Weyhes Jonas Klucken (am Ball) sah sich nicht nur in dieser Situation von zahlreichen Brinkumer Gegenspielern umringt. Die Gastgeber zeigten eine ganz starke Leistung, mussten sich am Ende aber dennoch geschlagen geben. (Jonas Kako)

Brinkum. Am Ende diskutierten Lothar Weyd und Jonas Klucken eifrig. Der Trainer des FTSV Jahn Brinkum und der Coach des SC Weyhe waren wenige Minuten nach der Schlusssirene des Basketball-Bezirksliga-Derbys zwischen beiden Teams noch voll im Bann des gerade Erlebten. Kein Wunder, hatten sich beide Teams doch einen wahren Krimi geliefert, in dem erst in der letzten Minute die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel. Mit 73:68 (33:35) behielten die Weyher die Oberhand und bleiben Spitzenreiter BTS Neustadt III auf den Fersen. Brinkum dagegen verharrt auf Rang sieben. Das Ergebnis stimmte aus Sicht der Gastgeber nicht, der Auftritt dagegen schon, denn im Vergleich zum Hinspiel, das der SCW klar mit 100:54 gewonnen hatte, zeigten sie allzu deutlich, welch großen Sprung sie in den knapp zweieinhalb Monaten seitdem gemacht haben.

Deshalb konnte Lothar Weyd auch nichts anderes feststellen, als „richtig, richtig stolz“ auf seine Mannschaft zu sein. „Wir haben Weyhe enorm gefordert und sehr gut gespielt“, freute sich der Coach. Die Belohnung in Form des Derbysiegs verpasste sein Team nur knapp. Bei den Gästen war besonders in der ersten Halbzeit wenig Schwung im Spiel. „Den Anfang haben wir total verschlafen“, ärgerte sich Jonas Klucken. Weyhe spielte zu statisch. Das lag allerdings auch daran, dass der SCW auf die 1-3-1-Verteidigung der Gäste zunächst keine Antwort fand. Dieses System war ein Kniff, den sich die Gastgeber nach der deutlichen Hinspielniederlage für die Revanche ausgedacht hatten. Und er ging auf: Kurz vor dem Ende des zweiten Viertels führte der FTSV mit 32:25. „Wir haben es einfach schlecht gespielt“, redete Klucken nicht lange um den heißen Brei herum. Er vermisste vor allem den Einsatzwillen. „Brinkum hat sich im Vergleich zum Hinspiel wahnsinnig gesteigert, keine Frage, aber wir haben es ihnen auch zu leicht gemacht“, verdeutlichte er. Dem Weyher Spiel war das Fehlen der beiden Aufbauspieler Jonathan Kaiser und Jonathan Schmedemann deutlich anzumerken. „Die beiden machen eben den Unterschied“, erklärte Klucken. Mit Florian Hollmann konnte er zwar einen ebenfalls höherklassig erfahrenen Ersatz aufbieten, allerdings geriet dieser schon frühzeitig in Foulprobleme.

All das spielte den Brinkumern in die Karten. In erster Linie aber machten Weyds Jungspunde ein richtig gutes Spiel. Im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen agierten sie wesentlich erwachsener, fuhren auch mal die Ellbogen aus. „Heute hat man gesehen, wie schnell sich die Jungs in dieser Liga akklimatisiert haben. Dafür kann man ihnen nur ein Riesenkompliment machen. Das ist nicht selbstverständlich“, lobte Weyd sein gesamtes Team, aus dem Thore Boyce und Noah Weyd noch ein Stück herausragten. Der FTSV verdiente sich den Respekt der Gäste: „Wenn Brinkum die Fastbreaks noch etwas besser abgeschlossen hätte, hätten wir sicherlich nicht gewonnen“, gab Klucken zu. So aber konnte er am Ende davon sprechen, das Spiel dank eines guten dritten Viertels und der größeren Erfahrung doch noch umgebogen zu haben.

In der Tat steigerten sich die Gäste nach dem Seitenwechsel deutlich. Jetzt stellten sie ihrerseits mit größerer Entschlossenheit die Gastgeber vor Probleme und drehten die Partie. Wirklich abschütteln ließen sich die Brinkumer allerdings nicht. Sie spürten, dass etwas möglich war. Die Spannung war greifbar und hielt sich bis in die letzte Minute: 58 Sekunden vor der Schlusssirene führte Weyhe hauchdünn mit 68:67. Maik Lindemann gelang dann ein für die Gäste ganz wichtiges Drei-Punkte-Spiel, als er beim erfolgreichen Abschluss noch gefoult wurde und den anschließenden Freiwurf versenkte. Die Gastgeber zeigten derweil Nerven von der Freiwurflinie, nutzten in der letzten Minute nur zwei von vier Versuchen – zu wenig, um die Gäste noch einmal zu gefährden. Weyhe brachte den Sieg mit viel Mühe und Routine über die Zeit. Den Applaus der Zuschauer hatten sich aber auch die Brinkumer redlich verdient.

FTSV Jahn Brinkum: Bielski (3 Punkte), Blume (9/1 Dreier), Boyce (19), Buß, Hellmuth (13), Kattau (6), Schmidt (1), Schön (4), Weber (10/2), Weyd (3).

SC Weyhe: Backhaus, Guder (15), Haase, Hollmann (9), J. Klucken (7), M. Klucken (5/1), S. Klucken (4), Kovac (2), Kruslin (9), Lindemann (22).