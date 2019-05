Florian Dill und sein BTC setzten sich klar gegen Göttingen durch. (Michael Braunschädel)

Syke-Barrien. Ihre Pflichtaufgabe haben die Herren 30 des Tennis-Regionalligisten Barrier TC souverän erfüllt: Auf eigener Anlage überrollten sie den TSC Göttingen mit 8:1 und feierten somit ihren ersten Saisonsieg.

„Wir wussten, dass wir gewinnen müssen. Dass uns dies in solch einer Höhe gelingt, ist super fürs Selbstvertrauen“, betonte Barriens Mannschaftsführer Erik Trümpler. Zu Beginn war er noch etwas skeptisch. „In den Einzeln von Volker Zorn und Tobias Kuhlmann verlief es sehr eng“, erklärte Trümpler. Zorn fand aber bald seinen Rhythmus und siegte mit 6:4 und 6:3. Kuhlmann musste nicht nur mit dem Gegner kämpfen, auch das Wetter mit Wind und Hagel machte ihm zu schaffen. „Trotzdem hat sich Tobi gut durchgebissen“, lobte Trümpler seinen Teamkameraden nach dessen 7:5, 7:5-Erfolg. Am schnellsten war Markus Andresen fertig. An Position vier hatte er keine Mühe beim 6:1, 6:0. Ähnlich erging es Florian Hartje mit dem Zweisatzsieg. „Flo ist sehr matchfit, sehr fokussiert“, lobte der Kapitän. Auch Mike Uhde präsentierte sich von seiner besten Seite. „Mike spielt so stark wie vor zwei Jahren“, freute sich Trümpler. Uhde traf mit Sven-Olav Pabel auf einen ähnlich laufstarken Akteur. So gab es viele lange Ballwechsel, die Uhde meist für sich entscheiden konnte. Den Ehrenpunkt ließ Florian Dill zu mit dem 1:6 und 5:7 an der Spitzenposition. „Im zweiten Durchgang war er dran. Das ist ein gutes Gefühl für Florian, an der Spitzenposition mithalten zu können“, wusste Trümpler.

Im Doppel kamen für Dill und Zorn Florian Zeichner und Erik Trümpler zum Einsatz. Alle drei Doppel entschieden die Barrier in zwei Sätzen für sich. „Das tat nach den ersten Spieltag, an dem wir zwei Doppel glatt verloren hatten, richtig gut“, befand Trümpler.

Die Ergebnisse: Florian Dill – Eric Ilgner 1:6, 5:7; Tobias Kuhlmann – Stasa Dodos 7:5, 7:5; Florian Hartje – Wieland Staab 6:1, 6:2; Markus Andresen – Kai Dietrich 6:1, 6:0; Mike Uhde – Sven-Olav Pabel 6:1, 6:4; Volker Zorn – Thomas Herchenhein 6:4, 6:3; Hartje/Andresen – Ilgner/Staab 6:0, 6:4; Kuhlmann/Florian Zeichner – Dietrich/Pabel 6:4, 6:3; Uhde/Erik Trümpler – Tobias Müller/Herchenhein 6:4, 6:3.