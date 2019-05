Das Sportzentrum in Stuhr-Moordeich wird am Sonntag wieder zum Mekka der Leichtathleten der Region: Für die Bahneröffnung ab 10 Uhr sind beim LC Hansa Stuhr rund 450 Meldungen eingegangen. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt LC-Hansa-Leichtathletikleiter Berthold Buchwald. Eingebettet in die Wettkämpfe sind im Bereich der U14 bis U18 die Kreismeisterschaften. In den Staffelwettbewerben über 3x800 Meter und 3x1000 Meter sowie im 5000- und 10 000-Meter-Lauf finden zudem Bezirksmeisterschaften statt.

Für große Teilnehmerfelder in den Disziplinen sorgen die Sportlerinnen und Sportler der Region. Der TSV Asendorf, der FTSV Jahn Brinkum und der LC Hansa Stuhr als Gastgeber schicken zahlreiche Sportler ins Rennen. Aber auch der SC Weyhe und der TuS Sudweyhe sind vertreten. Unter anderem in den wiedergenesenen Elvio Kremming setzt Buchwald viele Hoffnungen. „Elvio will sich besonders über 100 Meter verbessern. Da zählte er ja schon zur Landesspitze.“

Auch von der 3x1000-Meter-Staffel um Fynn Klinke, Bent Johnßen und Milan Thies sowie der 4x100-Meter-Staffel erwartet er einiges. Generell sind deutlich mehr Athletinnen und Athleten der Region vertreten als noch in Verden in der Vorwoche. „Jetzt sieht man, wer im Winter hart gearbeitet hat“, ordnet Buchwald die Bahneröffnung als Standortbestimmung ein.