Ein starkes Team: Die Stuhrer Nachtwanderer können auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken. (Jonas Kako)

Stuhr. In ihren leuchtend roten oder gelben Jacken und dem Emblem auf Brust und Rücken sind sie leicht zu erkennen. Viele Stuhrer Jugendliche wissen schon Bescheid, wer da auf sie zukommt, denn seit mittlerweile zehn Jahren sind sie nun auf den Straßen in der Gemeinde Stuhr unterwegs. Die Rede ist von den Stuhrer Nachtwanderern, einer Gruppe von Ehrenamtlern, die sich auf die Fahne geschrieben haben, als Ansprechpartner für die Probleme des Nachwuchses zur Verfügung zu stehen. Am Montag kamen die Engagierten zu einer kleinen Geburtstagsfeier inklusive Rückblick auf die vergangene Dekade im Varreler Gutshaus zusammen.

Im Herbst 2008 startet das Projekt der Nachtwanderer in Stuhr. Das Konzept dahinter ist recht einfach: Eine Gruppe von Ehrenamtlern begibt sich abends an den Wochenenden auf Tour zu den Orten, an denen sich Jugendliche gerne treffen. „In Stuhr gibt es 35 bis 40 Plätze, wo sich Jugendliche aufhalten“, berichtet Hans Schüler, ehemaliger Leiter des Team Jugend in der Gemeinde und Initiator des Projekts in Stuhr. Vor Ort kommen die Nachtwanderer ins Gespräch mit den Jugendlichen, bauen Vertrauen auf und hören sich ihre Probleme an. „80 Prozent des Redeanteils sollte von den Jugendlichen kommen“, sagt Helmut Hecker, Stuhrer Nachtwanderer der ersten Stunde.

„Vor zehn Jahren ist es ganz anders gewesen“, erinnert sich Hecker zurück. Damals habe es „arge Probleme“ auf den Stuhrer Straßen gegeben. Deshalb habe sich die Politik für das Projekt Nachtwanderer ausgesprochen. Zunächst auf drei Jahre befristet, wie Ulrich Richter, Allgemeiner Vertreter des Stuhrer Bürgermeisters, berichtet. Aber schon nach anderthalb Jahren sei die Entfristung für das Vorhaben gekommen. „Das hatte ich in meiner Berufslaufbahn noch nicht erlebt“, sagt Hans Schüler schmunzelnd über die schnelle Ausweitung des Projekts. Er war es, der bei einer Messe im Jahr 2008 auf die Nachtwanderer aus Huchting aufmerksam wurde und das Projekt nach Stuhr brachte. Jahrelang fungierte Schüler auch als Verbindung zwischen den Ehrenamtlern und dem hauptamtlichen Jugendbereich der Gemeinde.

Seit Beginn des Projekts waren die Nachtwanderer rund 300 Mal auf Tour. Allein im Jahr 2018 kamen sie auf 33 Einsätze, die sie in alle Stuhrer Ortsteile führten. Fest eingeplant sind dabei Besuche auf Großveranstaltungen wie Schützenfesten, Erntefesten oder der Freiluftfete in Bürstel. „Die Sicherheitsleute kennen uns da schon“, sagt Nayef Zeineddine, der die Nachtwanderer seit drei Jahren unterstützt. „Wir steuern immer wieder dieselben Orte an“, berichtet Helmut Hecker. Über die Jahre sei der Kontakt mit den Jugendlichen besser geworden. So dienen die Nachtwanderer oft auch als Kummerkasten, wissen die Wanderer zu berichten. „Es ist aber ruhiger geworden“, hat Zeineddine festgestellt.

Gut ist auch der grenzübergreifende Kontakt mit den Kollegen in Bremen. So sind die Stuhrer Nachtwanderer auch manchmal mit ihren Partnern aus der Hansestadt – zum Beispiel während des Freimarktes oder im Nahverkehr – unterwegs. Das Verhältnis ist sogar so gut, dass am Montagabend Gäste unter anderem aus Huchting und Bremen-Nord in Varrel zu Gast waren. Mit dabei war auch Lasse Berger. Der gebürtige Schwede hatte vor 15 Jahren die Idee der Nachwanderer aus seiner Heimat mit nach Bremen-Nord gebracht. „Das Projekt ist 1988 in Stockholm aufgrund der Drogenszene entstanden“, weiß Berger zu berichten. 2004 installierte er die Idee dann in Bremen-Nord. Von Norddeutschland breitete sich die Bewegung dann im Bundesgebiet aus, so Berger weiter. „Wir im Norden haben die gesamte Entwicklung in Gang gesetzt“, sagt Hans Schüler nicht ganz ohne Stolz.

„Es ist wichtig, dass es sie gibt und was sie tun“, sagt auch Ulrich Richter. In all den Jahren habe es in den politischen Gremien nie eine Diskussion zur Auflösung der Nachtwanderer gegeben, hat er recherchiert. Das Projekt diene auch der „parteiübergreifenden Zusammenarbeit“, findet Richter.

Und so wollen die Stuhrer Nachwanderer auch im kommenden Jahr wieder auf Tour durch die Gemeinde gehen. Dabei sind die rund zehn Freiwilligen immer auf Unterstützung angewiesen. „Wir bräuchten eigentlich 15“, sagt Hans Schüler mit Blick auf die Einsätze der Nachtwanderer.

Wer sich für die Mitarbeit bei den Nachtwanderern interessiert, kann sich unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 52 31 beim neuen Leiter des Team Jugend Thorsten Meyer melden. Weitere Informationen gibt es auch online unter www.nachtwanderer-stuhr.de oder www.nachtwanderer.net.