Der Blick Richtung Anzeigetafel macht Anna-Lena Freese wieder Spaß: Sie hatte ein starkes Jahr 2019. (Ralf Görlitz)

Ihren Urlaub konnte Anna-Lena Freese, Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum, nach einer langen und kräftezehrenden Saison endlich mal wieder richtig genießen. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall. Denn kleinere und größere Verletzungen hatten ihr immer einen Strich durch die Rechnung gemacht, was sich natürlich auch auf die Leistungen niederschlug. Im Jahr 2019 war alles anders: Die 25-Jährige blieb größtenteils von Wehwehchen verschont, heimste einen Erfolg nach dem anderen ein.

Und auch deswegen fiel ihr Fazit natürlich mehr als positiv aus: „Ich bin mit der Saison total zufrieden. Ich habe endlich einmal die ganze Saison durchtrainieren können und habe keine Verletzungen davongetragen. Der große Aufwand hat sich definitiv gelohnt“, betont Freese. Zu Beginn des Jahres legte sie gleich einen Raketenstart hin: Bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Hannover holte sie sich mit einer Zeit von 7,39 Sekunden den Titel. „Das hat mir eine enorme Motivation für die weiteren Wettbewerbe gegeben“, befand Freese. Auch von dem kleinen Dämpfer, dem frühen Ausscheiden bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig Mitte Februar, ließ sie sich nicht entmutigen. Bei ihrem ersten Freiluftauftritt in Weinheim in Baden-Württemberg überzeugte die 25-Jährige bei den Chrono Classics auf ganzer Linie und landete im 100-Meter-Finale in 11,48 Sekunden auf dem dritten Rang. Auf dem Pfingstsportfest in Zeven Anfang Juni setzte das Sprint-Ass des FTSV Jahr Brinkum sogar noch einen drauf: Über die 100 Meter unterbot es mit 11,29 Sekunden ihre persönliche Bestzeit um eine Hundertstelsekunde.

Das größte Event vor großer Kulisse sollte dann bei den Deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion folgen. Die Brinkumer Sprinterin bestätigte auch in der Hauptstadt ihre Top-Form: Im Finale des 100-Meter-Laufs landete die 25-Jährige in 11,50 Sekunden auf einem guten sechsten Platz und meldete sich somit zurück auf der ganz großen nationalen Bühne. „Schon alleine die Vorstellung vor dem Start hat ihr richtig gut getan. Das hat man gesehen, als sie freudestrahlend in die Kamera geblickt hat“, berichtete ihr Trainer Björn Sterzel. „Nach den vergangenen schwierigen Jahren war es einfach mal wieder schön, bei einem großen Finale dabei sein zu dürfen.“ Wegen der großartigen Auftritte war Freese auch plötzlich ein Thema für die Weltmeisterschaft in Doha. Beim Internationalen Stadionfest (ISTAF) in Berlin wollte sich Freese für einen Platz in der deutschen Staffel empfehlen. Bei 11,79 Sekunden stoppte die Uhr für sie im Einzelstart. Eine Zeit, die nicht an das heranreichte, was sie in dieser Saison bereits geleistet hatte. Sie war schon deutlich schneller gewesen. Doch die Staffel sollte schließlich noch folgen. Doch Freese rang sich dazu druch, den Start abzusagen.

Der Grund: Sie habe keine Verletzung riskieren wollen. „Meine Gesundheit geht natürlich immer vor“, bekräftigte sie. Das Ende vom Lied: Sie erhielt keinen Kaderplatz für die Weltmeisterschaft. Doch die starke Saison der Brinkumerin konnte das nicht trüben. „Das wäre natürlich ein krönender Abschluss einer guten Saison gewesen. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, aber so ist das eben im Leistungssport. Ich muss jetzt weiter nach vorne blicken“, so Freese, die mit ihrem Trainer Sterzel im kommenden Jahr 2020 dann in die elfte Saison geht. „Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Ich bin wahrlich nicht jemand, der sofort den Trainer wechselt, wenn es mal nicht läuft. Und genau das macht unsere Zusammenarbeit auch aus“, lobt sie ihren Coach.

Wie geht es denn für das eingespielte Duo im neuen Jahr weiter? Natürlich versucht Freese, an die starken Leistungen aus 2019 anzuknüpfen. Das wäre schon ein großer Erfolg. „Wichtig ist es, dass ich weiterhin verletzungsfrei bleibe“, sagt Freese. Schon seit Anfang Oktober schuftet die 25-Jährige im Training, feilt an ihrem Start und weiterhin an ihrer Technik. „Mal schauen, wo ich dann im Januar stehe, wenn die Hallensaison beginnt. Dann sehen wir einfach mal, wohin die Reise geht. Björn und ich haben uns noch keine allzu großen Gedanken gemacht, an welchen Wettbewerben wir teilnehmen werden“, meint Freese. Sie ist nach einem starken Jahr entspannt. Doch eines ist auch für sie klar: Die olympischen Spiele in Tokio und die Europameisterschaft in Frankreich sind die großen Ziele.