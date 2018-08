Ein Moment für die Ewigkeit: Der TV Stuhr feiert den Aufstieg in die Landesliga. Sonntag beginnt nun ein neues Kapitel Vereinsgeschichte. (Sebi Berens)

Ein Verein hat Lust auf die Landesliga. Diese Botschaft vermittelt der TV Stuhr in dieser Woche auf seiner Facebook-Seite: Eine fünfteilige Videoreihe stimmt Mannschaft und Fans gleichermaßen auf die neue Saison ein. Sie lässt Momente wieder aufleben, die keine drei Monate her sind: die Feier nach dem abschließenden Saisonspiel gegen den TSV Bassum und vor allem die nach der Partie gegen die SG Hoya, garniert mit den sieben Toren, die den TVS zum Bezirksliga-Meister gemacht haben. 86 Tage ist es nun her, dass der TV Stuhr den historischen Landesliga-Aufstieg perfekt gemacht hat. Seit diesem 9. Mai begleitet große Euphorie die Mannschaft von Christian Meyer und Stephan Stindt. Nun erreicht sie den Höhepunkt: Am Sonntag um 15 Uhr beginnt Stuhrs Abenteuerreise durch die Landesliga mit dem Heimspiel gegen den SV Bavenstedt. Die Rot-Weißen betreten eine neue (Fußball-)Welt.

Die Vorfreude auf das Auftaktspiel vor heimischer Kulisse hat die Stuhrer längst gepackt. „Man freut sich immer, wenn eine Saison losgeht, aber dieses Mal ist die Freude noch ein bisschen größer“, sagt Trainer Christian Meyer. Er sei ein bisschen angespannt, aber vor allem erwartungsfroh auf das, was auf den TVS zukommt. Die Landesliga ist eine Liga voller Fragezeichen für die Stuhrer. Sie kennen den TuS Sulingen, aber ansonsten sind ihnen die Kontrahenten unbekannt. „Die Landesliga wird für uns eine riesige Bewährungsprobe“, weiß Meyer. Dementsprechend klar definiert ist das Saisonziel: Klassenerhalt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen können“, glaubt Stephan Stindt. „Die Jungs haben sich den Aufstieg erarbeitet, jetzt wollen sie sich auch in der Landesliga halten. Ich bin sicher, dass wir genügend Punkte für den Klassenerhalt holen können.“ Meyer sieht das ähnlich: „Wir glauben an unsere Stärke und daran, dass wir mithalten können. Aber die Liga genau einschätzen können wir nullkommanull.“

Eines aber scheint klar zu sein: Das Auftaktprogramm hat es mit den Partien gegen den SV Bavenstedt, den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und den TuS Sulingen in sich. „Da wissen wir gleich, wie es in der Landesliga zur Sache geht. Das wird für uns eine echte Bewährungsprobe“, weiß Meyer um die Schwere der Aufgaben. Verstecken wollen sich die Stuhrer allerdings nicht. „Egal was Baven-stedt aufbietet, wir werden raushauen, was geht“, wirft Stindt den Fehdehandschuh in den Ring. Es gehe darum, zum Start eine gute Leistung abzurufen und zu beweisen, dass man zurecht Landesligist ist. Diesen Ruf müssen sich die Stuhrer in ihrer Premierensaison erst einmal erarbeiten. „Wir sind natürlich in einer Außenseiterrolle. Wir sind Aufsteiger, wir haben noch nie in der Landesliga gespielt, uns kennt keiner“, weiß Meyer. „Aber darin liegt vielleicht auch unsere Chance. Wir können den anderen zeigen, wie stark Stuhr ist.“

Selbstzweifel kennen die Stuhrer nicht. „Wir haben eine gute Mischung, die mithalten kann. Dazu tragen auch die Neuzugänge bei, durch die wir noch einmal an Qualität gewonnen haben“, sieht Stindt das über Jahre gewachsene und punktuell verstärkte Team gerüstet, auch wenn es noch nicht auf höchstem Level sei. „Das ist aber auch normal. Es ist Urlaubszeit“, weiß Stindt. In den kommenden Wochen werden die Stuhrer dreimal pro Woche trainieren, um die letzten Prozentpunkte herauszukitzeln. „Wir sind weiter im Hobbybereich, das darf man nicht vergessen“, wird aber auch diese Zeit enden. Dass manche Kontrahenten eher auf halbprofessioneller Ebene arbeiten, wissen die Stuhrer, nervös macht es sie aber nicht. „Da hat jeder seinen eigenen Weg“, wollen sich Meyer und Stindt nicht verbiegen lassen. Deshalb haben sie auch vor der Landesliga-Premiere nichts Besonderes geplant. „Wir versuchen, so schnell wie möglich wieder in unseren normalen Rhythmus zu kommen. Nur weil wir jetzt Landesliga spielen, müssen wir uns nicht eine Stunde früher treffen“, wird laut Meyer selbst an einem besonderen Tag wie Sonntag so viel Normalität wie möglich rund um die Mannschaft herrschen.

Auf Außergewöhnliches hoffen die Stuhrer derweil an der Seitenlinie: „Hoffentlich werden uns sehr viele Zuschauer unterstützen“, betonen Meyer und Stindt unisono. Dass möglichst viele Fans an die Pillauer Straße kommen, dafür haben sie, aber auch der Verein und Oliver Hellmers mit seiner Videoreihe viel getan. Was die sechste Liga bedeutet, darauf hat der verletzte Kapitän Fabian Bischoff sein Team im dritten Teil eingeschworen: „Nächstes Jahr, glaube ich, dass das ein Jahr Württemberg-Cup sein wird: Also alles reinhauen, alles was geht, Woche für Woche. Da werden wir richtig auf die Probe gestellt.“ Treffender kann man es kaum zusammenfassen.