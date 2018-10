Saimir Dikollari (vorne) sorgte mit seinen Aktionen immer wieder für Gefahr und belohnte sich mit einem Doppelpack. (INGO MÖLLERS)

Brinkum. Nach dem Abpfiff lagen sich die Spieler und Verantwortliche des Brinkumer SV vor Freude in den Armen. Mit 4:0 (0:0) gewannen die Mannen um Trainer Dennis Offermann vor heimischer Kulisse gegen den OSC Bremerhaven in der Fußball Bremen-Liga und bauten mit den drei Punkten den Abstand auf die Abstiegsränge aus.

Aber nicht nur das sorgte beim BSV für positive Stimmung: „Heute hat die Mannschaftsleistung gestimmt. Wir sind in jeden Zweikampf gegangen, waren leidenschaftlich und haben uns jeden verlorenen Ball zurückgeholt“, lobte Trainer Offermann seine Spieler, die zu Beginn der Partie gleich das Zepter in die Hand nahmen und dem Gegner aus Bremerhaven nur wenige Chancen boten.

Neun Minuten waren gespielt und Brinkums Enes Tiras probierte sein Glück von der rechten Seite, doch sein Schuss ging knapp am Tor des OSC-Keepers Barnabas Somogyi vorbei. Wenige Sekunden später war es Marcel Dörgeloh, der sich vom Gewusel im gegnerischen Sechzehner befreite und ungehindert auf das Tor schießen konnte. Doch der Ball fiel direkt in die Hände von Somogyi. Der Brinkumer SV war konzentrierter und vor allem in der Abwehr stabiler als der Gegner. Wenn es nicht nach vorne ging, ordnete er sich neu und versuchte spielerisch in die gegnerische Hälfte zu kommen. Das gefiel besonders dem BSV-Trainer: „Alle Spieler waren in Bewegung. Wir haben nach spielerischen Lösungen gesucht und diese auch gefunden. Das war in den vergangenen Wochen nicht so“, wusste Offermann, der sich über das gute Aufbauspiel seiner Mannen freute.

So ganz unscheinbar blieben die Gäste aus Bremerhaven aber auch nicht. Nach einem Fehlpass aus dem Mittelfeld war es Rudi Gareev, der sich diesen schnappte und über die Außen in den Brinkumer Sechzehner passte. Dort stand Jordan Watson zwar goldrichtig, doch sein unpräziser Kopfball verfehlte das Tor von BSV-Keeper Benjamin Schimmel knapp. Insgesamt aber waren die Gastgeber stärker. Besonders Saimir Dikollari, Enes Tiras und Calvin Helms sorgten mit ihren Aktionen für viel Wirbel in der Defensive der Bremerhavener. Doch das 1:0, das schon in der Luft lag, blieb Brinkum in der ersten Halbzeit verwehrt.

Die langersehnte Belohnung

Erst vier Minuten nach Wiederanpfiff belohnte sich der BSV mit dem 1:0 durch Dikollari. Danach kam die Brinkumer Tormaschine so richtig ins Rollen. Vier Minuten nach dem ersten Treffer folgte direkt der zweite: Nach einem Fehlpass von Bremerhavens Marek Kozel schnappte sich Dikollari den Ball, lief im Vollsprint in Richtung Eckfahne und passte den Ball scharf in den gegnerischen Sechzehner, wo Calvin Helms stand und diesen flach in die kurze Ecke verfrachtete (53.)

Eine Pause gönnte der BSV seinen Gästen aber nicht – im Gegenteil. Immer wieder übte er einen enormen Druck aus. Blitzschnelle Kombinationen und zahllose Doppelpasssituationen überforderten die Gäste zusehends. Den Bremerhavenern schwanden mit zunehmender Dauer die Kräfte. Die Gastgeber zogen das Spiel nun in die Breite, rissen dabei Löcher in den brüchigen OSC-Abwehrverbund und bestraften jeden Fehler eiskalt.

Völlig losgelöst spielten die Mannen um Offermann, die teilweise einen Zauberfußball auf den Platz legten, wodurch ihr Trainer aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskam: „Wir haben heute wirklich super gespielt. Das hat alles einfach gepasst.“ Gepasst hat auch der Schuss von Dikollari, der mit seinem zweiten Treffer das 3:0 markierte (65.).

Danach hatten die Gäste ihren Glauben an eine mögliche Wende endgültig verloren. Die Köpfe hingen, Unzufriedenheit machte sich breit und sie liefen dem Ball nur noch hinterher. Das fiel auch OSC-Trainer Björn Böning auf, der an der Linie tobte und sich über das Zweikampfverhalten seiner Spieler immer wieder lautstark aufregte. Folgerichtig fiel in der 78. Minute durch Nicolai Gräpler der 4:0-Endstand.

„Es war durchweg ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben dem Gegner nur wenige Möglichkeiten geboten“, lautete das Fazit von Dennis Offermann, der gleichzeitig aber auch mahnte: „Das war heute harte Arbeit und darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen jetzt genauso weitermachen.“