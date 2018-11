Auch die Jüngsten werden beim Friedholz-Crosslauf wieder mit dabei sein. Gestartet wird wie üblich im Syker Waldstadion. (GOLENIA)

Syke. Noch bevor am Sonntag beim 82. Friedeholz-Crosslauf der erste Startschuss fällt, scheinen etliche Sieger schon festzustehen. Mit Sean Hahnefeldt (TSV Otterdorf), Sebastian Kohlwes und Janina Heyn (beide LG Buntentor Roadrunners) werden drei der in den vergangenen Jahren erfolgreichsten Läufer der Syke-Weyher Cross-Serie als Favoriten an den Start gehen. Wesentlich spannender dürfte es bei den Entscheidungen um die Kreismeistertitel zugehen.

Wer sollte Sebastian Kohlwes in der derzeitigen Form schlagen? Der Ex-Stuhrer, der weiterhin in der Stuhrer Laufgruppe von Hartmut Selz trainiert, rannte zuletzt beim Bremen Marathon in 1:07:55 Stunden zu einer neuen Halbmarathonbestzeit. In Syke dürften ihm die drei Runden über insgesamt 10 500 Meter keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Auch 800 Meter-Spezialist Sean Hahnefeldt, der inzwischen vom Bremer Jan Petermann betreut wird, bestätigt für sich: „Die Form ist gut!“ Auf der anspruchsvollen Mittelstrecke (3700 Meter) ist der 24-Jährige seit 2014 ungeschlagen. Nach längerer Wettkampfpause will zudem Maren Rösner (Tri Team Schwarme) wieder an den Start gehen.

Im Rahmen des Friedeholz-Crosslaufs werden zugleich die gemeinsamen Kreismeisterschaften der Kreisleichtathletik-Verbände Diepholz und Nienburg ausgetragen. In allen Altersklassen wird im Einzel und mit der Mannschaft um Titel gekämpft. Eine gesonderte Seniorenwertung wird es allerdings nicht geben. Für die jüngeren Läufer bis Jahrgang 2007 erfolgt die Siegerehrung vor Ort. Wettkampfbeginn ist um 10 Uhr. Start und Ziel befinden sich unverändert am beziehungsweise im Waldstadion. Weitere Informationen gibt es unter: www.weyher-lauftreff.de