Landete bei 14,21 Metern im Sand und damit an der deutschen Spitze: die gebürtige Asendorferin Neele Eckhardt. (Sven Hoppe/dpa)

Nürnberg/Asendorf. Sie stürmte einfach durch die Grube. Neele Eckhardts sechster und letzter Versuch bei den Deutschen Meisterschaften im Dreisprung war ungültig – und trotzdem strahlte die gebürtige Asendorferin über das ganze Gesicht. Der Sand in den Schuhen störte sie ebenso wenig wie der Dauerregen, der sich über dem Nürnberger Max-Morlock-Stadion ergoss. Viel zu groß war die Freude der 26-Jährigen, die für die LG Göttingen startet, über ihren ersten Freiluft-Titel bei den Deutschen Meisterschaften nach Silber im Vorjahr und Bronze 2014. Mit 14,21 Metern krönte sie sich mit sechs Zentimetern Vorsprung auf Kristin Gierisch (LAC Erdgas Chemnitz, 14,15 m) zur deutschen Dreisprung-Königin.

„Das war bislang mein schönster ungültiger Versuch“, schmunzelte Neele Eckhardt am Sonntag, einen Tag nach ihrem Triumph. Auf der einen Seite wäre sie gern noch weiter gesprungen, sagte sie, „auf der anderen aber haben die Glücksgefühle natürlich überwogen.“ Das Wissen, dass ihr niemand mehr den Sieg streitig machen konnte, hatte ihr schon vor dem Anlauf ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Nach ihrem Sieg war sie noch lange im Stadion, erfüllte geduldig die Autogrammwünsche „von bestimmt 200 Kindern“ und genoss dann ganz entspannt die Siegerehrung und den Abend. An ihrer Seite ihr Trainer Frank Reinhardt und auch ihre ehemalige Asendorfer Trainerin Ute Schröder mit ihrem Mann Hermann. Ein bisschen Heimatgefühl für die Norddeutsche so weit im Süden der Republik.

Eher norddeutsch war das Wetter in Nürnberg: Der Dauerregen sorgte für alles andere als optimale Bedingungen für die Dreispringerinnen, die zwischen ihren Sprüngen in Regenjacken eingemurmelt auf ihren nächsten Einsatz warteten. „Aber ich habe mich nicht beeindrucken lassen“, bewies Eckhardt gute Nerven und stellte sich schnell auf die nach Monaten der Trockenheit neue Situation ein. Das war ein Grundstein dafür, dass sie nach dem Titel in der Halle nun auch den im Stadion gewann.

Der Sieg im Freien bedeutete der 26-Jährigen noch ein bisschen mehr, „weil Leichtathletik eine Sportart ist, die grundsätzlich draußen betrieben wird.“ Außerdem fehlten in der Halle die großen Konkurrentinnen Kristin Gierisch und Jenny Elbe, die ihre Saison abbrechen musste und auch in Nürnberg nicht starten konnte. Gierisch aber war dabei – und als sechsfache Deutsche Meisterin zugleich die leichte Favoritin, zumal sie vor wenigen Wochen in Paris 14,42 Meter weit gesprungen war.

Die Chemnitzerin kam gut in den Wettkampf und übernahm im zweiten Versuch mit 14,15 Metern die Führung. Neele Eckhardt musste in den Bereich ihrer Saisonbestleistung springen, um Gierisch zu überholen. Und das tat sie: Nach einem ungültigen ersten Versuch und 13,61 Metern im zweiten landete sie im dritten bei 14,21 Metern im Sand und damit genau bei der Weite, die sie zwei Wochen zuvor bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg gesprungen war – Saisonbestleistung eingestellt und Platz eins zur Halbzeit des Wettkampfes.

Im Finale der besten acht Springerinnen stand Eckhardt als Führender jeweils der letzte Sprung pro Durchgang zu. Eine angenehme Situation, „weil niemand mehr kontern kann, wenn man selbst gut springt“, erklärte sie. Kristin Gierisch, die als Einzige auf demselben hohen Niveau sprang, erreichte dreimal keine neue Top-Weite. Deshalb konnte sich Eckhardt ihren ungültigen Versuch am Ende des denkwürdigen Wettkampfs leisten, aus dem sie sehr viel mitnehmen kann mit Blick auf die Europameisterschaften, die vom 6. bis 12. August in Berlin stattfinden. „Erst einmal natürlich ein supergutes Gefühl und die Tatsache, dass alles möglich ist, wenn ich schon bei so schwierigen Bedingungen im Dauerregen 14,21 Meter springen kann. Dann geht bei besseren Bedingungen mit Sonnenschein und ein bisschen Rückenwind sogar noch mehr“, sieht sich Eckhardt, die ein Ausrufezeichen gesetzt hat, gerüstet für die Titelkämpfe. Dass sie ihren besten Sprung auf die zweitbeste Weite ihrer Karriere innerhalb der ersten drei Versuche schaffte, nimmt sie ebenfalls als gutes Omen mit nach Berlin, denn dort muss ihr genauso schnell ein ähnlich guter Sprung im Qualifikations-Wettkampf gelingen.

Auf den Saisonhöhepunkt richtet sich bereits Eckhardts Fokus. Viel Zeit bleibt bis dahin nicht mehr. In dieser Woche wird sie in Göttingen intensiv trainieren, ehe in Kienbaum die unmittelbare Wettkampfvorbereitung beginnt. Am Sonntag konnte die 26-Jährige dagegen ein bisschen ausspannen und die Meisterschaften, die sie noch ein wenig im Stadion verfolgte, aber vor allem ihren Titel genießen – das hatte sie sich redlich verdient.