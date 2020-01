Die 14-jährige Greta Marie Bruns zeigte eine starke Leistung und gewann ihr Einzel. (Vasil Dinev)

Barrien. Trotz der 2:4-Niederlage im Auftaktspiel der Verbandsliga gegen den TC Rot-Weiß Neuenhaus II hielt sich die Enttäuschung bei den Damen des Barrier TC in Grenzen. „Wir hatten im Vorfeld nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir zwei Punkte holen können. Mit unseren Leistungen können wir sehr zufrieden sein", sagte Stefanie Gollenstede.

Die BTC-Mannschaftsführerin stieg gegen die Reserve aus Neuenhaus erstmals nach ihrer Babypause wieder in den Punktspielbetrieb ein. Beim 2:6, 1:6 gegen Michelle Völlink war ein Sieg zwar nicht in Reichweite, viele Schläge funktionierten aber bereits wieder ordentlich. „Gerade im ersten Satz war ich in vielen Spielen dran. Da ging es häufig über Einstand. Am Ende fehlt mir halt noch die Matchpraxis und nach der Pause natürlich auch die nötige Fitness", erklärte Gollenstede. Auch Fabienne Comte verlor ihr Match in zwei Sätzen, war mit ihrer Vorstellung aber durchaus einverstanden. Für eine sehr positive Überraschung sorgte Greta Marie Bruns. Das 14-jährige Talent zeigte eine starke Leistung und gewann ihre Partie deutlich mit 6:2 und 6:2. Nah dran war auch Neuzugang Julia Klinner, die im ersten Durchgang zeitweise sogar in Führung lag, den Satz aber dennoch mit 5:7 abgab. Der Ärger über den knappen Verlust des Satzes war dann so groß, dass im weiteren Matchverlauf nicht mehr viel gelingen wollte.

Die Hoffnungen auf ein Unentschieden war bei den Gastgeberinnen durch das klar verlorene zweite Doppel schnell dahin. Dennoch kämpften Stefanie Gollenstede und Julia Klinner im ersten Doppel verbissen um einen weiteren Punktgewinn. Der Matchtiebreak musste die Entscheidung bringen. Es ging hin und her. Beide Paarungen hatten mehrfach Matchbälle, bis Gollenstede und Klinner das Duell mit 14:12 für sich entscheiden konnten. „Für den Auftakt war es wirklich okay. Wir hatten insgesamt sehr viel Spaß und blicken positiv nach vorne", zeigte sich Stefanie Gollenstede zuversichtlich mit Blick auf die weiteren fünf Begegnungen. Die nächste ist erneut ein Heimspiel: Am 19. Januar empfängt der BTC den TV von 1927 Stadtwerder in der Halle an der Wassermühle.

Die Ergebnisse: Stefanie Gollenstede – Michelle Völlink 2:6, 1:6; Fabienne Comte – Jana Kettler 3:6, 1:6; Greta Marie Bruns – Ramona Gravel 6:2, 6:2; Julia Klinner – Britta Behrens 5:7, 1:6; Gollenstede/Klinner – Völlink/Gravel 6:3, 3:6, 14:12; Comte/Bruns – Kettler/Behrens 0:6, 2:6.