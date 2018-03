Hoya/Stuhr. Ein Rasenplatz war am Sonntag bespielbar und der TV Stuhr hat die Chance gleich genutzt, um mit drei Punkten in die Restrunde der Fußball-Bezirksliga zu starten. Bei der SG Hoya siegten die Rothemden mit 3:0 (0:0) und festigten damit ihre Vormachtstellung in der Spielklasse.

„Der Platz war wie befürchtet schwierig zu spielen“, sagte TVS-Trainer Stephan Stindt. Umso mehr freute er sich, dass sein Team die Bodenverhältnisse und den Kampf annahm. „Es war rasselig, aber fair“, bilanzierte Stindt, der die Stuhrer gemeinsam mit Christian Meyer coacht. Die Partie habe ein gutes Tempo gehabt und sei gut anzusehen gewesen. „Es hat Spaß gemacht.“

Nur mit den Chancen wollte es im ersten Durchgang noch nicht so recht klappen. Jan-Hendrik Schwirz probierte es einmal mit einem Distanzschuss, den hielt Hoyas Schlussmann Hauke Schröder allerdings ohne größere Probleme (30.). Bei einem anderen Versuch schaffte es Patrik Scheen nicht, den Ball zu Andre Kück durchzustecken, der bereits in bester Position im Strafraum bereitstand. Scheen blieb allerdings am Verteidiger hängen (40.). Die Gastgeber dagegen tauchten zweimal frei vorm Tor auf, schossen aber beide Male am Pfosten vorbei.

Die zweiten 45 Minuten gehörten dann vollends den Gästen aus dem Diepholzer Nordkreis. Vor allem, weil der SG Hoya mit zunehmender Zeit die Puste ausging. „Sie waren konditionell nicht auf der Höhe“, merkte Stephan Stindt an. Wegen der schwierigen Platzverhältnisse hätten sie wohl nur wenig trainieren können, mutmaßte der Stuhrer Trainer über die Ursache. Da hatte seine Elf den kunstrasenbedingten klaren Vorteil – und nutzte ihn auch.

Keine zehn Minuten waren nach dem Kabinengang gespielt, da brachte Andre Kück seine Mannschaft in Front (54.). „Das war toll kombiniert“, lobte Stindt die Aktion. Patrik Scheen kam über die Außenbahn und fand mit seiner Flanke Kück, der gerade von links eingelaufen kam und aus fünf Metern abzog – 1:0 für Stuhr. Noch schöner fand der TVS-Trainer den Treffer zum 2:0 durch Dimitri Steen (68.). Der Stürmer hatte am eigenen Sechzehner den Ball erobert und damit den Spielzug selbst eingeleitet. „Dimitri arbeitet nach hinten mit“, freute sich Stindt über dessen Einsatz. Die folgende Ballstaffette nutzte Steen für einen Sprint zu seiner angestammten Position, bekam den Ball, ließ noch einen Gegner stehen und netzte ein. Bei seinem zweiten Tor, dem 3:0, war er dagegen Nutznießer einer Balleroberung durch den eingewechselten Torben Drawert, der den Ball dann in die Spitze spielte. Nach einem Pressschlag von Torhüter Hauke Schröder kam Steen erneut an das Spielgerät und schob aus 25 Metern ins leere Tor ein (75.).

„Wir hatten noch mehr Chancen, aber das wäre zu hoch gewesen. Ein 1:0 oder 2:0 hätte gereicht“, fand Stephan Stindt und freute sich: „Wir sind gut aus den Startlöchern gekommen.“ Kommendes Wochenende empfängt der TV Stuhr dann die SG Hoya zum Rückspiel.