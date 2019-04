Melchiorshausens Abdessamad Sabbar läutet mit seinem Team den Endspurt ein. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Die spielfreien Osterfeiertage haben seiner Mannschaft gutgetan, glaubt Lars Behrens, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen. Dass seine Elf im Saisonendspurt aber nach wie vor richtig Lust auf Fußball hat, hat sie am Gründonnerstag gezeigt: „Da wollte ich den Jungs eigentlich auch frei geben, aber sie wollten lieber trainieren“, freute sich der Coach über dieses besondere Zeichen.

Mittlerweile hat sich der Fokus auf die letzten fünf Spiele der Saison gerichtet. Diese haben es für die Mannen vom Bollmannsdamm in sich. „Wir können noch ein großes Wort mitreden im Meisterschaftskampf“, stellt Behrens mit Blick auf die Begegnungen mit dem Top-Duo SV Hemelingen und FC Union 60 fest. Beim letztgenannten Klub eröffnen die Melchiorshauser den Endspurt (Anpfiff: Sonntag, 15 Uhr). „Das ist sicherlich einer der schwersten Gegner, auf die man in der Landesliga treffen kann“, hat Behrens großen Respekt vor dem Tabellenzweiten, von dessen Aufstieg er überzeugt ist. Aber bange machen gilt im Lager des TSV nicht: „Wir haben schon gegen Arsten gezeigt, dass wir auch den Topmannschaften Paroli bieten können. Genauso mutig wollen wir wieder spielen“, kündigt der Coach an.