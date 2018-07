Künftig erstklassig: Jannik Otto aus Barrien (links) und Raphael Piper aus Kiel. (Michael Kleinjung/DHB)

Syke-Barrien. Jannik Otto stammt aus einer Handballfamilie. Sein Ziel, es in diesem Sport nach ganz oben zu schaffen, kommt also nicht von ungefähr. Beim überregional bekannten VfL Fredenbeck unternahm der heute 30-Jährige als Spieler seine ersten Handball-Schritte. Mittlerweile ist er fast ganz oben angekommen. Allerdings nicht als Spieler, sondern als Schiedsrichter. In der 2. Bundesliga der Männer hat er bereits Partien geleitet. Nun folgt der nächste Schritt: In der neuen Spielzeit darf Otto, der in Barrien lebt, mit seinem Partner Raphael Piper in der 1. Bundesliga pfeifen.

Im Jahr 2005 veränderte sich Jannik Ottos Perspektive im Handballsport: „Wir haben in der A-Jugend beim VfL Fredenbeck immer über den Schiedsrichter geschimpft, da hat uns unser damaliger Trainer zum Schiedsrichter-Lehrgang geschickt“, erinnert er sich. Aus dem Spieler Jannik Otto wurde dann der Schiedsrichter Jannik Otto. Dass sich daraus eine Laufbahn entwickelt, die ihn heute bis in die erste Liga führt, konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen. Die ersten Spiele pfiff er noch im Verein, an seiner Seite Sebastian Cordes, nicht nur ein Partner im Gespann, sondern auch sein bester Freund. „Das Pfeifen hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir uns vorgenommen haben, es auch professioneller betreiben zu wollen“, packte beide laut Otto schnell das Feuer. Von der Kreisebene schafften sie es schnell in den Landesverband, in dem sie direkt Fuß fassten und 2010 im damaligen Norddeutschen Handballverband ihr erstes A-Junioren-Regionalligaspiel leiteten. Mit der Einführung der dritten Liga im selben Jahr stiegen sie in den Nachwuchskader des Deutschen Handballbundes (DHB) auf – der Weg des Duos führte steil nach oben. Beide leiteten unter anderem das Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin. „Das war für uns ein großes Erlebnis. Das sind Momente, die man nicht mehr vergisst“, erinnert sich Otto. Er und Cordes hatten den ersten Schritt auf Bundesebene gemeistert.

Zweimal ohne Partner

Ohne Einschnitte verläuft allerdings kaum eine sportliche Karriere, so auch Jannik Ottos nicht. Zur Saison 2013/14 gab Cordes das Pfeifen auf. Otto stand ohne Schiedsrichter-Partner da. „Unser damaliger Schiedsrichterwart, Peter Rauchfuß, hat mir versichert: Wir lassen dich nicht fallen und finden einen passenden Partner“, erinnert sich Otto. Rauchfuß hielt Wort. Mit Van Hoang Chung bildete Otto bis 2016 ein Gespann. Beide schafften den Aufstieg aus dem Nachwuchs- in den Bundesligakader des DHB. Der Traum, das erste Erstligaspiel zu pfeifen, erfüllte sich für Otto allerdings nicht. Als Van Hoang Chung aufhörte, fehlte ihm wieder ein Partner. „Man findet auf diesem Niveau keine Schiedsrichter wie Sand am Meer“, verdeutlicht er, wie selten und schwierig so eine Situation ist. „Es muss auch menschlich passen“, nennt er eine wichtige Komponente, auf die es im Gespann ankommt. Einen passenden Kollegen zu finden, sei nicht einfach.

Ein glücklicher Umstand half Otto jedoch dabei, denn auch sein jetziger Partner Raphael Piper stand ohne Kollegen da. „Wir sind Mitte letzten Jahres als Gespann zusammengekommen, kannten uns aber schon vorher. Wir hatten bereits einige Male zusammen gepfiffen und waren uns daher sicher, dass es passen wird“, so der Barrier. Mit Piper pfeifen zu können, sei ein Glücksfall, „denn wir verstehen uns auch privat sehr gut. Das ist wichtig, denn ich sehe ihn am Wochenende manchmal häufiger als meine Freundin.“ Die 2. Bundesliga, in der beide gerade ihre erste gemeinsame Saison beendet haben, führte sie quer durch Deutschland, von Hamburg bis nach Konstanz, von Dresden bis nach Düsseldorf. Schon die Planung nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Konstanz zum Beispiel erreichte das Gespann per Flugzeug und Leihwagen. Nicht umsonst spricht Jannik Otto mit Blick auf die Schiedsrichterei auf Bundesebene vom „Halbprofitum“. „Es gehört ja nicht nur das Pfeifen dazu. Wir müssen Reisen planen, den privaten Alltag organisieren und uns auch sportlich fit halten“, verdeutlicht er. Er treibt regelmäßig Sport, dazu kommen noch zwei Schiedsrichterlehrgänge pro Jahr sowie vier Stützpunkttrainingseinheiten und Videoanalysen von eigenen oder Partien anderer Schiedsrichter-Kollegen.

