Markus Andresen punktete für den Barrier TC. (Jonas Kako)

Barrien. Ein Spiel der verpassten Chancen war die Heimpartie des Barrier TC. Die Herren 30 des Tennis-Nordligisten konnten den Aufstiegsaspiranten Rahlstedter HTC zwar ordentlich ärgern, doch nach dem 2:4 standen sie mit leeren Händen da.

„Das ist ärgerlich. Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen“, urteilte Barriens Kapitän Florian Hartje. Dabei dachte er an das zweite Doppel. Das Duo Markus Andresen/Mike Uhde lag bereits mit 6:4 und 4:1 vorne, konnte diese Führung aber nicht ins Ziel bringen. Im Tiebreak kippte die Partie, und im anschließenden Matchtiebreak waren die Barrier chancenlos (4:10). Zuvor hatte bereits die Kombination Hartje/Volker Neumann in zwei Sätzen das Nachsehen gehabt.

Aber auch im Einzel wäre ein weiterer Zähler möglich gewesen. Florian Hartje lieferte sich mit dem sehr sicher spielenden Christian Wiessner ein äußerst umkämpftes, enges Duell. Nach einem 5:7 musste der zweite Durchgang im Tiebreak entschieden werden. Hier holte der Barrier einen 2:5-Rückstand auf. Im Matchtiebreak lag er stets knapp vorne, bis sein Kontrahent die Begegnung drehte. Nach mehr als zweieinhalb Stunden musste sich der Barrier mit 8:10 geschlagen geben. Etwas mehr hatte sich bestimmt auch Florian Dill erhofft. Er traf an der Spitzenposition auf Benjamin Miarka, den er im Sommer noch geschlagen hatte. Doch dieses Mal war Dill an der Schulter gehandicapt, sodass er seine stärkste Waffe, den Aufschlag, nicht effektiv einsetzen konnte. In dem schnellen Spiel gelangen seinem Kontrahenten die wichtigen Punkte. So hieß es am Ende 5:7, 4:6.

Für die Punkte der Barrier sorgten Volker Neumann und Markus Andresen. „Volker hat wieder stark serviert und seinem Gegner mit harten Grundlinienschlägen das Leben schwer gemacht. Überhaupt spielt Volker eine starke Hallensaison“, schwärmte Hartje. Neumann blieb in seinen bisher vier Einzeln ungeschlagen. Andresens Sieg kam derweil etwas überraschend. „Markus hat sechs Wochen überhaupt kein Tennis gespielt. Mit seinem flexiblen Spiel und den häufigen Netzangriffen hat er seinem Kontrahenten clever den Rhythmus genommen“, lobte Hartje. Am Ende siegte Andresen mit 10:7 im Matchtiebreak.

Die Ergebnisse: Florian Dill – Benjamin Miarka 5:7, 4:6; Florian Hartje – Christian Wiessner 5:7, 7:6, 8:10; Markus Andresen – Jonas Blankenburg 6:4, 3:6, 10:7; Volker Neumann – Thies Greve 6:4, 6:4; Hartje/Neumann – Miarka/Greve 3:6, 4:6; Andresen/Uhde – Wiessner/Blankenburg 6:4, 6:7, 4:10.