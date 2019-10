Brennt auf einen Einsatz: Gegen seinen Ex-Verein BSC Hastedt will Dennis Krefta unbedingt in der Startelf stehen. (Michael Braunschädel)

Brinkum. Neymar, Ronaldinho, Rivaldo. Um nur ein paar Namen zu nennen. All diese Ausnahmefußballer aus Brasilien haben das Kicken in jungen Jahren auf der Straße gelernt, bevor die fußballerische Ausbildung im Verein hinzukam. Dennis Krefta vom Brinkumer SV stammt zwar nicht aus Südamerika, trieb sich aber in Kindheitstagen auch mit dem runden Leder erst einmal nur auf der Straße herum. Anders als viele andere Kicker fand er erst relativ spät – um genau zu sein mit 15 Jahren – den Weg zu einem Fußballverein.

„Meine Eltern sind nie auf die Idee gekommen, mich in jungen Jahren in einem Verein anzumelden. Ich bin ihnen aber auch nicht böse deswegen. Schließlich habe ich auf der Straße viel gelernt“, betont Krefta, der sich dann in der B-Jugend dem FC Huchting anschloss. „Der Platz war direkt um die Ecke. Deshalb musste ich nicht lange überlegen, zu welchem Klub ich denn gehen würde.“ Doch schnell wurde die Fußball-Laufbahn erst einmal wieder auf Eis gelegt. Es habe einen Zwischenfall mit seinem Trainer gegeben, so Krefta. Doch der mittlerweile 27-Jährige wollte unbedingt weiter Sport treiben. Sein Bruder Dominik nahm ihm spontan mit zum Thaiboxen, Dennis gefiel die Kampfkunst auf Anhieb. Kein Wunder, dass er inspiriert wurde. Sein Bruder wurde damals Deutscher Meister. Allerdings hielt diese Liebe zum Boxen dann auch nur vier Jahre. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sich Krefta nicht mehr mit den anderen Kämpfern messen. „Ich hatte Probleme mit dem Rücken, meine Bandscheibe war leider sehr anfällig“, berichtet er.

Nach einem halben Jahr voller Regeneration fand Krefta dann den Weg zurück zum Fußball. Natürlich wieder zu seinem Heimatverein FC Huchting. Der Trainer wollte den bulligen Angreifer unbedingt für die erste Mannschaft in seinen Reihen haben. Krefta zahlte das Vertrauen mit einigen Treffern zurück. Das Resultat: Die Blau-Weißen schafften den Sprung von der Bezirks- in die Landesliga. Doch ein Angebot vom höherklassigeren Bremen-Ligisten Brinkumer SV konnte der 1,90 Meter große Hüne dann auch nicht ausschlagen. „Ich hatte einfach Bock auf mehr, wollte eine Liga überspringen. Da sagst du dann nicht ab“, begründet Krefta seinen damaligen Wechsel. Beim BSV wurde er zunächst zu einem Dauerbrenner im Sturm oder auf dem rechten Flügel. In den ersten beiden Spielzeiten für seinen neuen Klub absolvierte der 27-Jährige 50 Partien, markierte dabei 24 Treffer. Doch in der Folge lief es nicht mehr ganz so wie gewünscht, die Einsätze wurden weniger. In der Saison 2017/18 kam Krefta nur noch auf 18 Partien, davon einige von der Bank aus. „Ich hatte kleine Differenzen mit dem Trainer, wollte wieder mehr spielen. Das Vertrauen war nicht mehr da“, betont er. So zog es ihn zum Liga-Konkurrenten BSC Hastedt. Doch nach nur einer Saison und einem langen Tauziehen um seine Person kehrte er an die alte Wirkungsstätte zum BSV zurück. „Mir hat es schon richtig gut gefallen in Hastedt. Aber aufgrund meiner Arbeit konnte ich nicht mehr allzu häufig beim Training erscheinen, weil der Weg so lang war. Deswegen habe ich mich wieder für Brinkum entschieden“, so Krefta.

Und nun rangiert der Angreifer mit seinem Brinkumer SV auf dem vierten Platz in der Bremen-Liga. Seit mittlerweile acht Meisterschaftspartien haben die Blau-Weißen den Platz nicht mehr als Verlierer verlassen. Es könnte also eigentlich nicht besser laufen. Doch zuletzt war für Krefta kein Platz mehr in der Startelf. Warum? „Das hat mehr mit mir zu tun. Ich war zwischenzeitlich krank, und dann konnte ich teilweise nicht zum Training kommen“, begründet er seine wenigen Einsätze in den vergangenen Wochen. Doch am Sonnabend möchte der bullige Angreifer unbedingt wieder von Anfang an auflaufen. Denn dann geht es gegen seinen Ex-Verein BSC Hastedt. „Ich brenne auf einen Einsatz und freue mich total, meine alten Mitspieler wiederzusehen.“ Einige fußballerische Kabinettstückchen von der Straße dürften bestimmt zu einem erfolgreichen Ausgang des Spiels beitragen.