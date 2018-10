Riccardo Azzarello will mit seinen Stuhrern in Almstedt mindestens einen Punkt mitnehmen. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Der späte Nackenschlag beim 0:1 gegen Steimbke spielt für die Landesliga-Fußballer des TV Stuhr keine Rolle mehr. Darf er aber auch nicht, „denn dafür bleibt uns auch gar keine Zeit, dafür ist das nächste Spiel auch viel zu wichtig“, wie Stürmer Riccardo Azzarello sagt. Auf ihn und seine Mitspieler wartet an diesem Sonnabend eine richtungsweisende Begegnung im Kampf um den Klassenerhalt. Beim MTV Almstedt, der derzeit den viertletzten Platz belegt, wollen die Stuhrer unbedingt zurück in die Erfolgsspur.

Vor dem Aufsteigerduell im Abstiegskampf ist der Wille der Stuhrer ungebrochen. „Natürlich tat die Niederlage gegen Steimbke weh, aber es ist nicht so, dass wir beim Training hocken und uns ganz viel Mut zugesprochen werden muss. Wir haben nach wie vor Bock auf Fußball“, stellt Azzarello klar, dass die Rot-Weißen die Freude am Abenteuer Landesliga noch nicht verloren haben. Für den 25-Jährigen läuft es wie für seine Mitspieler noch nicht optimal. Nach 26 Toren in der vergangenen Saison steht er bislang bei einem Treffer. Das Toreschießen ist eine Klasse höher deutlich schwieriger geworden. „Gerade die Abwehrreihen sind noch einmal stärker als in der Bezirksliga. Wenn ich da im Spiel vier bis fünf Chancen hatte, sind es jetzt eine oder zwei. Wir tun uns noch schwer damit, uns Möglichkeiten zu erspielen“, weiß der Stürmer.

Er muss sich wie seine Mitspieler gegen körperlich und technisch stärkere Gegenspieler behaupten. Dabei kommt ihm häufig eine andere Rolle zu als die des reinen Vollstreckers: „Es ist mehr arbeiten und vorlegen als tatsächlich in Abschlusspositionen zu kommen.“ Aufgelegt hat er unter anderem für Dimitri Steen, der mit vier Treffern bislang der erfolgreichste Stuhrer Torschütze ist. Azzarello, seit Jahren stets treffsicherster Rot-Weißer, kann sehr gut damit leben, in der internen Rangliste nicht ganz oben zu stehen. „Ich würde auch bei meinem einem Tor bleiben, wenn wir am Ende die Klasse halten“, steht für ihn der Teamerfolg an erster Stelle.

Erfolg ist das Stichwort: Den brauchen Azzarello und Co. dringend, besonders da in der Englischen Woche mit Ausnahme des TVS und des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide alle Kellerkinder bereits gepunktet haben. Gegner Almstedt beendete zuletzt durch ein 5:1 über Burgdorf eine Serie von vier Niederlagen in Folge. Doch auch der MTV braucht im Abstiegskampf weiter jeden Punkt. Das weiß Azzarello, der sich auf ein enges Match einstellt: „Auch Almstedt wird uns alles abverlangen“, glaubt er. Der von Michael Lang trainierte Mitaufsteiger setze vermehrt auf lange Bälle.

„Wir haben zuletzt gegen Mannschaften gespielt, die eher über das Spielerische gekommen sind. Wir müssen uns also wieder ein bisschen umstellen“, erklärt Azzarello, der darin aber kein Problem, sondern vielmehr einen Ansporn sieht: „Genau diese Herausforderungen wollen wir haben.“ Der Ernst der Lage aber ist allen Stuhrern klar: Es geht um wichtige Punkte. „Allerdings ist die Saison für uns auch noch nicht vorbei, wenn wir verlieren. Etwas Zählbares sollten wir aber trotzdem mitnehmen“, fordert Azzarello, der dazu mit einem Tor oder auch einem Assist beitragen will. Hart arbeiten für das Team will er ohnehin.

Verzichten müssen die Stuhrer auf den nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrten Kapitän Fabian Bischoff. Darüber hinaus werden auch Janik Troue und Lennart Bischoff fehlen. Beide weilen im Urlaub. Dafür kehrt mit Fynn Rusche ein Stützpfeiler der Defensive zurück, der gegen Steimbke noch beruflich passen musste.