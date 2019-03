Patrick Damaschun und seine Barrier besiegten Ronnenberg. (Vasil Dinev)

Barrien. Nach einer fünfmonatigen Durststrecke hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Barrien mit dem 9:3-Heimsieg über die ebenfalls noch abstiegsgefährdete SG Ronnenberg wieder einen doppelten Punkterfolg eingefahren. Trotz der geglückten Revanche für die 6:9-Niederlage in der Herbstrunde bleibt der Klassenerhalt in der Tischtennis-Bezirksliga 4 bei 8:22 Zählern weiterhin nur rein theoretischer Natur für die Barrier. Bei noch drei ausstehenden Begegnungen sind eventuell nur noch zwei Punkte gegen den auf dem Relegations-Abstiegsplatz rangierenden SV Erichshagen mit schon 13 Pluspunkten machbar.

Die Gastgeber starteten mit zwei Siegen in den Eingangsdoppeln gegen die mit einem Ersatzspieler angereisten Gäste – es fehlte die Nummer zwei Thomas Gerlach – aussichtsreich in die Partie. Die Spitzenpaarung Patrick Damaschun/Hendrik Wünderlich musste aber alles geben, um die Gästezweier Kevin und Lennart Viet im fünften Satz mit 11:7 zu bezwingen, während das Zweierduo Karsten Meyer/Tim Schumacher gegen das SG-Spitzendoppel Fabian Weiß/Oliver Zach eine Viersatzniederlage quittieren musste. Das erfahrene Dreierpaar Carsten Drösemeyer/Christian Gerlach hatte die gegnerische Ersatzpaarung Alexander Hahn/Simon Kremzer deutlich in nur drei Sätzen im Griff.

Auch in den Einzeln hatten die Gastgeber klare Vorteile. Patrick Damaschun hielt im oberen Paarkreuz Kevin Viet knapp mit 11:9 im vierten Satz in Schach, während Karsten Meyer gegen Fabian Weiß glatt in drei Sätzen das Nachsehen hatte. Aber dann ging die Post ab. Hendrik Wünderlich gegen Alexander Hahn, Carsten Drösemeyer gegen Oliver Zach in der Mitte und Christian Gerlach gegen Simon Kremzer im unteren Paarkreuz bauten mit ihren deutlichen Dreisatzerfolgen die Führung auf beruhigende 6:2 Zähler aus, bevor der wieder eingesetzte Tim Schumacher gegen Lennart Viet ein hauchdünnes 12:14 im vierten Satz einstecken musste.

Im zweiten Durchgang gelang Barrien alles gegen die nun sichtlich resignierenden Gäste. Patrick Damaschun knapp mit 11:9 im vierten Satz gegen Fabian Weiß, Karsten Meyer mit 3:1 gegen Kevin Viet und Hendrik Wünderlich mit einem Dreisatzerfolg gegen Oliver Zach brachten den Sieg unter Dach und Fach.

Weitere Informationen

Bezirksliga 4 Herren

TSV Barrien - SG Ronnenberg 05 9:3

Patrick Damaschun/Hendrik Wünderlich - Kevin Viet/Lennart Viet 11:6, 11:8, 9:11, 7:11, 11:7; Karsten Meyer/Tim Schumacher - Fabian Weiß/Oliver Zach 11:9, 9:11, 7:11, 6:11; Carsten Drösemeyer/Christian Gerlach - Alexander Hahn/Simon Kremzer 11:2, 11:9, 11:5; Damaschun - Kevin Viet 11:8, 11:5, 11:13, 11:9; Meyer - Weiß 8:11, 7:11, 9:11; Hendrik Wünderlich - Hahn 11:5, 11:4, 11:3; Drösemeyer - Zach 11:4, 15:13, 11:2; Gerlach - Kremzer 12:10, 11:7, 11:5; Schumacher - Lennart Viet 10:12, 8:11, 12:10, 12:14; Damaschun - Weiß 8:11, 11:7, 11:9, 11:9; Meyer - Kevin Viet 13:11, 4:11, 11:7, 11:6; Hendrik Wünderlich - Zach 15:13, 11:6, 12:10 EHF