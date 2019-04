Florian Dill führt die Herren-30-Mannschaft des Barrier TC als Nummer eins in der Sommerrunde, die am 1. Mai beginnt, an. (Janina Rahn)

Vorhang auf zum zweiten Teil des Abenteuers! Als Neuling haben sich die Herren 30 des Barrier TC im vergangenen Sommer sensationell die Vizemeisterschaft in der Tennis-Regionalliga gesichert. Ob sie diesen Erfolg in der traditionell schwereren zweiten Saison wiederholen können, wird sich zeigen. Das Auswärtsspiel beim starken TC Wernigerode am 1. Mai (11 Uhr) wird direkt eine Standortbestimmung für die Barrier werden.

„Die Wernigeroder haben fünf ausländische Spieler gemeldet. An Rang drei läuft Martin Emmrich auf, der 2013 sogar für das deutsche Davis-Cup-Team im Doppel eingesetzt wurde“, betont Barriens Kapitän Erik Trümpler. In jenem Jahr erreichte Emmrich mit Platz 35 in der Doppel-Weltrangliste seine höchste Platzierung. „Insgesamt halte ich unseren ersten Gegner für den stärksten. Aber auch der SC Victoria Hamburg ist sehr stark besetzt“, warnt Trümpler. Dort spielt René Nicklisch, mit Jahrgang 1976 genauso alt wie Erik Trümpler. „René hat damals alles gewonnen, er war Jugend-Weltmeister“, erinnert sich der BTC-Kapitän. 1999 stand Nicklisch sogar auf Platz 246 der Weltrangliste. Nach Hamburg müssen die Barrier erst am 30. Mai reisen. „Bis dahin kennen wir unsere Saisonziele. Die können wir nach der Partie in Wernigerode formulieren. Wenn wir gegen den Topfavoriten siegen, können wir oben mitspielen. Bei einer Niederlage ist ein Mittelfeldplatz realistisch“, glaubt der Barrier. Weitere Gegner sind der TSC Göttingen, die SV Reinickendorf 1896 und der Hermsdorfer SC (alles Heimspiele) sowie der Rahlstedter HTC.

Auch der Barrier TC hat einen Akteur aus dem Ausland gemeldet: Massimo Ocera ist an Rang zwei notiert. Schon im vergangenen Jahr sollte der Italiener einige Male auflaufen, doch eine Fußverletzung machte ihm einen Strich durch die Rechnung. „Derzeit ist er fit, beruflich aber stark eingespannt. Ich hoffe jedoch, dass er an ein bis zwei Spielen teilnehmen kann“, wünscht sich Trümpler. Als Nummer eins geht Florian Dill ins Rennen. Der Vielspieler erzielte einige gute Ergebnisse und hat sich in der Aufstellung nach vorne gearbeitet. Hinter Ocera ist das Trio Tobias Kuhlmann, Till Heilshorn und Florian Hartje gesetzt. „Fraglich ist allerdings, wie Tills Handgelenk die Belastung aushält. Es wurde nicht operiert, Till hat einige Monate ausgesetzt und ist aktuell schmerzfrei“, verrät der Mannschaftsführer.

Dahinter stehen mit Markus Andresen, Mike Uhde, Volker Zorn und Florian Zeichner ebenfalls hoch motivierte Akteure parat. Eine Option zum Saisonende hin ist auch Benjamin Birkmann, der allerdings schon längere Zeit kein Tennisracket mehr in der Hand hatte und erst wieder seinen Rhythmus finden muss. „Schön wäre es natürlich, wenn es nach den Einzeln mindestens 3:3 steht. In den Doppeln sind wir sehr stark, da haben wir viele Kombinationsmöglichkeiten“, weiß Trümpler. Er selber wird nur im äußersten Notfall zum Tennisschläger greifen, seine Hauptaufgabe ist das Coachen. Auch Stephan Voigts und Eike Trümpler sind in diesem Jahr wieder als Trainer und moralische Unterstützung auf der Bank dabei – eventuell schlagen sie sogar auch einmal auf.

Weitere Informationen

Die Aufstellung des Barrier TC

1. Florian Dill, 2. Massimo Ocera, 3. Tobias Kuhlmann, 4. Till Heilshorn, 5. Florian Hartje, 6. Markus Andresen, 7. Benjamin Birkmann, 8. Mike Uhde, 9. Volker Zorn, 10. Florian Zeichner, 11. Stephan Voigts, 12. Erik Trümpler, 13. Eike Trümpler CLE