Robin Kurzawski (Nr. 88) und Kevin Miegel sind bekannte Gesichter bei der Kartserie The Race. Beide waren bei der Auftaktveranstaltung in Bassum am Start. (Thorin Mentrup)

Bei der Kartserie „The Race“ hat sich in der Saisonpause einiges getan. Unter anderem gibt es eine neue Rennleitung. Andreas Buchholz gehört dieser nicht mehr an. Er sitzt nun wieder im Kart – und hat bei der Saisonpremiere für eine Überraschung gesorgt: Er gewann beide Rennläufe auf der Bassumer Kartbahn und holte sich den Tagessieg. Die Auftaktveranstaltung war aber auch über diese Personalie hinaus eine besondere Veranstaltung.

Denn die elf der 13 festen Fahrer, die sich auf der DWA-Racing-Anlage eingefunden hatten, mussten mit den tückischen Bedingungen kämpfen. Die Kälte war das eine, „aber im zweiten Rennen setzten Schnee und Graupelschauer ein“, berichtete Kassenwart und Sprecher Kevin Cascioli, der bis zur vergangenen Saison noch selbst hinterm Steuer saß. Für die Fahrer seien die Bedingungen eine „absolute Katastrophe“ gewesen. „Alle waren mit Slicks draußen, weil der Lauf im Trockenen gestartet war. Ab der siebten Runde stand das Rennen dann kurz vor dem Abbruch. Die Rennleitung hat das in Erwägung gezogen, hat sich dann aber entschieden, das Rennen durchzuziehen.“ Die Bedingungen stellten die Fahrer vor eine besondere Herausforderung: „Sie mussten die Geschwindigkeit anpassen und langsamer fahren“, erklärte Cascioli, dass sich ein komplett neues Rennen entwickelte, in dem dennoch für Heiko Sander, Marc Ogonowski und Tim Hammann unfreiwillig früh das Aus kam. „Die Fahrer haben die Sicherheit an erste Stelle gesetzt“, lobte Cascioli die Vernunft der Hobby-Motorsportler. Robin Kurzawski stieg aus freien Stücken aus. Für einen besonders unterhaltsamen Moment sorgte Frederik Schulze: Er verließ die Bahn, um Regenreifen aufzuziehen. „Dabei wurde er dreimal überrundet. Er hatte gehofft, dass er sich zurückrunden kann, das hat aber nicht geklappt“, erklärte Cascioli. Am Ende musste sich Schulze deshalb mit dem sechsten Rang begnügen.

Stattdessen fuhr Andreas Buchholz dem Sieg entgegen – langsamer als im ersten Rennen, das er knapp vor Marc Ogonowski gewonnen hatte, aber letztlich durchaus souverän. Für ihn war es die perfekte Rückkehr auf die Strecke. „Andreas hat gezeigt, was mit viel Fachwissen und viel Training möglich ist“, zollte Cascioli dem Sieger Respekt. Er und die Fahrer hätten Buchholz zwar „auf dem Zettel“ gehabt, Favoriten aber seien andere gewesen. Allen voran natürlich Vorjahressieger Heiko Sander, der allerdings einen Auftakt zum Vergessen erlebte. Das erste Rennen war für ihn gelaufen, bevor es überhaupt begonnen hatte: Das Warm-up und das Qualifying war er noch ganz normal gefahren, ehe er in der Einführungsrunde nicht mehr schalten konnte. Damit verpasste er den ersten der beiden Rennläufe und startete die Mission Titelverteidigung mit null Punkten. Nach dem Aus im zweiten Lauf stand er am Ende mit nur zwölf Zählern da. „Das ist eine Überraschung und wird die Saison spannend halten“, sagte Cascioli mit Blick auf eine Regeländerung: Denn ab sofort gibt es kein Streichergebnis mehr. Alle Resultate werden am Saisonende in die Wertung einfließen. „Da sind 38 Punkte Rückstand schon ein Brett“, erkannte Cascioli, dass Sander eine Aufholjagd starten muss, die er am besten am 1. Juni einläutet, wenn der zweite Renntag in Jüterbog stattfindet. Und auch Marc Ogonowski, der Vorjahreszweite, hat es nicht allzu leicht nach dem achten Rang im zweiten Lauf. Immerhin hält ihn der zweite Platz bei noch trockenen Bedingungen im ersten Lauf in Schlagdistanz zu Buchholz. Auf Rang zwei der Gesamtwertung liegt aber derzeit Ryszard Slota, der als Vierter und Zweiter sehr konstant fuhr.

Zusätzliche Spannung generiert, dass die Fahrer auf unterschiedlichen Reifen setzen. „Eigentlich hatten wir alle immer dieselbe Marke, aber jetzt ist es gemischt. Mal sehen, was das in den kommenden Rennen ausmachen wird“, blickte Cascioli erwartungsfroh in die Zukunft. Für diese hat sich der Verein The Kart Race, der hinter der Rennserie steht, im Vorstand neu aufgestellt: Robin Kurzawski ist der neue Klubchef, ihm zur Seite stehen Stefan und Kevin Cascioli. Um die Rennleitung, die zuletzt Buchholz und Dominik Kästner inne hatten, zeichnen nun Jörg Wasmuth und Marco Feldmann gemeinsam verantwortlich.

Weitere Informationen

The Race 2019: Die Auftaktveranstaltung

1. Rennen: 1. Andreas Buchholz, 2. Marc Ogonowski, 3. Tim Hammann, 4. Ryszard Slota, 5. Robin Kurzawski, 6. Stefan Cascioli, 7. Maic Bussmann, 8. Frederik Schulze, 9. Willi Hartwich, 10. Kevin Miegel, Ausfall vor dem Start: Heiko Sander

2. Rennen: 1. Andreas Buchholz, 2. Ryszard Slota, 3. Kevin Miegel, 4. Stefan Cascioli, 5. Maic Bussmann, 6. Frederik Schulze, 7. Willi Hartwich, 8. Marc Ogonowski, 9. Heiko Sander, 10. Robin Kurzawski, 11. Tim Hammann

Gesamtwertung: 1. Andreas Buchholz (50 Punkte), 2. Ryszard Slota (39), 3. Marc Ogonowski (35), 4. Stefan Cascioli (32), 5. Kevin Miegel (31), 6. Maic Bussmann, Tim Hammann (beide 30), 8. Frederik Schulze (28), 9. Robin Kurzawski (27), 10. Willi Hartwich (26), 11. Heiko Sander (12), 12. Tim Berensen, Rainer Burlager (beide 0) THR