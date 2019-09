Steimbke/Twistringen/Mörsen. Die Jugendspielgemeinschaft aus Twistringen und Mörsen hat in der A-Junioren-Landesliga Hannover auch den zweiten Auftritt auf fremden Platz mit einer Niederlage beendet. Beim 3:4 (0:4) gegen die JSG Steimbke hätten die beiden Spielhälften unterschiedlicher nicht sein können. Im ersten Abschnitt kassierte die Elf von Trainer Thomas Rasche in den ersten 27 Minuten gleich vier Treffer, um dann in Halbzeit zwei noch auf 3:4 heranzukommen. „Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen und war eine Katastrophe. Wir haben jegliche Ordnung vermissen lassen. Das darf so überhaupt nicht sein“, berichtete Rasche.

Gerade einmal 27 Minuten dauerte es, in denen die Gäste mit 0:4 ins Hintertreffen gerieten. Jannik Hesse nutzte einen verunglückten Rückpass zur Steimbker Führung (10.). Mit einem Sonntagsschuss erhöhte gleichnamiger Akteur (14.). Des Weiteren trafen Mohammed Elladawi (23.) und Finn Blase (27.). „Ich habe dennoch an uns geglaubt und den Jungs in der Halbzeit in der Kabine gesagt, dass hier noch etwas drin ist für uns. In der zweiten Hälfte war es schließlich auch ein ganz anderes Gesicht von uns. Spielerisch haben wir viel besser agiert“, sagte Rasche. Nils Willenborg leitete die Aufholjagd ein (72.). Dabei ergatterte er einen Fehlpass vom Steimbker Torhüter Nico Pissor und lupfte das Leder über alle Gegenspieler hinweg ins Netz. Beim 2:4 setzte Denis Kletke erfolgreich nach und spielte anschließend noch Pissor aus (87.). Willenborg traf daraufhin den Querbalken (89.), ehe er in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Kletke war zuvor unfair gebremst worden. Doch die Aufholjagd der Gäste kam zu spät und wurde nicht mehr belohnt.