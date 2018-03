Barriens Tobias Kuhlmann lieferte sich mit seinem Gegner Christoph Uster im ersten Satz ein ausgeglichenes Duell, konnte aber die Niederlage nicht verhindern. (UDO MEISSNER)

Barrien. Die Überraschung ist – wie erwartet – ausgeblieben: Am letzten Spieltag der Hallen-Nordliga-Saison verloren die Tennisherren des Barrier TC ihre Heimpartie gegen den TC Alfeld mit 1:5 und steigen in die Oberliga ab. Verärgert oder traurig über den Abstieg ist jedoch kein Barrier. „Die Saison ist gut gelaufen, auch als Ü30-Fraktion haben wir gut mitgehalten. Wir hatten viele enge Matches, haben einige Punkte und sogar ein Unentschieden geholt. Damit sind wir sehr zufrieden“, bilanzierte Barriens Mannschaftsführer Florian Hartje.

Nur den Saisonabschluss hatte er sich anders vorgestellt. „Das Duell gegen Alfeld war das einzige Spiel, in dem wir nicht unser Ziel verwirklichen konnten, und das bereits nach den Einzeln entschieden war“, erklärte Hartje. Dabei schnupperten die Gastgeber an den Spitzenpositionen an Satzgewinnen. Tobias Kuhlmann zeigte sich gegen Christoph Uster, Nummer 191 der deutschen Rangliste, in starker Form. Sogar mit 4:1 ging Barriens Nummer eins in Führung. Wenig später vergab er jedoch Spielbälle zum 5:2 und kassierte stattdessen das 4:3. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit vielen langen Ballwechseln. Es ging in den Tiebreak, den Kuhlmann klar verlor. Danach wurde sein aufschlagstarker Gegner noch sicherer, agierte mit viel Slice und spielte fast fehlerfrei. Der Barrier wehrte sich, aber mehr als ein 2:6 war nicht drin. „Tobi hat sich im Vergleich zum Saisonanfang enorm gesteigert, er hat auch viel trainiert und gespielt. Einen Sieg hätte er auf jeden Fall verdient gehabt“, befand Hartje.

Till Heilshorn hat in dieser Saison schon zwei Einzel gewonnen. Ein weiterer Erfolg kam gegen den ungeschlagenen Daniel de Jonge (DTB 281) aber nicht hinzu. Direkt zum Auftakt musste der Barrier seinen Aufschlag abgeben. Zwar hatte er noch zweimal die Gelegenheit auf ein Rebreak, doch diese Chancen nutzte er nicht. „Der Gegner hat sehr schnell und sicher gespielt. Bälle, die nicht so flach kamen, mochte er am liebsten“, wusste der BTC-Kapitän zu berichten. Letztlich musste sich Heilshorn mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Chancenlos war derweil Florian Hartje gegen den Slowenen Tadej Turk. Das Ergebnis von 0:6, 2:6 fiel jedoch zu hoch aus. „Das war mein stärkster Gegner in dieser Saison“, verriet der 33-Jährige. Er riskierte viel, dabei unterliefen ihm aber auch viele Fehler. Erst Mitte des zweiten Satzes fand er seinen Rhythmus und betrieb ein wenig Ergebniskosmetik. Trotz der glatten Niederlage zeigte sich Hartje mit seiner Saison (3:2 Siege im Einzel) zufrieden: „Mit einer positiven Siegbilanz an Position drei hätte ich vorher nie gerechnet“, gab er zu.

An Rang vier vertrat Youngster Tarek Erlewein den privat verhinderten Florian Zeichner und schnupperte zum ersten Mal Nordliga-Luft. „Sein Gegner ist sieben Leistungsklassen höher notiert, schlägt stark auf und spielt sehr routiniert. Das war eine gute Erfahrung für Tarek“, urteilte Hartje. Nach dem 0:5-Rückstand biss sich Erlewein in die Partie und ging im zweiten Satz sogar kurzzeitig in Führung. Das Ergebnis von 2:6, 2:6 ging in Ordnung. Nach dem 0:4-Zwischenstand wurden die Doppel aufgeteilt.

Die Ergebnisse: Kuhlmann - C. Uster 6:7, 2:6; Heilshorn - de Jonge 4:6, 4:6; Hartje - Turk 0:6, 2:6; Erlewein - S. Uster 2:6, 2:6