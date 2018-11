Die Brinkumer Torschützen unter sich: Enes Tiras, Saimir Dikollari (Nr. 9) und Joshua Brandhoff (rechts) zeichneten für die fünf Treffer verantwortlich. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Da stand Mirkan Pakkan nun: abgekämpft, am Ende seiner Kräfte. Mit 30 Prozent seiner Leistungsstärke sei er ins Spiel gegangen, erklärte der Routinier. „Das sieht man draußen natürlich, aber das merkt man vor allem selbst“, sagte der 31-Jährige, der nicht nur an der Leiste angeschlagen, sondern unter der Woche auch noch erkrankt war. Doch Pakkan biss sich durch und stand damit sinnbildlich für den Brinkumer SV: Der Meister der Fußball-Bremen-Liga lief personell auch gegen den Blumenthaler SV auf dem Zahnfleisch und feierte trotzdem den dritten Sieg in Serie. Mit 5:3 (2:2) behielt die Elf vom Brunnenweg die Oberhand und bestätigte ihren Aufwärtstrend. Die Nord-Bremer dagegen standen zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da und verpassten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

„Es jede Woche zu sagen, macht es nicht besser, aber ich glaube, dass nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen hat“, erklärte Blumenthals Coach Denis Spitzer enttäuscht. Seine Elf erntete statt Punkten wieder einmal nur Lob. „Blumenthal hat es gut gemacht. Das ist eine Mannschaft mit viel Potenzial“, erkannte Pakkan. Er hatte mit der Brinkumer Defensive teilweise Schwerstarbeit verrichten müssen. Vor allem den dreifachen Torschützen Ali Achour bekamen die Gastgeber nicht in den Griff. Das lag auch daran, dass sie nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Maximilian Wirth und Nicolai Gräpler noch vor der Pause zweimal wechseln mussten und etwas die Ordnung verloren. Die Gäste verstanden es jedoch nicht, diese Phase für sich zu nutzen. Dabei waren sie nach dem zweiten Treffer Achours zum zwischenzeitlichen 2:2 gut im Spiel. Der kleine Angreifer hatte Blumenthal bereits in der sechsten Minute in Führung gebracht, doch Saimir Dikollari, der kurz zuvor an der Latte gescheitert war, konterte im Gegenzug. Nur fünf Minuten später brachte Joshua Brandhoff per Kopf die Gastgeber erstmals in Führung.

So munter, wie die Partie begonnen hatte, blieb sie auch. Blumenthal hatte phasenweise ein leichtes spielerisches Übergewicht. „Wir können nicht 90 Minuten Vollgas gehen in unserer Situation“, wusste Pakkan. Schließlich war auch Jannik Bender, der für den verletzten Gräpler ins Spiel kam, allenfalls für einen Notfalleinsatz vorgesehen gewesen. Brinkum musste clever spielen, brachte sich aber ein ums andere Mal selbst in Bedrängnis. Blumenthal versuchte, die Probleme der Gastgeber zu nutzen, dies gelang der Spitzer-Elf unter dem Strich allerdings zu selten. „Man hat gesehen, dass Brinkum aus dem letzten Loch pfeift, wir haben aber zu wenige Tore gemacht, denn die Chancen waren da“, erklärte der Coach. Ihm war allerdings auch klar: „Eigentlich müssen drei Tore reichen, um auswärts etwas mitzunehmen.“

Dem war am Brunnenweg allerdings nicht so, denn auch Blumenthal verteilte Geschenke. Dikollaris 3:2 ging ein zu kurzer Rückpass voraus. Eine Chance, die sich der 34-Jährige nicht entgehen lässt. „Mit solchen Aktionen nehmen wir uns selbst den Wind aus den Segeln“, ärgerte sich Spitzer, der aber sah, wie sich sein Team kurz schüttelte und dann die richtige Antwort gab: Ennio Cordes setzte sich auf der linken Seite durch und fand mit seiner Hereingabe – natürlich – Achour, der mit seinem dritten Tor der Mann des Tages gewesen wäre, wäre es denn beim 3:3 geblieben.

Doch Brinkum bewies den etwas längeren Atem oder hatte laut Spitzer „vorn einfach die individuelle Klasse, um jederzeit ein Tor zu schießen“. Diese Qualität blitzte beim 4:3 auf, als Enes Tiras den Ball zu Marcel Dörgeloh passte, in die Tiefe durchstartete und das Spielgerät genial zurückerhielt und per Lupfer traf (78.). „Nach vorn geht bei uns immer etwas“, hatte auch Pakkan nach dem 3:3 noch nicht resigniert. Und als Dikollari drei Minuten vor dem Ende erkannte, dass Blumenthals Jascha Tiemann etwas weit vor seinem Gehäuse stand und einen ganz frechen Heber auspackte, den Blumenthals Keeper zwar berührte, aber nicht mehr richtig abwehren konnte, war die Partie entschieden – und auf Pakkans erschöpfte Züge schlich sich ein Lächeln, als er feststellte: „So langsam klettern wir die Treppe rauf.“ Brinkum befindet sich auf dem Weg nach oben. Das hätte Denis Spitzer auch gern über sein Team gesagt. Denn Lob allein bringt keine Punkte.