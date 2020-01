Als Saisonziel hatte die HSG Phoenix vor dem Start in der Handball-Landesklasse eine Platzierung unter den ersten Fünf angegeben. Nach der Hinrunde lässt sich mit Fug und Recht behaupten: Der Aufsteiger hat seine Erwartungen übertroffen. Denn nach zehn Spieltagen rangiert die Mannschaft um Trainer Sascha Drogt auf einem sehr guten dritten Platz.

Und diese Platzierung würde zurzeit sogar den Aufstieg bedeuten. Denn die SG Arbergen-Mahndorf II, die momentan Rang zwei belegt, darf nicht aufsteigen, weil die Erste Herren des Vereins bereits in der Landesliga vertreten ist. „Wir würden den Aufstieg auf alle Fälle wahrnehmen, auch wenn uns eine weitere Spielzeit in der Landesklasse wohl noch guttun würde“, so die Meinung von Teamsprecher Jan-Niklas Glomb, der aber auch weiß: „In der Tabelle geht es oben total eng zu, es kann also noch extrem viel passieren.“ Dennoch ist klar: Die HSG Phoenix ist schon längst in der neuen Spielklasse angekommen. „Wir gehören in die Liga, sonst hätten wir nicht schon 13 Punkte gesammelt“, betont Glomb.

Knifflige Rückrunde für HSG

Vor allem die herausragende Trainingsbeteiligung während der Hinrunde sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen, berichtet der Teamsprecher. So seien immer mehr als zwölf Akteure bei den Einheiten aufgetaucht. „Wir konnten viele taktische Dinge einstudieren, eigentlich am Ende immer ein Trainingsspiel simulieren“, meint Glomb, der nun aber mit einer kniffligen Rückrunde rechnet. Kein Wunder, die Teams kennen mittlerweile die Spielweise des Aufsteigers. „Das wird schon extrem schwer. Wir müssen es unbedingt auf die Platte kriegen, dass wir unser Spiel 60 Minuten durchziehen. Teilweise hat bei uns die letzte Konsequenz gefehlt“, bemängelt Glomb.

Der Rückrundenauftakt erfolgt für den Tabellendritten am Sonntag (17.30 Uhr) bei der SG Findorff. Im Hinspiel setzte sich die HSG noch deutlich mit 32:25 durch. Nun erwartet Glomb eine komplett andere Begegnung: „Sie kennen uns jetzt. Daher gehe ich von einer engen Kiste aus. Aber wenn wir unsere Schnelligkeit auf das Parkett bringen, haben wir gute Chancen, die Partie zu gewinnen.“