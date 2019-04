Trainer Lars Behrens verlor mit Melchiorshausen gegen Arsten. (Thorin Mentrup)

Weyhe-Melchiorshausen. Eine in der Höhe laut Trainer Lars Behrens völlig unverdiente 1:5 (0:1)-Heimniederlage gegen den TuS Komet Arsten mussten die Landesligafußballer des TSV Melchiorshausen hinnehmen. Dem Coach der Blau-Weißen fiel es nach dem Schlusspfiff der Begegnung schwer, das bittere Ergebnis richtig einzuordnen: „Ich weiß, dass es total merkwürdig klingt, aber das Spiel hätte niemals so ausgehen dürfen. Zur Pause müssen wir nach einer starken ersten Hälfte deutlich führen und gehen stattdessen mit einem 0:1 in die Kabine“, spiegelte das Resultat für ihn überhaupt nicht den Verlauf der Begegnung wider.

In der Tat legten seine Schützlinge gut los. Die Platzherren verteidigten sehr offensiv und setzten den Kontrahenten direkt unter Druck. Kaum einmal konnten sich die Gäste spielerisch befreien und versuchten ihr Glück daher fast ausschließlich mit langen Bällen, die aber in der TSV-Defensive dankbare Abnehmer fanden. Doch in der Anfangsphase verpasste es zunächst Lucas Kracke, den Ball im direkten Duell an Mahmoud Hachem, dem Torhüter der Gäste, vorbeizubringen. Auch Marvin Nienstermann schloss nach einem Ballgewinn gegen den gegnerischen Innenverteidiger zu überhastet ab und konnte sein Team für den bis zu diesem Zeitpunkt couragierten Auftritt nicht belohnen.

Mit seiner ersten gefährlichen Aktion ging der TuS Komet Arsten in Führung, als die Platzherren im Mittelfeld einen entscheidenden Zweikampf verloren. Torschütze Maik Ahlers wurde auf die Reise geschickt und traf zum 0:1 (26.). Dies allerdings aus deutlicher Abseitsposition, wie laut Behrens anschließend selbst die Gäste einräumten.

Trotz des bitteren Rückstands, mit dem es auch in die Halbzeitpause ging, kam der TSV schwungvoll aus der Kabine. Marvin Nienstermann hatte die erste Gegenheit, bekam jedoch bei einem Kopfball keinen Druck auf den Ball. Wiederum schlugen die Gäste eiskalt zu, als den Platzherren im Strafraum ein Foulspiel unterlief und Justin Fronia den Elfmeter sicher verwandelte (60.). Vier Minuten später gelang Lars Lührssen die Vorentscheidung. Im Anschluss an einen Eckball wurde das Spielgerät auf den zweiten Pfosten gebracht. Dort stand ein Verteidiger schlecht zum Ball, Lührssen vollstreckte. „Bei den Gegentoren zum 0:2 und 0:3 verteidigen wir einfach nicht gut. Die Tore wären definitiv zu verhindern gewesen“, ärgerte sich Behrens. Zehn Minuten, nachdem Menad Belkessam auf 0:4 gestellt hatte, gelang Kevin Nienstermann mit einem Schuss von der Strafraumgrenze der Ehrentreffer (82.). Arstens Hendrik Rilka besorgte eine Minute vor dem Abpfiff das Tor zum Endstand. Damit riss die Serie der Gastgeber, die zuvor fünf Mal ungeschlagen geblieben waren. Gegen Arsten kassierten sie dagegen die vierte Niederlage in Folge.