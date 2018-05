Die Barrier um Florian Hartje zeigten erneut eine Top-Leistung. (Sebi Berens)

Barrien. Herrliches Wetter, toller Sport und rund 100 begeisterte Zuschauer – Tennisherz, was willst du mehr? Bei wunderbaren Rahmenbedingungen überrollten die Herren 30 des Barrier TC bei ihrem Heimdebüt in der Tennis-Regionalliga den Mitaufsteiger SV Zehlendorfer Wespen mit 8:1.

„Viele Zuschauer aus der Region, aber auch aus Bremerhaven waren bei uns auf der Anlage. Es war eine ganz tolle Atmosphäre“, schwärmte Barriens Kapitän Erik Trümpler. Der Sieg beim Bundesliga-Absteiger THC Ahrensburg hatte für Euphorie gesorgt – auch in der Mannschaft. So gab sie sich trotz des Ausfalls des Spitzenspielers Massimo Ocera angriffslustig und hochmotiviert. Wichtig war die 2:1-Führung aus der ersten Einzelrunde. An Position zwei hatte Till Heilshorn überhaupt keine Mühe und siegte in zwei Sätzen. Florian Hartje fand gegen seinen Kontrahenten zunächst nicht richtig ins Match. Erst ab Mitte des ersten Durchgangs lief es besser. Nach dem 6:4 war der zweite Abschnitt nur noch Formsache (6:1).

Enttäuscht war derweil Florian Dill, der gegen Benedikt Stronk eine knappe 4:6, 4:6-Niederlage einstecken musste. „Florian hat in den letzten Wochen gute Ergebnisse erzielt und dadurch viel Selbstvertrauen getankt. Leider hat er dieses Mal nicht so ganz ins Spiel gefunden. Allerdings hatte er auch einen schweren Gegner. Der stand früher mal unter den Top 150 in Deutschland“, wusste Trümpler zu berichten.

An der Spitzenposition traf Tobias Kuhlmann auf Jens Woloszczak, einen ehemaligen Deutschen Jugendmeister. „Jens hatte sich am Vortag an der Wade gezerrt und musste angeschlagen in die Partie gehen“, erklärte der BTC-Kapitän. Kuhlmann zeigte jedoch kein Mitleid. Beim Stand von 5:1 für den Barrier gab Wolozczak entnervt auf. Verlassen konnten sich die Gastgeber auf Mike Uhde, der an Rang fünf souverän gewann. „Von der Qualität her war das Spiel von Markus Andresen wohl die beste Partie“, urteilte Trümpler. Andresen duellierte sich mit dem Linkshänder Roman Herold, den er seit frühester Jugend kennt. Nach einem schnellen 6:2 wurde es im zweiten Satz etwas enger. „Markus lag mehrere Male mit einem Break vor, musste seinen Aufschlag aber auch immer wieder abgeben“, bilanzierte der Kapitän.

Die Doppel gaben die Berliner kampflos ab. Somit zieren die Barrier nach dem zweiten Spieltag die Tabellenspitze. „Das hat aber nichts zu sagen. Die Liga ist sehr ausgeglichen“, so Trümpler.

Tobias Kuhlmann – Jens Woloszczak 5:1 Aufgabe Woloszczak; Till Heilshorn – Julian Schleicher 6:2, 6:2; Markus Andresen – Roman Herold 6:2, 6:4; Florian Hartje – Max Osterhorn 6:4, 6:1; Mike Uhde – David Reinecke 6:3, 6:1; Florian Dill – Benedikt Stronk 4:6, 4:6 CLE