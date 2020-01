Kämpfen in der Playdown-Runde um den Klassenerhalt: Gessel-Leerßen und Heiligenrode. (Michael Braunschädel)

Bremen. Der finale Hauptrundenspieltag in der Korbball-Bundesliga Nord hat die letzte Entscheidung gebracht: Der TSV Heiligenrode spielt mit der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, dem FC Gessel-Leerßen und dem TSV Barrien in der Playdown-Runde den einen Abstiegsplatz aus. Der TuS Sudweyhe kämpft dagegen mit der SG Findorff, dem TB Stöcken und dem Oldenbroker TV in der Playoff-Runde um eines der drei Tickets für die Deutsche Meisterschaft.

SG Findorff – TSV Barrien 13:3 (5:1). Der Spitzenreiter gegen das Schlusslicht – eine undankbare Aufgabe. „Wir wussten um das temporeiche Angriffsspiel der Bremer und wollten dieses unterbinden“, verriet Barriens Jana Nullmeyer. Allerdings gelangen den Gastgeberinnen zum Start direkt einige Treffer. Das Schlusslicht hingegen konnte sich die Chancen im eigenen Angriff nicht herausspielen und auch die Abschlüsse waren zu unkonzentriert. „Im Angriff hat bei uns auch in der zweiten Hälfte nur wenig funktioniert, was dazu führte, dass wir kaum noch Chancen auf Korberfolge hatten“, analysierte Nullmeyer.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – FC Gessel-Leerßen 8:5 (5:4). Mit Carmen Ehlers, Denise Witt und Nicole Glatzel fehlten dem FC gleich drei Stammspielerinnen. Zudem war Bianca Barmbold (Fußverletzung) noch nicht voll einsetzbar. Spontan halfen daher Kim Schneider und Pia Triebeneck aus der zweiten Mannschaft aus. „Unser Ziel war es, nach dem 10:20 im Hinspiel eine bessere Leistung zu zeigen. Das ist uns auf jeden Fall gelungen“, befand Nicole Glatzel. Es war sogar eine Partie auf Augenhöhe, noch in der 35. Minute konnte der FC auf 5:6 verkürzen. Beim 5:7 öffnete die Mannschaft von Anja Brüning die Deckung, um schnell den Anschluss zu schaffen. Doch die Lücken nutzte die TSG nun aus. „Das war ein Kampfspiel, das wir vor allem durch eine starke Abwehr gewonnen haben. Auch unsere Korbfrau Pia Züdel war sehr stark“, freute sich Kapitänin Anke Lisser über die Punkte.

TuS Sudweyhe – TSV Barrien 14:2 (8:1). Am Morgen mussten die Sudweyherinnen noch um ihre Korbfrau Emma Scibbe bangen. „Ihr ging es überhaupt nicht gut. Vielleicht war es nur die Aufregung, schließlich ist es für sie jetzt eine neue Situation als erste Korbfrau. Eine Tablette gegen Übelkeit hat dann Wunder gewirkt. Emma hat beide Partien durchgespielt und tapfer durchgehalten. Sie war richtig gut“, lobte Trainerin Andrea Bothmer. Sicherheit brachte die schnelle Führung gegen Barrien, die die Sudweyherinnen immer weiter ausbauten. Stark waren Sandra Nolte und Nina von Weyhe, bei der es wie am Schnürchen lief. Zwar konnten die Barrierinnen die Konterstärke des Gegners in der zweiten Hälfte besser unterbinden, dennoch stand am Ende wieder eine hohe Pleite. „Es ist schwer, Worte zu finden, wenn man zwei hohe Niederlagen wegstecken muss. Aber wir werden weitermachen. Jetzt liegen noch drei Spieltage vor uns. Nach dem letzten Spieltag wollen wir sagen, dass wir alles gegeben haben“, erklärte Barriens Mannschaftsführerin Jasmin Jaentsch.

SG Findorff – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 8:7 (3:4). Ganz knapp schrammten die Seckenhauserinnen an einer großen Überraschung vorbei. „Zum Schluss waren wir leider etwas kopflos und haben in Standardsituationen nicht clever genug agiert. Sonst hätte das Spiel auch anders ausgehen können“, war TSG-Akteurin Anke Lisser überzeugt. Am Ende überwog aber natürlich die Freude über die gezeigte Leistung. „Wir sind stolz darauf, ein starkes Spiel gemacht zu haben. Vor allem Jana Meiche hat eine grandiose Leistung mit tollen Körben abgeliefert. Unsere Abwehr war wieder stark, so dass wir zeigen konnten, dass wir mit einem Meisterschaftskandidaten mithalten können“, so Lisser.

