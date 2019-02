Timo Schmidt (am Ball) und seine HSG Phoenix befinden sich in der Handball-Regionsoberliga auf einem guten Weg in Richtung Aufstieg. (Jonas Kako)

Bassum. Die Handballer der HSG Phoenix befinden sich in der Regionsoberliga der Männer auf einem Höhenflug. Mit 21:3 Punkten stehen sie in der Tabelle momentan auf Rang zwei. Sie haben sich nach dem Spitzenspiel am vergangenen Sonnabend gegen den Tabellenersten TuS Rotenburg II mit dem 23:23-Unentschieden eine gute Ausgangsposition erarbeitet und sind ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen: „Nach vier Jahren in der Regionsoberliga möchten wir nun aufsteigen“, sagt HSG-Coach Sascha Drogt.

In den Jahren verpasste die HSG den Aufstieg nur knapp verpasst. Einmal Platz drei und zweimal Rang zwei lauteten die Saisonabschlüsse der HSG-Männer. „Das hat uns zu Anfang überrascht. Keiner hat damit gerechnet, dass wir so gut abschneiden würden“, sagt Drogt. Ein Geheimnis für diesen Erfolg gebe es nicht. „Von Jahr zu Jahr wurden wir immer besser. Außerdem hatten wir in den vergangenen Jahren nur vier Abgänge zu verzeichnen“, erzählt der HSG-Coach. Ein Faktor, der bei der Spielgemeinschaft eine wichtige Rolle spielt. Trotz vieler Anfragen anderer Vereine blieben die Spieler ihrer HSG treu. „Der Kern ist geblieben und das war das Wichtigste. Über die Jahre konnten wir eine starke Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft aufbauen“, sagt Drogt.

Mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren gehöre seine Mannschaft zu den jüngsten in der Liga, „und den schnellsten“, fügt Drogt schmunzelnd hinzu. Die Jugendarbeit wird bei der HSG groß geschrieben. „Über die Jahre versuchen wir, die jungen Spieler langsam in die Mannschaft zu integrieren. Bisher hat es ganz gut funktioniert“, freut sich der Übungsleiter, der Topscorer Thorben Schröder (52 Tore in der Liga) besonders hervorhebt. „Er hat quasi alle Stationen durchlaufen und gehört nun zum festen Bestandteil unserer Mannschaft.“ Mit 353:251 besitzt die HSG darüber hinaus die beste Tordifferenz der Liga. „Das haben wir uns über die Jahre erarbeitet“, sagt der Phoenix-Coach nicht ohne Stolz. Die harte, aber faire Abwehr und die starken Torhüter Ole Petersohn und Yannick Mädler tragen einen großen Teil dazu bei. Angebote von außerhalb gab es einige, „glücklicherweise ist der Großteil aber hier geblieben“.

Zusätzlich zur Mannschaft von Sascha Drogt mischt auch die Zweitvertretung der HSG um Trainer Ralf Kramer in der Regionsoberliga mit, die mit dem Aufstieg aber nichts zu tun hat. Das Team steht derzeit auf Rang sieben. Direkt zum Ligastart im September vergangenen Jahres trafen beide Mannschaften aufeinander. „Nicht unbedingt ein idealer Start“, gibt Drogt zu, dessen Team die Partie knapp mit 31:30 für sich entscheiden konnte. Das Verhältnis beider Mannschaften sei zwar neutral, „aber irgendwie auch schwierig“, fügt der HSG-Coach hinzu. Gegen den eigenen Verein zu spielen sei vor allem für die Spieler nicht ganz einfach. „Einige kommen ganz gut damit klar, andere wiederum nicht. Aber das ist auch ganz normal“, betont Drogt.

Mission Landesklasse

Mit dem TV Oyten II und der SG Achim/Baden IV stehen der Spielgemeinschaft noch zwei schwierige Spiele bevor. „Beide Mannschaften sind sehr gefährlich und unangenehm. Da müssen wir höllisch aufpassen“, mahnt Drogt zur Vorsicht. Bei einem möglichen Aufstieg in die Landesklasse glaubt der HSG-Coach an den Ligaverbleib. 75 Prozent seiner Spieler hätten bereits in höherklassigen Vereinen gespielt und brächten dementsprechend die nötige Erfahrung mit. „In unseren Vorbereitungsspielen haben wir immer wieder gegen höherklassige Mannschaften gespielt, unter anderem auch gegen Bruchhausen-Vilsen. Mit ihnen lagen wir auf Augenhöhe.“