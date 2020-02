Es war nicht ihr Wettkampf: Anna-Lena Freese verpasste das Finale. (Ralf Görlitz)

Leipzig. Es gibt diese Tage, da will nichts so laufen, wie man es sich vorgestellt hat. Einen dieser Tage ausgerechnet bei einer Meisterschaft zu erwischen, ist besonders ärgerlich. Das musste auch Anna-Lena Freese feststellen. Die Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum verpasste bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig den Finallauf über 60 Meter. Nach dem Halbfinale war Endstation für die 26-Jährige.

So recht konnte sich Freese auch nicht erklären, „warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist“, wie sie sagte. Es sei ihr selbst ein wenig ein Rätsel. Denn eigentlich schien alles zusammenzupassen: „Das Training lief gut, ich war topfit, habe vor dem Wettkampf gut geschlafen. Das ganze Drumherum hat gepasst. Auch das Warmmachen war top. Ich habe mich gut gefühlt.“ Gute Vorzeichen für den Wettkampf eigentlich. Doch dieser entwickelte sich dann ganz anders, als es sich Freese erhofft hatte. Sie musste bereits nach dem Vorlauf gehörig ums Weiterkommen zittern. Vierte war sie geworden hinter Favoritin Lisa Meyer (Sprintteam Wetzlar), Jessie Maduka (ART Düsseldorf) sowie Kathrin Grenda (TSVE 1890 Bielefeld). 7,55 Sekunden zeigte die Uhr, fast eine Zehntel mehr als bei den Norddeutschen Meisterschaften zu Beginn des Monats (7,46) und fast zwei Zehntel mehr als bei ihrer persönlichen Bestleistung von 7,39 Sekunden. Dennoch rutschte Freese hauchdünn ins Halbfinale der besten 16 Läuferinnen. Da fiel die Entscheidung schon auf die Tausendstelsekunde. Genau eine war Freese schneller als Svenja Pfetsch vom SC Vöhringen, die als einzige der vier 7,55-Sekunden-Läuferinnen ausschied. Die Brinkumerin bekam also eine weitere Chance, konnte aber auch im Halbfinale nicht an ihre Topzeiten anknüpfen. Mit 7,56 Sekunden wurde sie Sechste ihres Laufs. Ein bisschen enttäuscht sei sie schon, sagte sie. „Aber so ist das manchmal im Sport“, wollte sie sich nicht zu lange ärgern. „Eigentlich ist das schon abgehakt“, sagte sie am Sonntag, einen Tag nach dem Wettkampf.

Mit ihrem Trainer Björn Sterzel wird sie sich in dieser Woche dennoch noch einmal auf Ursachenforschung begeben und vielleicht die eine oder andere Lehre für die Vorbereitung auf die Freiluftsaison ziehen. Die wird nach ein paar ruhigeren Tagen beginnen. Obwohl die Hallensaison mit einer kleinen Enttäuschung endete, konnte Freese doch einiges Positives mitnehmen: Sie hatte keine Probleme im Training, ist fit, auch die 7,46 Sekunden waren alles andere als eine schlechte Zeit. „Deshalb gehe ich sehr positiv gestimmt in die Vorbereitung“, blickte sie voraus. Von einem dieser Tage, an denen nichts läuft, will sie sich nicht unterkriegen lassen.