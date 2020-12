Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig war für Anna-Lena Freese (rechts) im Halbfinale Endstation. (Ralf Görlitz)

Brinkum/Hannover. Eigentlich fühlt sich Anna-Lena Freese am Strand wohler. Die Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum würde sich meistens für einen Urlaub am Meer entscheiden als für eine Auszeit mit sportlichen Aktivitäten. Doch in diesem Jahr ist bekanntlich vieles anders – und deshalb müssen auch einige Kompromisse eingegangen werden. So verweilte die 27-Jährige jüngst mit ihrem Partner nicht auf Mallorca oder Kreta, sondern im Allgäu. Sie konnte zwar dem Alltag entfliehen, aber zum Ausruhen und Entspannen war der Trip in den Süden nicht gedacht. „Wir waren zwei Mal wandern, haben jeweils 17 Kilometer abgespult. Ich hatte wahnsinnigen Muskelkater danach“, erinnert sich Freese an einen gelungenen und sportlichen Urlaub zurück.

Für sie sei es einfach schön gewesen, den Kopf mal wieder ausschalten zu können. „Ich konnte mal wieder etwas anderes sehen, dem Alltag entfliehen“, betont die Brinkumer Sprinterin. Wie alle anderen Leichtathleten auch hat Freese keine leichte Saison hinter sich. Zum einen, weil an der frischen Luft aufgrund der Corona-Pandemie nur wenige Wettkämpfe stattgefunden haben. „Und zu den Meetings wollte ich dann auch nicht antreten, weil es keinen Sinn für mich gemacht hätte. Ich konnte wegen der Pandemie nur eingeschränkt trainieren, und wenn ich an einem Wettkampf teilnehme, möchte ich mich auch zu 100 Prozent fit und gut vorbereitet fühlen“, erklärt sie ihre Entscheidung. Während des ersten Lockdowns durfte sie nicht auf den Sportplatz gehen, konnte nur individuell im Park trainieren. Auf der anderen Seite war auch die Hallensaison nicht wirklich nach Plan verlaufen. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig verpasste Freese unter anderem den Finallauf über 60 Meter. Nach dem Halbfinale war Endstation für die 27-Jährige.

Dennoch blickt die Sprinterin optimistisch in die Zukunft. Mittlerweile habe sie sich mit der Corona-Situation abgefunden. „Die Zeit ging bisher eigentlich schnell herum. An meinem Tagesablauf hat sich wenig geändert. Nach der Arbeit gehe ich direkt zum Training. Und das nahezu jeden Tag“, sagt die gelernte Industriekauffrau. Mittlerweile kann sie am Olympiastützpunkt in Hannover auch wieder die Halle benutzen. Das war vorher nur den Bundeskader-Athleten vergönnt gewesen. „Jetzt können wir noch mehr in die Belastung gehen“, betont sie.

Wie es im neuen Jahr für sie weitergehen wird, kann Freese noch nicht genau sagen. Im Januar und Februar hätten eigentlich ein paar größere Wettkämpfe stattgefunden, doch diese wurden bereits abgesagt. „Wir müssen gucken, wie sich die Situation entwickelt, und dann spontan entscheiden“, so Freese. Sie wolle in den kommenden Wochen einfach ihre Routine durchziehen und jeden Tag weiter trainieren. „In der Halle können wir jetzt auch andere Reize setzen und die Intensität weiter steigern.“ Ein bestimmtes Ziel hat Freese dabei nicht vor Augen, was zurzeit aber auch schwierig ist. „Da bin ich Sportler durch und durch. Mit einem Ziel ist es natürlich einfach, zu trainieren. Aber da müssen wir jetzt eben durch.“ Und irgendwann ist dann bestimmt auch wieder ein Urlaub am Strand möglich. Vielleicht als Belohnung für einen gelungenen Wettkampf. Bis dahin wird Freese weiter hart an sich arbeiten und die Corona-Zeit clever und intensiv nutzen.