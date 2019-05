Milan Thies (links) vom LC Hansa Stuhr machte ordentlich Tempo. (Thorin Mentrup)

Stuhr-Moordeich. Berthold Buchwald versteht es, kurz und prägnant zu formulieren. Und so fand der Leichtathletik-Leiter des LC Hansa Stuhr auch für die Bahneröffnung seines Vereins auf der Anlage in Stuhr-Moordeich die passenden Worte: „Eine harmonische Veranstaltung, die unter dem Wetter litt. Kühle, ein längeres Schauer mit Hagel, zum Schluss aber Sonne.“ Sportlich hatte er zudem gute Leistungen der Kreisathleten gesehen – genauso wie viele Trainer vor Ort.

Bezirksmeistertitel gingen unter anderem an die 3x1000-Meter-Staffel der ausschließlich mit Hansa-Athleten bestückten Startgemeinschaft Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg mit Bent Johnßen, Fynn Klinke und Milan Thies. Es war einer von insgesamt 15 ersten Plätzen der Stuhrer. Die Startgemeinschaft Brinkum-Asendorf um Fee Marie Leiko, Leonie Winkelmann und Elise Peters sicherte sich über 3x800 Meter in der Altersklasse U16 die Vizemeisterschaft. Im Rennen über 5000 Meter der U20 fanden sich zwei Gäste im Feld: Sebastian Kohlwes und Thomas Spiecker, beide vom LCH, starteten außerhalb der Wertung und legten ohne große Konkurrenz mit 15:40,10 beziehungsweise 19:00,80 Minuten sehr ordentliche Zeiten hin.

Im Fokus standen für die jungen Athleten der Altersklassen U14, U16 und U18 die Kreismeisterschaften. Hervor tat sich dabei unter anderem Pascal Thiemann vom TuS Sudweyhe, der über 75 Meter, 800 Meter und im Weitsprung den Titel gewann. In der M13 holte der Stuhrer Jason Lee Hoppe gleich viermal Gold: Über 800 Meter, 60 Meter Hürden sowie im Hoch- und im Weitsprung setzte er sich an die Spitze der Kreisathleten. Adina Kammann (W12) vom TSV Asendorf gefiel mit Siegen über 75 Meter und im Weitsprung, doppelter Titelträger war darüber hinaus ihr Teamkollege Aaron Purschwitz (100 Meter in neuer Bestzeit und Weitsprung) bei der M14.

Positives sah Buchwald von Elvio Kremming, der sich über 100 Meter mit 11,69 Sekunden im Vergleich zur Vorwoche in Verden um zwei Zehntel verbesserte. „Er nähert sich seiner Bestform an“, freute sich Buchwald. Auch der Speerwurf sei mit 44,13 Metern sehr positiv gewesen. Das überragende Ergebnis in dieser Disziplin kam aber vom Asendorfer Sven Schröder (M30), der 62,98 Meter warf – und das nur wenige Tage nach seinem Wettkampf in Garbsen. Besonders für ihn waren die Bedingungen auf der regennassen Bahn nicht einfach. Mit Carolin Evers glänzte zudem erneut ein Hansa-Talent: Obwohl sie zur W11 gehört, sprintete sie im Hürdenlauf der W12 „mit sehr guter Technik“, wie Buchwald anmerkte, in 11,26 Sekunden zum Sieg.

Zufrieden zeigten sich auch Klaus Lange vom FTSV Jahn Brinkum sowie Ute Schröder vom TSV Asendorf. Lange freute sich vor allem für Samira Heygster. „Sie entwickelt sich wirklich gut“, sagte er nach Siegen der W14-Athletin über 100 Meter (13,83 Sekunden) und im Weitsprung (4,67 m). Spaß habe er auch an der jungen Garde. „Ab dem Jahrgang 2008 kommt jede Menge nach“, registrierte er viele Rohdiamanten in der Jahn-Talentschmiede. Ihm muss um die Zukunft nicht bange sein. Diese Zukunft heißt kurzfristig Bezirks- und Landesmeisterschaften. Die nehmen Ute Schröder und ihre Athleten in den Blick. So bestätigte in Moordeich Gesa Ehlers (W14) in 13,94 Sekunden über 100 Meter erneut die Landesnorm. Allerdings haben die Asendorfer auch ein paar Verletzungssorgen: Leon Michelmann fehlte nach seiner Leistenzerrung im 15-köpfigen Aufgebot. „Wir sind vorsichtig, deshalb haben wir ihn für heute nicht mitgenommen“, erklärte Schröder. Selbiges galt für Finja Kottmann, die sich im Training eine Verletzung zugezogen hatte.