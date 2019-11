Jonas Knüppel zeigte zuletzt starke Leistungen im Brinkumer Mittelfeld. (Dinev)

Brinkum. Für den Brinkumer SV beginnt mit dem Auswärtsspiel bei der SG Aumund-Vegesack die letzte Punktspielwoche. Die hat es mit drei Spielen – nach der SAV bekommt es die Elf vom Brunnenweg noch mit SFL Bremerhaven und dem FC Oberneuland zu tun – in sich. Auf dem Papier ist die erste Aufgabe die einfachste, ist Aumund-Vegesack doch Tabellenachter. „Wir müssen aber total demütig bleiben“, fordert BSV-Trainer Mike Gabel von seinem Team, die Nordbremer, die er persönlich vor der Saison als Top-Fünf-Kandidaten auf dem Schirm hatte, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen – besonders nicht nach dem Sieg beim Bremer SV. Diesen Dreier wollen die Brinkumer veredeln. Ein Sieg beim amtierenden Meister lag schon eine ganze Weile zurück: Am 9. März 2013 gewann Brinkum mit 3:2. Umso mehr sollte der Coup des vergangenen Wochenendes, den Maximilian Wirth mit seinem Treffer zum 1:0 sicherstellte, der Gabel-Elf Schwung verleihen für den absoluten Endspurt.

Die Gäste stellen sich auf ein umkämpftes Spiel ein. Es wird also Mentalität gefragt sein, eine Tugend, die die Brinkumer in dieser Serie bislang auszeichnet. Ein gutes Beispiel war dafür zuletzt Jonas Knüppel, der sich nach einer für ihn schwierigen Phase nun mit starken Leistungen ins Team gespielt hat. Der junge zentrale Mittelfeldspieler überzeugte voll und ganz. „Er gibt uns Halt“, lobt Gabel. Für Knüppel, aber auch für alle anderen Brinkumer gilt allerdings auch: „Wir können uns in allen Bereichen noch verbessern.“ Vieles läuft allerdings bereits in die richtige Richtung: „Wir funktionieren als Mannschaft richtig gut“, weiß Gabel, dass auf alle Spieler Verlass ist. Das soll auch im Bremer Norden zum Erfolg führen.

Anpfiff: Sonnabend um 14.30 Uhr