Die Familie gibt Kraft

Zeit mit der Familie ist für Otto deshalb ein besonders hohes Gut. „Diese Momente genieße ich und tanke Kraft für neue Herausforderungen. Ohne einen Partner, der sehr viel Verständnis dafür hat, könnte ich nicht auf diesem Niveau pfeifen“, weiß der Familienvater und betont, dass es eine Kunst sei, alles unter einen Hut zu bekommen. Wenn in der Familie eine Feier ansteht oder seine Freunde am Wochenende gemeinsam feiern, dann ist er oft unterwegs. „Man muss sich dieser Aufgabe hingeben, ganz oder gar nicht“, sagt Otto, der an der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg arbeitet. Das passt, denn am Wochenende hat er frei. Beim Wechseldienst zuvor in Stade war das nicht so. „Man braucht Kolleginnen und Kollegen, die da mitspielen und Dienste tauschen. Im Gegenzug habe ich versucht, viele Dienste während der handballfreien Zeit im Sommer zu übernehmen. Trotzdem stößt man irgendwann an seine Grenzen.“

Als Gespann haben Jannik Otto und Raphael Piper noch einiges vor. Über den Elite-Anschlusskader wollen sie den Sprung in den Elitekader des DHB schaffen und regelmäßig Spiele in der 1. Bundesliga leiten. Den ersten Schritt haben sie nun gemeistert. Dank ihrer guten Leistungen sind sie in den Elite-Anschlusskader aufgestiegen und werden ab September auch in der höchsten deutschen Spielklasse pfeifen. „Darauf freuen wir uns“, betont Otto, der die Zeit bis zum nächsten Lehrgang an der Sportschule in Hennef bei Köln nutzen will, um bei seiner Familie Kraft zu tanken für eine spannende Saison mit neuen Herausforderungen. Zum ersten Mal wird er dann eine Partie der 1. Bundesliga der Männer leiten. An der Seite von Van Hoang Chung pfiff er 2016 das Zweitliga-Rekordspiel zwischen dem HC Erlangen und TUSEM Essen vor 8308 Zuschauern. In der ersten Liga wird er mit Piper, der schon Erfahrung auf diesem Niveau gesammelt hat, häufiger solche Kulissen erleben.

Nervös macht Otto das nicht. Im Gegenteil: Die Vorfreude wächst, auch wenn er weiß, dass er und Piper als Gespann neu in der Liga sind und sich erst einmal beweisen müssen. „Von den Mannschaften, die man vorher noch nie im Ligabetrieb gepfiffen hat, wird man anders wahrgenommen und muss sich seine Akzeptanz erarbeiten.“

Das Duo wird weiterhin in der zweiten Liga pfeifen und zusätzlich Einsätze in Deutschlands Topliga bekommen. Die Schiedsrichter im Anschlusskader sollen so schrittweise an den Elitekader herangeführt werden. Diesen haben Otto und Piper schon ins Auge gefasst. Zunächst aber wollen sie sich im neuen Kader und in der Bundesliga etablieren. Dann kann es weiter nach oben gehen. „Wir machen uns keinen Druck“, erklärt Otto, der seine Rolle als Unparteiischer für sich klar definiert hat: „Als Schiedsrichter bist du heutzutage viel mehr ein Spielmanager. Es ist ein Miteinander mit allen Handballbeteiligten. Du bist ein Teil des Spiels, solltest es aber nicht entscheiden. Das Spiel dreht sich nicht um dich. Ein guter Schiedsrichter steht nicht großartig im Fokus, sondern hält sich im Hintergrund. Wenn das klappt, dann hat man einen guten Job gemacht. Unsere Devise ist es, so authentisch und berechenbar wie möglich aufzutreten. Fehler passieren, das ist nicht auszuschließen. Dazu zu stehen, ist die beste Art damit umzugehen.“ Diese Marschroute hat ihm und Piper geholfen, einen weiteren Schritt nach vorn zu machen. Nun soll sie ihnen helfen, den Sprung in den Elitekader zu schaffen. Das ist der Traum, der das Duo antreibt.