem „holprigen Start“, so Müller, lagen die Gastgeberinnen früh mit 6:12 hinten. „Der Gegner hat sehr aggressiv verteidigt. Wir sind kaum durchgekommen. Und unsere Würfe von Außen saßen auch nicht“, bemängelte Müller.

Doch im zweiten Viertel bekam der FTSV Jahn Brinkum mehr freie Würfe, robbte sich bis zur Halbzeit bis auf 18:19 heran. Und genauso spannend ging es dann nach dem Seitentausch auch weiter. Der Favorit konnte sich nie entscheidend absetzen, weil sich die Brinkumerinnen zahlreiche Rebounds schnappten und eng an ihren Gegenspielerinnen klebten. Nur fehlte dann oftmals das letzte Quäntchen Glück. So wie eben beim allerletzten Wurf.

FTSV Jahn Brinkum: Albrecht (2 Punkte), Bock (2), Drente (2), Lohse (7/1 Dreier), Lücke (4), Riesenbeck, Rohlfs (9), Schulz (4), Weyd (8)