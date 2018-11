Zwar waren die Hausherren gegen den bis dahin auf Tabellenplatz zehn rangierenden SV Dickel die dominantere Mannschaft und erspielten sich Chancen, Tore blieben aber aus. Auf der anderen Seite traf Pascal Senkler nach einem langen Ball zum 1:0 für die Gäste (32.). Elf Minuten später musste der Torschütze das Feld mit Roter Karte wegen einer Tätlichkeit verlassen, Christian Horstmann nutzte die Chance und glich aus (44.). Doch in der Folge verstanden die Mörsener es nicht, das Überzahlspiel zum eigenen Vorteil zu nutzen und in Führung zu gehen. „Wir haben gedacht, da ist in der zweiten Halbzeit noch was drin“, meinte auch Siegmann. Doch das Gegenteil trat ein: Selbst mit einem Mann weniger auf dem Platz bäumten sich die Dickeler weiter auf, Philipp Hertrich brachte seine Mannschaft abermals nach einem Konter in Front (58.). Diesen Rückstand vermochte das von Friedhelm Famulla trainierte Team nicht mehr aufzuholen, kassierte gar noch das 1:3 durch Sebastian Bartels (78.). Die Gäste waren an diesem vorletzten Spieltag schlicht die treffsicherere Mannschaft und arbeiteten stark gegen den Ball. Erst kurz vor Abpfiff stellte Bartosz Drozdowski per Strafstoß noch einmal den Anschluss zum 2:3 her, doch der Treffer fiel zu spät, als dass die Mörsener das Spiel noch einmal hätten umbiegen können. „Unsere Leistung war nicht ausreichend. Wir haben uns an der Seite festgelaufen, statt den Ball zu spielen“, bilanzierte Siegmann.