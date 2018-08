Ristedts Marius Schlötcke (r.) bereitete den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 von Sascha Otten vor. Insgesamt aber war der TSV dem SV Friesen Lembruch um Patrick Fröhling deutlich unterlegen. (Jonas Kako)

Ristedt. Zweites Spiel, zweite Niederlage: Den Start in die Fußball-Kreisliga hatte sich Aufsteiger TSV Ristedt ganz anders vorgestellt. Auch gegen den Mitaufsteiger SV Friesen Lembruch war er chancenlos und musste sich mit 2:7 (1:5) geschlagen geben. "Momentan ist es einfach schwierig", stellte Betreuer Frank Barrienbruch fest und meinte damit sowohl die niederschmetternden Ergebnisse als auch die personelle Situation.

Der TSV geht auf dem Zahnfleisch. Auf die lange Liste der Ausfälle gesellte sich am Sonntag auch noch Torhüter Lukas Wickbrand, der beim Gegentreffer zum 0:2 mit dem vierfachen Torschützen Stephan Schulze zusammenstieß und sich am Knie verletzte. Bis zur Halbzeitpause biss der Schlussmann auf die Zähne, dann ging es jedoch nicht mehr weiter für ihn. Feldspieler Houssam Hassoun rückte zwischen die Pfosten. "Houssam hat seine Sache nicht schlecht gemacht und ein paar Schüsse gut gehalten", lobte Barrienbruch den Ersatzmann, der nur zwei Gegentreffer hinnehmen musste.

An einen Punkt war aus Ristedter nach dem Seitenwechsel schon nicht mehr zu denken. Beim Stand von 1:5 hatte Schiedsrichter Jan-Bernd Hohnhorst beide Mannschaften in die Kabinen geschickt. Barrienbruchs Hoffnung, möglichst lange die Null zu halten, platzte allzu früh. Schon in der siebten Minute gerieten die Gastgeber in Rückstand. Als Sascha Otten nach einer Ecke von Marius Schlötcke auf 1:3 verkürzte (37.), war der TSV noch einmal dran, doch zwei Gegentreffer in der 44. und 45. Minute entschieden die Partie. "Da war nichts mehr zu machen. Lembruch war besser und gnadenlos vor dem Tor", hatte Barrienbruch einen verdienten Sieg der Gäste gesehen. Immerhin blieb den Gastgebern der Schlusspunkt vorbehalten: Benjamin Dökel verwandelte eine Ecke direkt.