Matthias Kidler zeichnete für zwei der drei Barrier Siege gegen Haste verantwortlich. (Vasil Dinev)

Dieser Punkt hat die Tennisspieler des Barrier TC in ihren Ambitionen auf einen Spitzen- und vielleicht sogar einen Aufstiegsplatz in der Herren-Landesliga bestärkt: Beim 3:3 gegen die Spielvereinigung Haste bewies das Team um Bendix Schröder, dass es sich durchaus Hoffnungen machen darf. Denn Haste zählt der Kapitän gemeinsam mit dem Tennisverein Lohne zu den stärksten Kontrahenten im Rennen um Platz eins.

„Mit dem Unentschieden sind wir die Barrier drin gewesen. Denn Schröders Einzel gegen Jarno Jans, einen von drei Niederländern in der Haster Spielerliste für die Winterrunde, entwickelte sich zu einem echten Krimi. Der Barrier zeigte eine gute Leistung, kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zurück in die Partie und den Matchtiebreak. Mit 8:10 musste er sich Jans, der stark aufschlug und mit der Vorhand einige Winner markierte, dann allerdings beugen. Maxim Triller hatte derweil wenig Chancen gegen Jannis Unland. Dafür trumpften aber Tarek Erlewein und Matthias Kidler auf. „Tarek hat richtig gutes Tennis gespielt. Er war sehr konzentriert und konsequent“, lobte Schröder seinen Mitspieler, der seinen unangenehmen Gegner Alexander Bergmann in zwei Sätzen bezwang. Glatt fiel auch Kidlers Erfolg gegen Malte Ostmann aus: Der 29-Jährige hielt seinen Kontrahenten auch mit mentaler Stärke in den engeren Momenten auf Distanz.

Das 2:2 nach den Einzeln hielt beiden Teams alle Chancen offen. „Wir haben darüber nachgedacht, ob wir auf Risiko gehen, um noch 4:2 zu gewinnen, haben uns dann aber für die sichere Variante entschieden, um auf jeden Fall einen Punkt mitzunehmen“, verriet Schröder. Der Plan ging auf: Barriens Nummer eins spielte an Kidlers Seite das zweite und nicht das erste Doppel und gewann schnell und ohne Mühe in zwei Sätzen. Erlewein und Triller hatten es gegen Jans und Unland dagegen schwer. Sie wehrten sich nach Kräften, mussten dem Haster Top-Duo allerdings zum Sieg gratulieren. „Halten werden wir die Klasse auf jeden Fall, aber jetzt wollen wir auch oben angreifen“, schilderte Schröder die Ziele für die kommenden Begegnungen.

Die Ergebnisse: Bendix Schröder - Jarno Jans 5:7, 6:3, 8:10; Maxim Triller - Jannis Unland 3:6, 0:6; Tarek Erlewein - Alexander Bergmann 6:4, 6:3; Matthias Kidler - Malte Ostmann 6:2, 6:3; Triller/Erlewein - Jans/Unland 2:6, 3:6; Schröder/Kidler - Ostmann/Mats Vennemann 6:0, 6:1.