Volker Zorn servierte unglaublich gut und stellte seinen Gegner vor unlösbare Aufgaben. (UDO MEISSNER)

Rahlstedt/Barrien. Einen unerwartet glatten Sieg haben die Herren 30 des Tennis-Nordligisten Barrier TC eingefahren: Beim Rahlstedter HTC setzten sie sich mit 5:1 durch. „Wir hatten mit der Aufstellung des Gegners Glück. Parallel zu uns hat das Herrenteam der Rahlstedter gespielt, und für diese Partie mussten die Herren 30 einige Akteure abstellen“, nannte Barriens Kapitän Erik Trümpler die Gründe für den deutlichen Sieg seines Teams.

So traten lediglich die Nummern zwei, sechs, neun und 19 der Meldeliste für den HTC an. Die Gäste mussten derweil auf den weiterhin pausierenden Mike Uhde verzichten, für ihn griff Erik Trümpler zum Racket. Dieses konnte er nach kurzer Zeit wieder einpacken, denn sein Gegner Martin Siejka war hoffnungslos überfordert. Eine ganz starke Leistung zeigte Volker Zorn gegen Sven Kamrath, der ebenfalls die Leistungsklasse sieben aufweist. „Volker hat unglaublich aufgeschlagen, bestimmt an die 15 Asse serviert. Sein Gegner hat immer wieder nur ungläubig den Kopf geschüttelt“, verriet Trümpler. So fuhr Zorn einen klaren Zweisatzsieg ein. Auch Markus Andresen dominierte seine Partie gegen Norman Pollnow. Den ersten Satz gewann er mit 6:2, der zweite Durchgang war dann etwas enger. Beim Stand von 5:4 musste der Barrier einen Breakball abwehren, ehe er seinen Sieg eintütete.

An der Spitzenposition bekam es Florian Dill mit Christian Folger zu tun. Der erste Durchgang war noch ausgeglichen, sodass der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. „Leider ist Florian hier schnell in Rückstand geraten“, bedauerte Trümpler. Mit 0:7 verlor Dill den Tiebreak. Fortan hatte sein Gegner Oberwasser und zog im zweiten Satz schnell davon.

Nach dem 3:1-Zwischenstand konnten sich die Barrier auf ihre Doppelstärke verlassen. Die Duos Dill/Trümpler und Andresen/Zorn siegten jeweils in zwei Durchgängen. Nun hat das BTC-Team mehrere Wochen Pause, ehe am 2. März das letzte Saisonspiel gegen den TC Alsterquelle ansteht.

Weitere Informationen

Rahlstedter HTC – Barrier TC 1:5

Christian Folger – Florian Dill 7:6, 6:1; Norman Pollnow – Markus Andresen 2:6, 4:6; Sven Kamrath – Volker Zorn 2:6, 3:6; Martin Siejka – Erik Trümpler 1:6, 1:6; Folger/Siejka – Dill/Trümpler 4:6, 1:6; Kamrath/Christian Doll – Andresen/Zorn 0:6, 1:6 CLE