Kamen gegen Union Hannover nicht in ruhige Gewässer und verloren mit 8:11: Der TuS Syke und Tim Weilandt (am Ball). (Jonas Kako)

Hannover/Syke. Hakon Straßheim hat für die erste Niederlage seines Teams in der Wasserball-Bezirksliga eine einfache Erklärung: "Wir haben wenig mannschaftsdienlich gespielt und es gab viele Einzelaktionen", sagte der Team-Sprecher der TuS-Syke-Wasserballer. Gegen Union Hannover verloren die Hachestädter letztlich mit 8:11. Mit 10:2 Punkten bleiben Straßheim und sein Team aber weiter Tabellenführer vor der SpVg Laatzen III und Union Hannover.

Dabei verlief die Reise in die Landeshauptstadt zunächst noch nach Plan: Im Pokalviertelfinale gegen den RSV Hannover gewannen die TuS-Wasserballer mit 15:6 und zogen damit in das Final Four ein. "Es war ein etwas chaotisches Spiel mit vielen Einzelaktionen", zeigten sich bereits einen Tag vor der Bezirksliga-Partie gegen Union ein paar Schwächen im Spiel der Syker. Doch die Mannschaft zeigte eine gute Leistung im Becken. Allen voran Lukas Frömberg, der allein acht Tore zum Sieg beisteuerte. "Wir haben zeitweise mit 9:1 geführt. Dann spielt sich auch ein chaotisches Spiel leichter runter."

Weniger zufrieden war Straßheim mit dem ersten Bezirksliga-Spiel der Restrunde, am Ende hieß es 11:8 für die Gastgeber. Zu sehr zogen sich die Schwächen im Spiel auch durch das Duell gegen Union Hannover. "Es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Defensiv war es okay, aber nach vorne lief zu wenig. Wir können und müssen das besser machen, vor allem weil wir auch unsere Chancen hatten", zeigte sich der Syker Team-Sprecher mit seiner Leistung und der der Seinen nicht zufrieden. "Natürlich ist man sehr enttäuscht und gefrustet."

Zwei schnelle Gegentore kippen Spiel

Besonders bitter: Die Hachstädter führten sogar mit 3:2 und waren drauf und dran, das vierte Tor zu erzielen. "Wir haben uns einen Konter herausgearbeitet, aber kein Tor geworfen", erklärte Straßheim den Schlüsselmoment der Partie. Denn im direkten Gegenstoß erzielten die Gastgeber aus Hannover den Ausgleich – und wenige Sekunden später fingen sich die Syker das Gegentor zum 3:4. "Da hat man gemerkt, dass ein Ruck durch die Mannschaft ging und das Spiel kippen könnte", so der Syker Team-Sprecher.

Schon die Beckenbreite stellte die TuS-Wasserballer vor das eine oder andere Problem: "Wir haben auf acht Bahnen Breite gespielt. In Syke sind es fünf", zeigte Straßheim die unterschiedlichen Gegebenheiten in der Landeshauptstadt auf. So waren oft die einzelnen Spieler zu weit auseinander. "Da schwimmt man lieber sicher in die Ecke, statt nach vorne zu spielen."

Nicht gerade einfacher machte es die Fokussierung der Hannoveraner auf Lukas Frömberg. Sie schienen ihre Hausaufgaben gemacht zu haben und ließen den Syker nicht ins Spiel kommen. Immer wieder wurde Frömberg gedoppelt oder sogar von drei Gegnern bewacht. Und ihrerseits blieben die Gastgeber gefährlich – vor allem nach Herausstellungen der Syker: "Das Überzahlspiel hat Hannover wirklich gut ausgespielt. Zwar konnten wir das anfangs noch gut mithalten, aber irgendwann schwinden auch die Kräfte", sagte ein ernüchterter Straßheim, der sich allerdings nicht entmutigen lassen wollte. Schließlich war es die erste Niederlage des Syker und sie stehen weiterhin auf dem ersten Platz der Bezirksliga: "Es ist noch alles offen, wir müssen jetzt daraus lernen und es abhaken."