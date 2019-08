Der TSV Bassum ist mit einer 1:3-Niederlage (0:0) gegen den TuS Drakenburg in die Saison 2019/20 der Bezirksliga Hannover gestartet. „Über das Ergebnis bin ich maßlos enttäuscht“, gab TSV-Trainer Torsten Klein anschließend zu Protokoll. „Wir wollten endlich einmal mit einem Erfolg loslegen, aber dafür hätten wir heute die Zweikämpfe besser in den Griff bekommen, unsere Angriffe klarer ausspielen und unsere Torchancen nutzen müssen.“

Chancen gab es in der munteren Auftaktbegegnung hinreichend auf beiden Seiten. In der Anfangsphase hatte Lucas Teichmann den Jubelschrei schon auf den Lippen, doch Patrik Remmert rettete für Bassums bereits geschlagenen Keeper Dominik Overmeyer gerade noch auf der Linie. Auf der Gegenseite prüften Ole Scharf und Florian Fröhlich die Torwartkompetenz des TuS-Keepers Andreas Erlers, der beide Abschlüsse gekonnt entschärfte. In Bassums Kasten zeigte Dominik Overmeyer dann ebenfalls seine Klasse, als er einen 15-Meter-Schuss von Till Paczkowski stark parierte.

Machtlos war der TSV-Schlussmann erst in der 68. Minute gegen einen Flachschuss von Phil Stumpenhausen – die 1:0-Führung für die Gäste. Doch nur vier Minuten später machte es Jannik Hahnel (72.) wieder spannend und bezwang Andreas Erler nach Vorarbeit von Florian Fröhlich ebenfalls mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze. Womöglich die spielentscheidende Gelegenheit ließ Marc Lischkowitz in der 80. Minute aus, als er allein auf das Drakenburger Tor zulief, das Leder jedoch aus 16 Metern haarscharf am Pfosten vorbeischob. Stattdessen schlug kurz darauf Daniel Fricke (84.) zu. Nach einem Eckball bugsierte er die Kugel per Kopf in die Maschen.

Die Hausherren warfen in den letzten Minuten alles nach vorn, Drakenburg aber behielt die Übersicht, verteidigte clever und setzte in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter. Phil Stumpenhausen (90. + 2) schloss den Angriff mit seinem zweiten Tor und seinem zweiten Flachschuss zum 3:1-Endstand ab.