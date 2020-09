Der JFV Weyhe-Stuhr (hier mit Leonandis Kohl, rechts) geht mit einem Kader von 18 Spielern in die neue Saison.

Das große Abenteuer rückt immer näher. In wenigen Tagen – um genau zu sein, am Sonnabend um 14 Uhr – starten die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr ihre Mission Fußball-Regionalliga. Dann duellieren sich die Jungs von Trainer Turan Büyükata mit den besten Jugendteams aus dem gesamten Norden. Der Auftakt erfolgt am Wochenende beim VfB Lübeck.

Acht Wochen lang hat sich der JFV Weyhe-Stuhr intensiv und akribisch auf die neue Spielzeit vorbereitet, fünf Einheiten pro Woche standen dabei auf dem Programm. „Meistens haben wir dreimal trainiert und zwei Spiele absolviert“, erklärt Büyükata, der mit der Entwicklung seiner Schützlinge mehr als zufrieden ist: „Sie ziehen sehr gut mit, versuchen auch die Vorgaben umzusetzen. Ich bin jetzt weitaus optimistischer als noch vor zwei Monaten.“ Das liege auch daran, dass die Jungs sein Spielsystem verinnerlicht hätten und die Mannschaft nun taktisch anders an die Sache herangehe.

Zu Beginn der Vorbereitung hatte der Übungsleiter noch den Plan im Kopf, mit seiner Mannschaft tief zu stehen und den Kontrahenten nicht zu früh zu attackieren. Das sei einfach der Qualität der anderen Mannschaften in der Regionalliga geschuldet. „Doch das Konzept passt einfach nicht zu uns. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt“, meint der 35-Jährige. Stattdessen wolle man nun höher stehen, viel aggressiver verteidigen. „Auch im Spielaufbau wollen wir nicht eintönig bleiben, sondern variabel agieren.“

Variabel agieren

Um diese neue Taktik einzustudieren, hat der JFV-Coach viel experimentiert und seine Spieler auf verschiedenen Positionen getestet. „Wir haben während der Vorbereitung sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Ich bin sehr positiv gestimmt, was den Saisonauftakt angeht“, betont Büyükata voller Zuversicht. So hat sich der Trainer auf ein offensives 4-2-3-1-System festgelegt. Doch auch eine Fünferkette sei durchaus mal eine Option. „Gegen Mannschaften wie Hannover 96, VfL Wolfsburg, Werder Bremen oder den Hamburger SV müssen wir dann eben umdenken und defensiver agieren“, sagt Büyükata, der noch einen Neuzugang an Land ziehen konnte. So geht der JFV Weyhe-Stuhr nicht mit 17, sondern mit 18 Spielern ins Regionalliga-Rennen.

Samuel Kesen vom FC Verden 04 hat sich dem Regionalligisten angeschlossen. „So sind wir in der Breite noch besser aufgestellt, und auch im Training bringt uns das weiter“, sagt der JFV-Coach. Mit den Testspiel-Ergebnissen ist Büyükata einverstanden, testete er doch fünfmal gegen einen direkten Liga-Konkurrenten und heimste dabei drei Siege ein. Das war gegen den JFV Nordwest (2:1), SV Meppen (3:2) und SC Göttingen (5:1) der Fall. „Gegen die Teams rechnen wir uns natürlich auch in der Meisterschaft etwas aus. Ich denke schon, dass wir in der Regionalliga mithalten können.“ Zwei deftige Pleiten setzte es auf der anderen Seite gegen Hannover 96 (1:9) und den SC Vorwärts Wacker (1:8). „Wir werden auch viele Bonusspiele haben“, ist Turan Büyükata überzeugt.

Trotz der enorm starken Konkurrenz haben sich die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr für einen Aufsteiger hohe Ziele gesteckt. „Wir haben das mit den Jungs zusammen erarbeitet. Und wir waren uns auch sofort einig, dass der Klassenerhalt das einzige Ziel sein kann. Immerhin haben wir in den Testspielen gemerkt, dass wir mit einigen Teams aus der Liga mithalten können“, betont der JFV-Trainer.

Dafür müssen die Blau-Weißen sechs Teams hinter sich lassen, wenn sie denn am Ende über dem Strich landen wollen. Drei Punkte gleich zu Beginn beim VfB Lübeck würden dabei guttun. „Ich kann sie nicht wirklich einschätzen, habe sie bislang auch noch nicht spielen sehen“, meint Trainer Büyükata. „Aber ich glaube schon, dass sie in der oberen Tabellenhälfte landen werden. Wir werden uns überraschen lassen und schauen, was dabei herauskommt.“