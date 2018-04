Bassums Jana Lemke schoss mit 99 Ringen den Saisonbestwert in der 2. Bundesliga. (Udo Meissner)

Mülheim/Bassum. Die Bogenschützen des SV Bassum von 1848 haben ihren fünften Tabellenplatz in der 2. Bundesliga verteidigt. Aus ihren sieben Duellen nahmen sie am zweiten Wettkampftag in Mülheim/Ruhr sieben Punkte mit und damit noch einen mehr als zum Saisonauftakt.

Jana Lemke, Lüder Mohrmann, Daniel Nordmann und Patrick Thiermann „konnten ihr Potenzial abrufen und ihre Leistungen gegenüber der Bezirksmeisterschaft vom Wochenende noch einmal steigern“, freute sich Pressesprecher Gerhard Schwettmann. Bereits im ersten Match stellten die Lindenstädter eine starke Frühform unter Beweis. Mit dem einstigen Erstligisten 1. UTK BSC Oberauroff lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in jedem Set betrug der Abstand maximal zwei Punkte. Am Ende mussten die Bassumer jedoch ein 2:3 (54:55, 57:56, 56:55, 56:58, 56:58) quittieren. Besonders auffällig war dabei das Resultat von Jana Lemke: Mit herausragenden 99 Ringen erzielte sie nicht nur ihren persönlichen Saisonrekord, sondern auch den Ligabestwert der bisherigen Saison.

Ein besseres Resultat fuhren die 1848er in ihrer zweiten Begegnung gegen den TuS GW Holten ein. 7:3 lautete der Endstand gegen den Tabellendritten. Nach holprigem Auftakt behielten die Bassumer mit 54:56, 56:56, 59:55, 55:53, 58:57 doch noch die Oberhand. An diese Leistung knüpfte das Bassumer Quartett gegen den mit Junioren-Nationalschützen bestückten SV GutsMuths Jena nicht an: Beim 59:56 im ersten Set ließ es zwar abermals aufhorchen und fuhr die ersten zwei Punkte ein. Danach trumpfte allerdings das Auswahl-Team auf und ließ den Bassumern keine Chance mehr.

Unentschieden beim Gastgeber

Zählbares nahmen die Bassumer im Anschluss gegen das zweite Spitzenteam der Liga mit. Dem Gastgeber MASA BSC Mühlheim trotzen sie ein 5:5 und damit einen Punkt ab. Von „einem Wechselbad der Gefühle“ sprach Schwettmann anschließend. Nach vier knappen Sets, alle mit nur einem Ring Unterschied, trennten sich die beiden mit 56:56 im Entscheidungsset.

Um das Team etwas zu entlasten, sprang Patrick Thiermann nach der Pause für zwei Duelle für Daniel Nordmann ein. „Gleich im fünften Match konnte er gegen den SV Querum II sein Potenzial zeigen“, freute sich Schwettmann. Zwei 53:53-Unentschieden und zwei Set-Gewinne reichten den Bassumern für einen deutlichen 6:2-Sieg. „Genau anders herum lief es im sechsten Match gegen die SG Norderstedt“, berichtete Schwettmann. Im ersten Set patzte die SG zwar, fing sich nach dem 46:55 aber schnell wieder und legte drei Erfolge zum eigenen 6:2 nach.

Zum Abschluss gaben die Lindenstädter noch einmal alles. Zwei 55:55-Remis, ein gewonnenes und ein verlorenes Set gegen den ehemaligen Bundesligisten BSC Laufdorf bedeuteten den 4:4-Zwischenstand. Das entscheidende fünfte Set entschieden die Bassumer dann mit 56:51 für sich. Damit betrug die Ausbeute des zweiten Wettkampftages 7:7 Punkte. Erfolgreich waren die Bassumer Bogensportler auch bei den Bezirksverbandsmeisterschaften: Lüder Mohrmann setzte sich im Recurve mit 568 Ringen durch, Teamkollege Lucas Hägermann holte Bronze (517).

Bei den Damen führte kein Weg an Jana Helmke vorbei, die sich mit 503 Ringen deutlich vor Katrin Fiedler-Macht (SV Schwarme, 427) platzierte. Jens Stöcker (SV Heiligenfelde, 528) und Gerd Blümer (SV Schwarme, 512) freuten sich über Silber und Bronze bei den männlichen Altersschützen. Gold und Silber gab es bei den Damen für Ruth Bauermeister (SV Bassum v. 1848, 451) und Monika Blümer (SV Schwarme, 371). Bassums Lars Meyer (Schüler A, 538), Raik Peter (Schüler B, 519), Merle Wagenfeld (Jugend W) und Lennart Troeder (Jugend m, 453) setzten sich jeweils im Jugendbereich durch.