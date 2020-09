Dennis Rohmeyer (am Ball) verpasste die Weyher Führung. (Vasil Dinev)

Weyhe. Nach dem guten Saisonstart mit Siegen sowohl in der Liga als auch im Pokal erwartete der Bremer Fußball-Landesligist SC Weyhe einen echten Härte- und Mentalitätstest. 0:2 (0:0) hieß es am Ende gegen TuRa Bremen. Ergebnistechnisch war der Test somit misslungen. Aus der Bahn wirft das den SCW aber natürlich nicht: „Das war eben ein besonderer Gegner“, so Dennis Lingnau, der die Weyher gemeinsam mit Harald Meyer und Simon Peters trainiert, über die Turaner, die er als einen der Favoriten auf den Aufstieg in die Bremen-Liga ansieht.

„Uns fehlte die Klarheit nach vorne, und TuRa hatte es nach der Führung dann auch recht leicht.“ Die Führung fiel nach gut einer halben Stunde, in Minute 77 dann machte TuRa den Deckel aufs Spiel. Doch da war die über 90 Minuten mäßige und in Hälfte zwei immer uninspirierter werdende Partie schon längst entschieden. „TuRa zwei Chancen und zwei Tore, Weyhe zwei Chancen und null Tore“, kommentierte ein ungenannter Zuschauer ziemlich passend.

Tylla und Rohmeyer vergeben

TuRa seinerseits würde vermutlich von einem Arbeitssieg gesprochen haben. Zu einem solchen kommt der eine Gegner, wenn der andere eben keine Topform aufbietet und dann auch aus den wenigen Möglichkeiten nichts macht. „Beide Teams waren um Fußball bemüht“, umschrieb Lingnau das Geschehen in der ersten Hälfte, die ausgeglichen verlief. Tatsächlich leisteten sich TuRa und der SCW neben einigen Spielzügen auch Fehlpässe. Mitte der ersten Hälfte hatte zunächst Weyhes Georg Tylla eine Möglichkeit (18.). Dann spielte sich der SCW in den Strafraum, aus kurzer Distanz kam der Querpass, doch Dennis Rohmeyer schoss übers Tor (20.). Der viel zitierte Satz vom „anders gelaufenen Spiel“ hätte wohl auch diesmal gepasst. Doch so fiel das Tor auf der anderen Seite. Ein nicht gerade einfallsreicher langer Pass sorgte für Abstimmungsprobleme bei Weyhe, gleich zwei Akteure verschätzten sich, der Ball sprang auf und dann noch so unerwartet ab, dass auch der zweite Rettungsversuch misslang. Sönke Voss schoss das 0:1 (29.).

Am Spiel änderte sich in der Folge nichts, doch schien TuRa fast schon erleichtert, sich weiter zurückziehen zu dürfen. „Die konnten den Ball nun laufen lassen, ohne groß etwas machen zu müssen. Das kam ihnen entgegen“, beobachtete Lingnau. Die Kombination aus TuRas Souveränität und Weyhes Einfallslosigkeit sorgte dafür, dass das Spiel mehr und mehr verflachte. „Wir haben unseren Teil dazu beigetragen“, so Lingnau. Besser gesagt: zu wenig getan, denn ein Remis wäre möglich gewesen. So traf Khalil Hamma zum 0:2 (76.), er hatte sich im Laufduell durchgesetzt. „Solche Spiele gibt es eben“, so Lingnau.