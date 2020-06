Lennardt Schröder und seine Syker fiebern dem Punktspielauftakt gegen Lohne entgegen. (INGO MÖLLERS)

Barrien/Syke. An diesem Wochenende starten die Tennisspieler in ihre Punktspielsaison. Da es sich bekanntlich um eine vom Verband als „Übergangssaison“ titulierte Spielzeit handelt, haben viele Vereine ihre Teams vom Spielbetrieb zurückgezogen. So verzichtet etwa die komplette Sparte des FTSV Jahn Brinkum auf die Begegnungen. Auch die Damen 50 des Barrier TC sind nicht dabei. Andere Teams dagegen werden starten. Für die Herrenmannschaften des Barrier TC, des Barrier TC II sowie des TV Syke, die die Sommerrunde eröffnen, stand ein Verzicht nicht zur Debatte.

In den vergangenen Wochen hat sich die Situation im Tennissport normalisiert. Auch die hiesigen Cracks aus dem Bereich des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen mussten erst einmal auf Abstand gehen. Auf Doppel mussten sie beim Re-Start des Trainingsbetriebs Anfang Mai noch komplett verzichten. Seit Kurzem ist aber auch das Duell Zwei-gegen-Zwei wieder erlaubt. Die Punktspiele können also mit den gewohnten Partien über die Bühne gehen. Einen entscheidenden Unterschied aber gibt es: Es wird eine Spielzeit ohne Auf- und Absteiger sein. Ein Blick voraus mit den Herrenteams bis zur Verbandsklasse:

Landesliga

Bendix Schröder, Kapitän der „jungen Wilden“ des Barrier TC in der Landesliga, verdeutlicht, dass über einen Rückzug im Team von der Wassermühle gar nicht gesprochen wurde: „Das war bei uns kein Thema. Wir haben alle Bock zu spielen und freuen uns auf die Saison.“ Die große Motivation resultiert natürlich auch aus dem Verzicht der zurückliegenden Monate. Konnte im März und April aufgrund der Corona-Pandemie so gar nicht gespielt werden, fiel ab Mai der Startschuss zur Saisonvorbereitung. „Da haben wir dann vieles wieder aufgeholt. Ich hatte schon einige richtig gute Einheiten und stand teilweise täglich mehrere Stunden auf dem Platz“, erklärt Bendix Schröder, der gemeinsam mit Maxim Triller, Tarek Erlewein und Leon Christian Andrä an den Start geht.

Verzichten muss das Team in dieser Saison auf Spitzenspieler Oleksander Kyrychenko, dessen Anreisepläne eben durch Corona ausgebremst werden. Doch auch ohne ihn sieht Bendix Schröder sein Team gut gerüstet für die anstehende Serie. „Wir wollen eine gute Rolle spielen. Mit Nordhorn und dem Bremer TV von 1896 haben wir zwei recht starke Konkurrenten in der Liga. Gerade der Auftakt gegen den Bremer TV wird schwer. Für mich ist das eher eine Oberliga-Truppe. Da werden wir direkt ordentlich gefordert, aber wir gehen wie immer heiß und motiviert ins Spiel.“ Die Begegnung, die am Sonnabend um 14 Uhr beginnt, wird also sofort ein echter Prüfstein sein für die jungen BTC-Spieler. Sie werden statt sechs Partien im Sommer lediglich fünf bestreiten: Der TC Blau-Weiß Delmenhorst hat seine Mannschaft zurückgezogen.

Barrier TC: Bendix Schröder, Maxim Triller, Tarek Erlewein, Leon Christian Andrä.

Verbandsliga

Auch bei der Zweitvertretung des Barrier TC gab es keinerlei Gedanken an einen Rückzug während der Corona-Pause. „Ehrlich gesagt wurde darüber bei uns gar nicht diskutiert“, sagt BTC-Mannschaftsführer Lennart Stegemann und ergänzt, „dass es in diesem Jahr sicher insgesamt etwas lockerer zugeht, aber alles auch ein Stück weit wieder mehr Normalität herstellt. Klar gibt es Einschränkungen, aber das sind alles Dinge, die man geregelt bekommt.“

Große Freude kam im Barrier Lager auf, als der TNB öffentlich machte, dass nun doch auch die Doppel zur Austragung kommen. „Gerade für die Auswärtsfahrten ist es doch schöner, dass man nicht nur für vier Einzel anreist. Auch, dass wir anschließend duschen können, macht es angenehmer“, wird Stegemann die Spielzeit mit seinen Mitspielern ganz ernsthaft angehen: „Wir hatten zuletzt noch ein Teamtreffen und waren uns einig, dass wir alle motiviert sind. Natürlich ist es schade, dass jegliches Abschneiden am Ende wertlos ist. Dafür weiß man aber, dass man auf taktische Spielchen verzichten kann. Es ist also unnötig, zu bestimmten Spielen Akteure aus der Ersten freizuspielen.“

Lennart Stegemann plant mit seinem festen Stamm, zu dem zusätzlich zu ihm selbst noch Philipp Meyer, Stefan Schubert, Leon Dally und Christoph Jansen zählen. Zum Auftaktspiel reist das Team zur Reserve des TC Grün-Weiß Rotenburg. Die Partie beginnt am Sonnabend um 14 Uhr. „Klar weiß man nie, wer möglicherweise bei denen aus der Ersten aushilft. Da lassen wir uns überraschen. Insgesamt sehe ich uns gut vorbereitet, so dass wir in der Liga ordentlich mitspielen sollten“, so Lennart Stegemann.

Barrier TC II: Philipp Meyer, Stefan Schubert, Lennart Stegemann, Leon Dally, Christoph Jansen.

Verbandsklasse

Auch beim Barrier Nachbarn TV Syke freut man sich auf die Saison. „Wir wollten unbedingt Punktspiele austragen, und für uns ist es auch okay, dass es sportlich weder Auf- noch Absteiger gibt. Damit muss man halt in diesem Jahr leben“, erläutert TV-Kapitän Lennardt Schröder. Beim Blick auf die Konkurrenten sieht er „einige Teams etwas stärker aufgestellt. Gerade den TV Lohne und den TC Bad Essen zähle ich zu den Favoriten. Vor den anderen Teams müssen wir uns aber nicht verstecken.“

Zum Auftakt stellt sich mit dem TV Lohne III am Sonnabend ab 15 Uhr also direkt ein Meisterschaftsmitfavorit in der Hachestadt vor. Lennardt Schröder geht davon aus, dass er dann – wie überwiegend in der Saison – auf seine Stammformation zurückgreifen kann. Der Kapitän spielt an der Spitzenposition. Hinter ihm reihen sich dann Christoph Semrau, Fabian Tinzmann und Joris Beckmann ein. Eine eingespielte Truppe. Vornehmlich für die Doppel stehen zudem Jens Kirchheck und Jens Tollkötter zur Verfügung. Lennardt Schröder und Co. freuen sich auf den Startschuss: „Schön, dass es nun wieder los geht. Wir konnten in den letzten Wochen ordentlich trainieren. Klar fehlt uns die Zeit der Corona-Pause, aber das geht ja allen Teams so. Die Vorzeichen sind also gleich", sieht Schröder einen fairen Wettbewerb.

TV Syke: Lennardt Schröder, Christoph Semrau, Fabian Tinzmann, Joris Beckmann, Jens Kirchheck, Jens Tollkötter.