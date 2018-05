Verpasste nur knapp einen Triumph im Einzel: Barriens Anett Wilkop. (Jonas Kako)

Barrien. In der Damen-50-Regionalliga hat der Barrier TC das Heimspiel gegen den TC Weiß-Gelb Lichtenrade mit 3:6 verloren. Zwar gelang es im Gegensatz zu den ersten drei Spieltagen, das Punktspiel ausgeglichener zu gestalten. Eine echte Siegchance bestand jedoch nicht.

Auf der Anlage des Barrier TC hatten beide Teams bei hochsommerlichen Temperaturen mit der extremen Hitze zu kämpfen. „Das war teilweise schon hart an der Grenze des Zumutbaren“ berichtete Mannschaftsführerin Carola Eiseler, die nach ihrem Zweisatzerfolg schnell den Weg in den Schatten suchte. Die Kapitänin freute sich über ihr 6:2, 6:1 im Spitzeneinzel gegen Heike Nothnagel, der sie im Vorjahr noch glatt in zwei Sätzen unterlegen war. „Ich wusste in diesem Jahr, was auf mich zukommt und habe mein Spiel entsprechend darauf eingestellt. Taktisch habe ich das sehr gut hinbekommen“, erklärte Carola Eiseler. Den zweiten Punktgewinn im Einzel feierte Monika Westmeyer. Barriens Nummer sechs passte ihr Spiel ebenfalls ihrer Gegnerin an und hatte damit beim 7:5 und 6:2 großen Erfolg.

Alle weiteren Einzel gingen in zwei Sätzen an die Gäste. „Wenn es ideal läuft, haben wir in den Einzeln von Anett Wilkop und Claudia Schröder vielleicht noch Aussichten auf einen weiteren Punkt“, sagte Carola Eiseler. Claudia Schröder hielt vor allem Durchgang zwei gegen die routinierte Christina Gehrke lange offen, ehe die laufstarke Gehrke ihr gutes Auge bewies und mit 6:4 gewann. Auch Anett Wilkop war in beiden Sätzen nicht weit entfernt von einem Triumph. Da auch Sabine Kaehler und Elke Maffry unterlagen, ging es mit einem 2:4-Rückstand in die Doppel.

Die Gäste machten dann im ersten Duell schnell den Punktspielsieg perfekt. Immerhin gelang Carola Eiseler und Monika Westmeyer noch ein verdienter Zweisatzerfolg. Anett Wilkop und Claudia Schröder verpassten durch ein 3:10 im dritten Satz nur knapp einen Punktgewinn.

„Wir haben in den Doppeln noch mal alles versucht, aber dass man dort nach einem Rückstand noch drei Punkte holt, ist schon sehr unrealistisch.“ Am kommenden Spieltag trifft Eiseler mit ihren Teamkolleginnen auf die ebenfalls noch punktlose Mannschaft des SV Blankenese.