Oldenbroker TV – TSV Heiligenrode 10:7 (3:4). Korbfrau Malin Kortkamp und Trainerin Meike Kortkamp waren privat verhindert. Dafür gab es tatkräftige Unterstützung aus der zweiten Mannschaft durch Korbfrau Gabi Brosowsky sowie Tanja Cassens gemeinsam mit Britta Brings als Trainerteam. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erlitten die Heiligenroderinnen einen kurzen Leistungseinbruch. „Vorne ist uns wenig gelungen. Im Aufbauspiel haben wir viele Bälle verloren und Fehlpässe produziert“, ärgerte sich TSV-Akteurin Nadja Burgdorf. Die Oldenbroker nutzten derweil ihre Chancen und zogen auf 7:4 davon (27.). Die Heiligenroderinnen kämpften weiter, doch der OTV hatte immer eine passende Antwort parat.

TB Stöcken – FC Gessel-Leerßen 8:7 (5:4). Nach dem 9:9 im Hinspiel rechneten sich die Gesselerinnen auch im Rückspiel Chancen aus. Tatsächlich lieferten sich die beiden Teams erneut ein Duell auf Augenhöhe, keines konnte sich absetzen. „Die Partie hatte eigentlich keinen Sieger verdient“, urteilte Nicole Glatzel. Aber auch diese Begegnung habe gezeigt, „was mit unserer doch sehr jungen Mannschaft alles möglich ist. Einstellung, Leistung und Stimmung haben gestimmt – und das, obwohl sich die Mannschaft gleich auf zwei neue Spielerinnen einstellen musste. Beide haben einen tollen Job gemacht“, lobte Glatzel. In den Playdowns wollen die Gesselerinnen noch einige Punkte holen und den Klassenerhalt frühzeitig dingfest machen.

TSV Heiligenrode – TuS Sudweyhe 10:8 (3:5). Wie in ihrer ersten Partie starteten die Sudweyherinnen stark und gingen mit 4:1 in Führung (5.). Zur Halbzeit lagen sie noch mit 5:3 vorne. „Doch dann war es mit der Herrlichkeit vorbei. Wir haben einfach nicht mehr getroffen. Gabi Brosowsky hat auch gut gehalten“, analysierte Bothmer. Im Hinblick auf den Kampf um ein DM-Ticket ist diese Niederlage besonders ärgerlich, denn die Konkurrenten Oldenbrok und Stöcken haben aktuell nur einen Pluspunkt weniger als Sudweyhe. Die Heiligenroder freuten sich derweil über den Sieg. Der Ausgleich zum 8:8 war dabei der Wendepunkt. „Wir haben danach den größeren Siegeswillen gezeigt“, befand Nadja Burgdorf. Samantha Pörschke rundete mit ihren zwei Treffern in der 36. und 39. Minute eine tolle Teamleistung ab.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode: Janina Rickmann (3), Charline Sündermann, Emma Lee Ehlers, Samantha Pörschke (3), Nadja Burgdorf (3), Jessica Pawlowski (2), Jördis Detken (1), Gabi Brosowksy (2), Julia Martens, Jana Pawlowski (2).

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Pia Züdel (4), Luise Budig, Felicia Pereira, Jana Meiche (6), Tabea Ströhemann (2), Anke Lisser (1), Sarah Kienker (2), Mareike Rieckers, Lena Meyer, Carolin Rieckers.

TuS Sudweyhe: Sandra Nolte (8), Luisa Schlemm (4), Julia Hoffmann (1), Emma Scibbe (2), Alina Ehlers (2), Katharina Deters, Nina von Weyhe (5), Carlotta Kehlenbeck.

TSV Barrien: Vanessa Priem (2), Lea Nullmeyer (1), Kristin Rumpsfeld (1), Anna Seevers (1), Johanna Grünhagen, Jasmin Jaentsch, Fenna Alfke, Jana Nullmeyer, Sarah Zieske.

FC Gessel-Leerßen: Hanne Brüning (2), Lina Schriefer (4), Marieke Brüning (3), Maylin Helms, Mailyn Rahm (1), Pauline Mundt, Bianca Barmbold, Pia Triebeneck, Kim Schneider (2) CLE