Lahausen jubelte gegen St. Hülfe-Heede gleich acht Mal. Hier freuen sich Christian Wiesner (l.) und Hussein Zabad. (Thorin Mentrup)

Weyhe-Lahausen. Der TSV Weyhe-Lahausen macht auch in der neuen Saison der Fußball-Kreisliga jede Menge Spaß. Dem 6:0-Erfolg gegen die TSG Osterholz-Gödestorf ließ die Mannschaft von Trainer Friedhelm Famulla nun einen weiteren Kantersieg folgen: Klar und deutlich mit 8:2 (3:1) behielt der TSV gegen den Aufsteiger vom TuS St. Hülfe-Heede die Oberhand und verteidigte die Tabellenführung mindestens bis Sonnabendabend, aber mit größter Wahrscheinlichkeit auch für das gesamte Wochenende. Denn das Torverhältnis von 14:2 nach zwei Spieltagen dürfte kaum ein Konkurrent toppen können. "Das ist ganz gut, oder?", grinste Famulla nach dem Schlusspfiff mit einem Augenzwinkern. Er konnte erneut sehr zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Am Seitenrand strahlte auch Jens Lohnmann, Koordinator der ersten Lahauser Herrenmannschaft über das ganze Gesicht. "Langweilig wird es hier nie", fasste er die 90 Minuten perfekt zusammen. "Da waren tolle Tore dabei", sagte er mit Blick auf die insgesamt zehn Treffer, von denen er gleich acht bejubelte. Besonders das 4:1 zeigte die Qualitäten der Gastgeber: Aus der eigenen Hälfte spielte Tobias Marquardt aus dem Stand einen perfekt getimten Diagonalball in den Lauf des auf der rechten Seite gestarteten Moritz Anton, der das Leder ganz stark annahm, im höchsten Tempo bis zur Grundlinie vordrang und von dort in die Mitte passte, wo Christian Wiesner nur noch einschieben musste – ein klasse Treffer. "Besser kann man es nicht machen", wusste auch Lohmann, der sich aber auch über Philipp Albrechts Hammer aus 22 Metern flach ins Eck zum Endstand freute: "Genauso muss man aus dieser Distanz schießen."

Gut gelaunt zeigte sich auch Famulla, der nach sechs Punkten aus zwei Spielen aber auch um Bodenhaftung bemüht war. "Wir haben hier fast gegen eine A-Jugend gespielt", verwies er auf die blutjunge Truppe der Gäste, die zahlreiche Ausfälle verkraften mussten. Allein in der Startelf hatte Trainer Nils Jakobsen sechs Änderungen vorgenommen. "Man darf das Ergebnis dann auch nicht überbewerten", fand Lahausens Coach. Was er sah, dürfte ihm dennoch gefallen haben. Besonders in der zweiten Halbzeit gaben die Gastgeber Gas, selbst die drei Wechsel taten dem Spielfluss keinen Abbruch. Die Lahauser hatten viel Kontrolle über die Partie und fanden immer wieder Lücken im Abwehrverbund St. Hülfe-Heedes. Die Gäste erwarteten die Angriffe der Gastgebern in der Regel zwar mit elf Männern in der eigenen Hälfte, doch ihnen fehlte eben auch viel Erfahrung. So hätten die Lahauser am Ende sogar noch höher gewinnen können. Chancen hatten sie genug und manchmal einfach auch nur Pech wie in der Szene in der 37. Minute, als Marquardt innerhalb weniger Sekunden gleich zweimal am Pfosten scheiterte.

Allzu sehr grämen musste sich der Mittelfeldspieler darüber nicht. Zu diesem Zeitpunkt führte sein Team bereits 3:0. Er selbst per Foulelfmeter, Christian Wiesner sowie Philip Heuer mit einem Eigentor hatten die Gastgeber schon sicher auf die Siegerstraße gebracht. Selbst der Anschluss durch Janik Plümers verwandelten Strafstoß nach einem Foul von Torhüter Felix Eichhorn an Maurice Rape konnte der Partie keine neue Spannung verleihen (39.). Die beiden Gegentreffer waren aus Lahauser Sicht der einzige Kritikpunkt. Während sie beim ersten selbst tatkräftig mitgeholfen hatten, war das zwischenzeitliche 5:2 umstritten: Linienrichterin Lina Beuke hatte beim Treffer eine Abseitsstellung des Torschützen Hannes Göbel ausgemacht und angezeigt. Schiedsrichter Thomas Meyer überstimmte seine junge Assistentin jedoch – das Tor zählte. "Das wurmt", sagte TSV-Kapitän und Innenverteidiger Aljoscha Klatte zwar nach dem Spiel, doch angesichts der starken Offensivleistung konnte auch er natürlich strahlen. Schließlich ließen es die Gastgeber nach dem zweiten Gegentor noch dreimal krachen und siegten somit zum zweiten Mal in Folge mit sechs Toren Unterschied.