Florian Hartje lieferte sich mit Kai Mangels ein spannendes Match mit zahlreichen Winnern. Am Ende holte der Barrier den ersten Punkt für sein Team. (UDO MEISSNER)

Cuxhaven/Barrien. Punktgewinn oder Punktverlust? Diese Frage konnte Florian Hartje, Kapitän des Tennis-Oberligisten Barrier TC, nach der Partie beim SC SW Cuxhaven nicht klar beantworten. Das Duell zweier Abstiegskandidaten endete 3:3. „Einerseits ist es ärgerlich, dass wir nach einer 3:1-Führung noch beide Doppel verloren haben. Allerdings hatten wir auch Glück, denn zwei Einzel haben wir nur im Matchtiebreak gewonnen. Das hätte auch anders enden können“, betonte Hartje.

Er selber hatte gegen Kai Mangels für den ersten Punkt gesorgt. „Kai hat mit sehr viel Risiko gespielt. Er ist auf jeden Ball draufgegangen“, staunte der Barrier. Hartje hielt dagegen, nahm das Tempo mit, spielte dabei aber wesentlich kontrollierter und produzierte weniger Fehler, sodass er am Ende mit jeweils 6:3 beide Sätze gewann. An Position zwei fand Tobias Kuhlmann gegen Matthias Reichert zunächst gar nicht ins Spiel, besonders mit dem Slice seines Gegners hatte der Barrier Probleme. Aber Kuhlmann kämpfte sich in die Partie, gewann den zweiten Satz und erreichte so den Matchtiebreak. Dieser war an Spannung kaum zu überbieten: 8:8 hieß es, ehe Kuhlmann den längeren Atem hatte und mit 10:8 die Oberhand behielt. Auch Till Heilshorn siegte im Matchtiebreak. „Till hat nicht trainiert und war stark angeschlagen. Daher war meine Erwartungshaltung sehr niedrig“, gab Hartje zu. Heilshorn zeigte Kampfgeist, überraschte mit Serve-and-Volley und schlug Vorhand-Winner. So siegte er im Matchtiebreak mit 10:5.

Einzig Bendix Schröder musste, von einer Schulterverletzung gehandicapt, seinem Kontrahenten zum Sieg gratulieren. Sein Kontrahent Felix Palmen schlug sehr stark auf und war körperlich stärker. So stand am Ende doch ein klares Ergebnis. "Leider haben die Gastgeber mitbekommen, dass Bendix und Till angeschlagen waren. Bei der Doppelaufstellung haben sie richtig spekuliert. Letztlich mussten wir die beiden aber ins Spitzendoppel stellen, etwas anderes hätte keinen Sinn gemacht“, erklärte Hartje. Die Barrier hatten im zweiten Doppel auf einen Sieg gehofft. Doch Kuhlmann und Hartje verloren nach einer nur durchschnittlichen Leistung gegen Palmen/Mangels mit 4:6 und 3:6.

Weitere Informationen

SC SW Cuxhaven – Barrier TC 3:3

Felix Palmen – Bendix Schröder 6:2, 6:3; Matthias Reichert – Tobias Kuhlmann 6:1, 3:6, 8:10; Daniel Reiß – Till Heilshorn 4:6, 6:2, 5:10; Kai Mangels – Florian Hartje 3:6, 3:6; Reichert/Reiß – Schröder/Heilshorn 6:1, 6:4; Palmen/Mangels – Kuhlmann/Hartje 6:4, 6:3 CLE