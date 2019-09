Ronnenberg. Platz eins, 8:1-Erfolg, erfolgreiches Debüt von zwei Spielerinnen. Das nennt man wohl einen Auftakt nach Maß. Die Frauen des TSV Heiligenrode II bejubelten in der Tischtennis-Landesliga einen deutlichen Sieg bei der SG Ronnenberg und können somit auf einen glanzvollen Saisonstart zurückblicken.

Dabei gerieten die Gäste zunächst einmal ins Hintertreffen. Julia Aust und Jill Bannach mussten sich im ersten Doppel mit 6:11, 8:11 und 8:11 geschlagen geben. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Denise Kleinert und ihre Tochter Emily hatten gegen die SG-Spielerinnen Wiebke Smolka und Cornelia Otto keinerlei Probleme. „Das klappt schon ganz gut mit uns beiden im Doppel“, zeigte sich Denise Kleinert zufrieden.

In den Einzelduellen zog die Reserve dann schnell davon. Aust, Denise Kleinert und Bannach schraubten das Ergebnis relativ zügig in die Höhe. Das Trio präsentierte sich in den Matches sehr konzentriert und stellte somit schnell auf 1:4. „Es ist viel besser gelaufen als erwartet“, berichtete Kleinert. „Man muss aber auch dazu sagen, dass Ronnenberg ohne die Nummer eins angetreten ist.“

Das war dann auch im weiteren Verlauf zu spüren: Zwar liefen alle weiteren Duelle über vier Sätze, doch die restlichen vier Punkte gingen auch an den TSV, sodass die Heiligenroderinnen nach rund zwei Stunden einen ungefährdeten 8:1-Erfolg feierten. „Es waren zwar einige knappe Duelle dabei, aber am Ende geht der Sieg dann so in Ordnung“, sagte Kleinert.

Vor allem mit den beiden Debütantinnen – ihrer Tochter Emily und Jill Bannach – war Denise Kleinert total zufrieden. „Sie entwickeln sich prächtig. Wenn wir so weitermachen, können wir oben auf jeden Fall mitspielen.“

SG Ronnenberg - TSV Heiligenrode II 1:8

Elke Sonntag/Martina Sowada - Julia Aust/Jill Bannach 11:6, 11:8, 11:8; Wiebke Smolka/Cornelia Otto - Denise Kleinert/Emily Kleinert 8:11, 8:11, 4:11; Elke Sonntag - Julia Aust 7:11, 11:8, 7:11, 2:11; Martina Sowada - Denise Kleinert 8:11, 8:11, 5:11; Wiebke Smolka - Jill Bannach 4:11, 9:11, 8:11; Cornelia Otto - Emily Kleinert 9:11, 12:10, 7:11, 8:11; Elke Sonntag - Denise Kleinert 5:11, 11:8, 6:11, 5:11; Martina Sowada - Julia Aust 9:11, 9:11, 11:8, 9:11; Wiebke Smolka - Emily Kleinert 11:5, 7:11, 9:11, 8:11 KLI